По словам CDPR, над The Witcher 4 работают одни из лучших разработчиков в отрасли

На этой неделе CDPR представила новый взгляд на The Witcher 4, продемонстрировав великолепную техническую демонстрацию на основе Unreal Engine 5. Новая демонстрация показала расширенные взаимодействия с NPC, трассировку лучей с 60 кадрами в секунду и еще более усовершенствованный вид Цири.
Все эти аспекты были встречены сообществом в целом позитивно, что создало дополнительный ажиотаж вокруг The Witcher 4. В последующем посте, обсуждающем эту техническую демонстрацию, CDPR также похвалила свою команду разработчиков. По словам руководителя отдела коммуникаций студии, текущее состояние The Witcher 4 является результатом того, что разработчики вложили в игру свое сердце и душу.
Он утверждает, что основная команда разработчиков игры состоит из лучших талантов, которые может предложить эта отрасль, что отражено в впечатляющих визуальных эффектах, представленных в технической демонстрации.
Более того, Марцин Момот, директор по глобальному сообществу CDPR, описал The Witcher 4 как «что-то особенное». Он описывает команду разработчиков как волшебников, говоря о достижениях студии с этим тайтлом.
Интересно, что большая часть команды разработчиков состоит из талантов, которые были вовлечены в разработку The Witcher 3. Одно это уже вселило в аудиторию и поклонников CDPR большую уверенность.
В целом, команда гордится всем, чего она достигла на данный момент. Она также пояснила, что недавние кадры не отображали игровой процесс The Witcher 4 в реальном времени, чтобы задать адекватные ожидания.
Тем временем, лучшие разработчики в отрасли у СжвД Проджект ПЕДов!
Если этот человек знает свое дело(не в плане DEI), то абсолютно плевать на внешность
Чел ты только что вышел из криосна? Это человек и есть ДЕИ! О нем уже не знает только ленивый! Она максимально поддерживает ДЕИ, Свит Бейби, ЛХБТ, ВОУК и прочие радости. И занимает должность не уборщицы, а старшего сценариста! Все очень плохо!
Он у мамы пЫд0р0к)
Главное чтобы не было никакой повесточки, со временем образумились, что делать игры для меньшинства и играть в них будет МЕНЬШИНСТВО. Наконец-то Цири обрела нормальный вид, не прокатило играть уродкой никто не будет)) А вот Фейбл 4... там вопрос.
Я правильно понимаю, что сюжет готов и программисты приступили к воплощению игры ?
Да сколько можно...
Заносите мем из Шрека. Польская птица-говорун разошлась не на шутку.
про киберпук примерно тоже самое говорили
а лучшим среди лучшим является отдел коммуникации, скорее всего)
Новый персонаж Цири, трассировка пути, графоний на ультрах, усовершенствованный движок и, конечно же, игра Ведьмак 4 = Воистину легендарная комбинация 👍🤗🙏🙏🙏 // Nvidia Power