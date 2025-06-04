По словам CDPR, над The Witcher 4 работают одни из лучших разработчиков в отрасли

На этой неделе CDPR представила новый взгляд на The Witcher 4, продемонстрировав великолепную техническую демонстрацию на основе Unreal Engine 5. Новая демонстрация показала расширенные взаимодействия с NPC, трассировку лучей с 60 кадрами в секунду и еще более усовершенствованный вид Цири.

Все эти аспекты были встречены сообществом в целом позитивно, что создало дополнительный ажиотаж вокруг The Witcher 4. В последующем посте, обсуждающем эту техническую демонстрацию, CDPR также похвалила свою команду разработчиков. По словам руководителя отдела коммуникаций студии, текущее состояние The Witcher 4 является результатом того, что разработчики вложили в игру свое сердце и душу.

Он утверждает, что основная команда разработчиков игры состоит из лучших талантов, которые может предложить эта отрасль, что отражено в впечатляющих визуальных эффектах, представленных в технической демонстрации.

Более того, Марцин Момот, директор по глобальному сообществу CDPR, описал The Witcher 4 как «что-то особенное». Он описывает команду разработчиков как волшебников, говоря о достижениях студии с этим тайтлом.

Интересно, что большая часть команды разработчиков состоит из талантов, которые были вовлечены в разработку The Witcher 3. Одно это уже вселило в аудиторию и поклонников CDPR большую уверенность.

В целом, команда гордится всем, чего она достигла на данный момент. Она также пояснила, что недавние кадры не отображали игровой процесс The Witcher 4 в реальном времени, чтобы задать адекватные ожидания.