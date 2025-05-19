По словам директора The Witcher 4, игра создается с учетом свободы действий и выбора игрока

Одним из самых ожидаемых тайтлов в игровом мире на данный момент является The Witcher 4, продолжение игры 2015 года, в котором Цири станет центральным героем франшизы. До сих пор информации о проекте было мало, а предполагаемая дата релиза в намечена на 2027 год.
Уже известно, как игра будет выглядеть по сравнению с другими проектами франшизы, а новое интервью с директором Ведьмака 4 дало более глубокое представление о том, как будет функционировать эта RPG.
Определенно это шаг в правильном направлении для жанра, так как ролевая игра, даёт игрокам свободу выбора между неоднозначными с моральной точки зрения вариантами.
В интервью IGN Себастьян Калемба, директор игры, заявил, что свобода действий и действия игрока являются центральными моментами разработки командой The Witcher 4. Они хотят, чтобы игроки чувствовали выбор, который они делают, и последствия, которые он будет иметь.
Режиссер также объяснил, что у игроков будет больше возможностей и инструментов, чтобы сделать игровой процесс своим собственным, что даст The Witcher 4 наибольшую свободу и контроль над игрой во всей франшизе, а также позволит игрокам определять свою историю.
Мы хотим дать игрокам больше инструментов, больше возможностей, чтобы они могли почувствовать, что «я игрок, и я определяю свой опыт».
Кроме того, Калемба рассказал о выборе в игре, сказав, что он хочет, чтобы игрок был согласен с последствиями, заставляя его чувствовать себя вознагражденным, даже если финал будет грустным.
Режиссер также заявил, что выбор будет иметь больше глубины, с хорошим выбором, ведущим к плохим результатам, и плохие решения будут иметь некоторое оправдание за ними.
Это они вас так готовят что Цири будет лЫзбиякой)
либо кобель, либо ковырялка, выбирай)
Она отчасти ею и была. В чём новость-то?
выбор между сильной и независимой
Думаю то сколько ждать, можно пока забыть про Ведьму 4.
Это да, до выхода очень далеко, и предполагаемая дата 2027 год, может стать и 2030))
Для нормальных людей, роль обольстителя и ловеласа в игре будет утеряна . Вряд ли люди будут в восторге однополой любви или охмурению мужиков , не говоря о том, что львиная доля геймеров это мужской пол. Ох и не верю я в успех этой части.
Начиная с новой игры должен быть свободный выбор между Цири и ведьмаком, но этого они не учли.
будто до этого только коридоры рисовали. будем выбирать из двух зол меньшее, а последствия сведутся к паре строчек в эпилоге. Инструментов дадут больше, чтобы игрок сам себе выкопал яму грустных, но вознаграждающих финалов.
Цирилла не должна быть Геральтом - 2.
У неё должен быть свой стиль, свои ништяки, свои боевые и магические умения.
Геральтом*
Да, верно. Спасибо, исправил.
Вот так всё и будет.
"Соль без ГМО, подсолнечное масло без холестерина, своевременная зарплата, честные выборы"
Если кто-то подчёркивает очевидные вещи, которые и так сами собой разумеются, знай - тебя обманывают. Свобода выбора у них в RPG... чем ещё похвастаетесь, стереозвуком, 10+ полигональными моделями?
Помнится, брехуны из BioWare тоже болтали про свободу и важность истории в их Фейлгард. В итоге по две одинаковые вариации одного и того же поведения и отсутствие влияния на события игры.
"Сравнил кислое с длинным" - скажет кто-то, а я напомню, что когда-то BioWare определяли планку качества RPG. Громкие бренды и имена уже перестали быть авторитетами в медиа-индустрии(если ваш клиент не амёба, конечно).
// Илья Прохоров
Релиз еще очень не скоро, а обилие новостей по игре, уже подбешивает, как и в случае с гта6