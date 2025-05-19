По словам директора The Witcher 4, игра создается с учетом свободы действий и выбора игрока

Одним из самых ожидаемых тайтлов в игровом мире на данный момент является The Witcher 4, продолжение игры 2015 года, в котором Цири станет центральным героем франшизы. До сих пор информации о проекте было мало, а предполагаемая дата релиза в намечена на 2027 год.

Уже известно, как игра будет выглядеть по сравнению с другими проектами франшизы, а новое интервью с директором Ведьмака 4 дало более глубокое представление о том, как будет функционировать эта RPG.

Определенно это шаг в правильном направлении для жанра, так как ролевая игра, даёт игрокам свободу выбора между неоднозначными с моральной точки зрения вариантами.

В интервью IGN Себастьян Калемба, директор игры, заявил, что свобода действий и действия игрока являются центральными моментами разработки командой The Witcher 4. Они хотят, чтобы игроки чувствовали выбор, который они делают, и последствия, которые он будет иметь.

Режиссер также объяснил, что у игроков будет больше возможностей и инструментов, чтобы сделать игровой процесс своим собственным, что даст The Witcher 4 наибольшую свободу и контроль над игрой во всей франшизе, а также позволит игрокам определять свою историю.

Мы хотим дать игрокам больше инструментов, больше возможностей, чтобы они могли почувствовать, что «я игрок, и я определяю свой опыт».

Кроме того, Калемба рассказал о выборе в игре, сказав, что он хочет, чтобы игрок был согласен с последствиями, заставляя его чувствовать себя вознагражденным, даже если финал будет грустным.

Режиссер также заявил, что выбор будет иметь больше глубины, с хорошим выбором, ведущим к плохим результатам, и плохие решения будут иметь некоторое оправдание за ними.