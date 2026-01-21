По данным аналитика, бюджет The Witcher 4 почти в 10 раз больше, чем у The Witcher 3

С новым началом для серии The Witcher и более чем десятилетним перерывом, ожидания от предстоящей RPG зашкаливают. CD Projekt Red не спешит с проектом, надеясь не повторить ошибок, допущенных в Cyberpunk 2077.

Масштаб The Witcher 4 будет беспрецедентным для студии, поскольку игра знаменует собой переход к совершенно новому главному герою и новому движку — от собственного redENGINE к Unreal Engine 5. Вся эта работа также значительно увеличила бюджет игры, который, по оценкам одного аналитика, составит почти 800 миллионов долларов.

Как сообщил аналитик Noble Securities Матеуш Хржановский, бюджет The Witcher 4, включающий затраты на разработку и маркетинг, составит 1,4 миллиарда злотых, что примерно равно 776 миллионам долларов. Для сравнения, разработка The Witcher 3 обошлась в 81 миллион долларов, а это значит, что стоимость разработки сиквела почти в 10 раз выше.

Согласно тому же отчёту, над The ​​Witcher 4 работают около 500 человек, а релиз игры запланирован на 4 квартал 2027 года. Кроме того, CD Projekt Red вкладывает значительные средства в Unreal Engine 5, что увеличило затраты на разработку игры.

В отчёте также сообщается, что выход следующей трилогии о Ведьмаке ожидается в течение 6 лет после The Witcher 4. Общий бюджет трилогии (только разработка) составляет 3,2 миллиарда злотых, или 887 миллионов долларов.