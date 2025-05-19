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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 020 оценок

По словам директора The Witcher 4, игра создается с учетом свободы действий и выбора игрока

KoRnEr KoRnEr

Одним из самых ожидаемых тайтлов в игровом мире на данный момент является The Witcher 4, продолжение игры 2015 года, в котором Цири станет центральным героем франшизы. До сих пор информации о проекте было мало, а предполагаемая дата релиза в намечена на 2027 год.

Компания CD Projekt RED официально подтвердила, что The Witcher 4 выйдет не раньше 2027 года

Уже известно, как игра будет выглядеть по сравнению с другими проектами франшизы, а новое интервью с директором Ведьмака 4 дало более глубокое представление о том, как будет функционировать эта RPG.

NPC в The Witcher 4 обеспечат "более глубокое погружение игрока", чем в других играх CD Projekt

Определенно это шаг в правильном направлении для жанра, так как ролевая игра, даёт игрокам свободу выбора между неоднозначными с моральной точки зрения вариантами.

В интервью IGN Себастьян Калемба, директор игры, заявил, что свобода действий и действия игрока являются центральными моментами разработки командой The Witcher 4. Они хотят, чтобы игроки чувствовали выбор, который они делают, и последствия, которые он будет иметь.

Режиссер также объяснил, что у игроков будет больше возможностей и инструментов, чтобы сделать игровой процесс своим собственным, что даст The Witcher 4 наибольшую свободу и контроль над игрой во всей франшизе, а также позволит игрокам определять свою историю.

Мы хотим дать игрокам больше инструментов, больше возможностей, чтобы они могли почувствовать, что «я игрок, и я определяю свой опыт».

Кроме того, Калемба рассказал о выборе в игре, сказав, что он хочет, чтобы игрок был согласен с последствиями, заставляя его чувствовать себя вознагражденным, даже если финал будет грустным.

Режиссер также заявил, что выбор будет иметь больше глубины, с хорошим выбором, ведущим к плохим результатам, и плохие решения будут иметь некоторое оправдание за ними.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп
с учетом свободы действий и выбора игрока

Это они вас так готовят что Цири будет лЫзбиякой)

7
Властелин Сосцов

либо кобель, либо ковырялка, выбирай)

Антон Патриарх Логвинов

Она отчасти ею и была. В чём новость-то?

Властелин Сосцов

выбор между сильной и независимой

3
AlluringJake

Думаю то сколько ждать, можно пока забыть про Ведьму 4.

3
Misha Mi

Это да, до выхода очень далеко, и предполагаемая дата 2027 год, может стать и 2030))

1
JackBV

Для нормальных людей, роль обольстителя и ловеласа в игре будет утеряна . Вряд ли люди будут в восторге однополой любви или охмурению мужиков , не говоря о том, что львиная доля геймеров это мужской пол. Ох и не верю я в успех этой части.

2
0FILIN0

Начиная с новой игры должен быть свободный выбор между Цири и ведьмаком, но этого они не учли.

1
Gridon

будто до этого только коридоры рисовали. будем выбирать из двух зол меньшее, а последствия сведутся к паре строчек в эпилоге. Инструментов дадут больше, чтобы игрок сам себе выкопал яму грустных, но вознаграждающих финалов.

Ивасик

Цирилла не должна быть Геральтом - 2.

У неё должен быть свой стиль, свои ништяки, свои боевые и магические умения.

Carissa7517

Геральтом*

1
Ивасик Carissa7517

Да, верно. Спасибо, исправил.

5рен68ону6о7нг6г6ренш7он6

Вот так всё и будет.

Аристов--Черный

"Соль без ГМО, подсолнечное масло без холестерина, своевременная зарплата, честные выборы"

Если кто-то подчёркивает очевидные вещи, которые и так сами собой разумеются, знай - тебя обманывают. Свобода выбора у них в RPG... чем ещё похвастаетесь, стереозвуком, 10+ полигональными моделями?

Помнится, брехуны из BioWare тоже болтали про свободу и важность истории в их Фейлгард. В итоге по две одинаковые вариации одного и того же поведения и отсутствие влияния на события игры.

"Сравнил кислое с длинным" - скажет кто-то, а я напомню, что когда-то BioWare определяли планку качества RPG. Громкие бренды и имена уже перестали быть авторитетами в медиа-индустрии(если ваш клиент не амёба, конечно).

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// Илья Прохоров

Carissa7517

Релиз еще очень не скоро, а обилие новостей по игре, уже подбешивает, как и в случае с гта6