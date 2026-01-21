По данным аналитика, бюджет The Witcher 4 почти в 10 раз больше, чем у The Witcher 3

С новым началом для серии The Witcher и более чем десятилетним перерывом, ожидания от предстоящей RPG зашкаливают. CD Projekt Red не спешит с проектом, надеясь не повторить ошибок, допущенных в Cyberpunk 2077.
Масштаб The Witcher 4 будет беспрецедентным для студии, поскольку игра знаменует собой переход к совершенно новому главному герою и новому движку — от собственного redENGINE к Unreal Engine 5. Вся эта работа также значительно увеличила бюджет игры, который, по оценкам одного аналитика, составит почти 800 миллионов долларов.
Как сообщил аналитик Noble Securities Матеуш Хржановский, бюджет The Witcher 4, включающий затраты на разработку и маркетинг, составит 1,4 миллиарда злотых, что примерно равно 776 миллионам долларов. Для сравнения, разработка The Witcher 3 обошлась в 81 миллион долларов, а это значит, что стоимость разработки сиквела почти в 10 раз выше.
Согласно тому же отчёту, над The Witcher 4 работают около 500 человек, а релиз игры запланирован на 4 квартал 2027 года. Кроме того, CD Projekt Red вкладывает значительные средства в Unreal Engine 5, что увеличило затраты на разработку игры.
В отчёте также сообщается, что выход следующей трилогии о Ведьмаке ожидается в течение 6 лет после The Witcher 4. Общий бюджет трилогии (только разработка) составляет 3,2 миллиарда злотых, или 887 миллионов долларов.
Большой бюджет не означает что проект будет хорошим.
ГТА 6 будет как раз наглядным примером для твоей мысли. Вбухать сотни лямов в разработку унылого боевичка для малолеткок и сонибоев это вполне в духе современной индустрии.
Ну так это же хорошо если рокстар оподливится. Может и игры начнут делать каждый год как раньше до 2013.
как и маленький бюджет
Унылый мусор с бесполезными диалогами
Если вправду такой большой бюджет, то я не очень сильно верю коммерческий успех.
Почему? С коммерческим успехом, вероятно, все будет в порядке - 20 миллионов проданных фанатам Ведьмака и Киберпанка копий окупят все расходы. А вот творческий успех не гарантирован.
Зря,ты продажи 3-его посмотри,как раз недавно публиковали всей трилогии... Циферки сопоставь может и поверишь... 887 000000$ / 80$(средний ценник с учётом разных изданий) ~ 11 087500 - это чтоб отбить вложенное,дальше в плюс - так что достижимо...
а распродажи, комиссии и налоги ты, конечно, не учитывал.
не говорю, что он прибыли не принес, просто твои подсчеты необъективны
Зря они делают такой упор на этот фем высер
Наличие женского гг персонажа не делает игру фем ориентированую, пусть делают таким хейтерам на зло)
Чушь, имхо. Это не рокстары со своей гта 6, которая 100% принесёт издателю миллиарды, возможно даже за 10ку лярдов перешагнёт. Да и на что там в этом ведьмаке тратить такие бабки? Был бы бюджет стандартные 150-200 лямов, я бы поверил, а это бред. Если только 500 лямов не уйдёт на рекламу. Но чтобы такое вытворить надо быть настоящим дегенератом.
Ведьмак 3 считается многими лучшей игрой в истории, продалась 60 млн копий. Им достаточно продать 16 млн копий и игра уже окупится, это планка покорится быстро ибо даже никому неизвестный вуконг от ноу нейм студии продался 25 млн в первый месяц
3й ведьмак уже через год по кд с 50 процентной скидкой был. А позже и вообще за 5, 7, 10, 15 баксов можно было часто купить. Общее число продаж спустя столько лет говорит только о условной популярности, а не о доходе. Там весь доход был в первый год релиза и немного с выходом обоих допов. Но если ты реально принёс мне пруфы в виду 60млн копий умножить на 60 баксов = 3.6ккк вырученных бабок, то моё почтение тебе, братан. А обезьян продался на 80% самим китайцам, а не в мире. Ищи статистику.
Я и сказал, что игра мега популярна. Есть пруфы что основ доход был в первый год??
Эти же самые китайцы обожают Ведьмак 3, даже по кол-ву отзывов они вторые после пиндосов и уступают им совсем чуть чуть! Да и продажи у нас не одни китайцы делают. так что 16 млн продаж с ценой 60-70$ за игру уже все окупит. Хотя сумма заоблачная, скорее всего бюджет будет в разы меньше, но даже эта сумма отобьется
Вот только ГГшка The Witcher 4 почти в 10 раз хуже ГГшки из The Witcher 3.😂
Здесь не в деньгах дело, а в накуренности разработчиков. Сделать из Цирилы бабу после лечения от алкоголизма (или интоксикация настойками).
кто понял тот понял
Да и насрать , лишь бы леcбачка 4 обосралась по всем фронтам .
И че, внешность цири испортили, играть нет никакого желания
Тут снова накрутка оценок, сразу после публикации коммента 3 оценки получил.
Шапочку из фольги сними.
Не играй, забудь о ней!
Опять пол бюджета на маркетинг и покупку стримеров