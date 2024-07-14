ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 490 оценок

По словам Павла Саско, The Witcher 4 - "самый продвинутый" проект из всех, над которыми сейчас работает CDPR

butcher69
Новости

Выступая недавно на подкасте Flow Games, Павел Саско не смог подробно рассказать ни об одной из грядущих игр CD Projekt Red, но он представил общую картину, объяснив, что The Witcher 4 находится на самом дальнем этапе разработки.

Рассказывая о ремейке The Witcher 1, Cyberpunk 2, несколько проблемном спин-оффе Project Sirius и новой саге о Ведьмаке, начинающейся с The Witcher 4, Саско отмечает, что последняя игра - "самая продвинутая из всех".

Важно отметить, что "продвинутая" - это в смысле того, как далеко она продвинулась, а не в смысле того, насколько впечатляющими являются ее технологии. CD Projekt до сих пор говорит о The Witcher 4 не столько как об игре, сколько как о внутренней идее, и вполне вероятно, что такие игры, как Cyberpunk 2, которая выйдет после The Witcher 4, еще больше раздвинут технологические рамки.

Саско также подтвердил, что за The Witcher 4 стоит основная часть сотрудников CD Projekt, сказав, что "больше всего людей работает над проектом Polaris". По состоянию на май, это число составляло "более 400 человек", что говорит о том, что разработчик действительно наращивает темпы производства.

3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Insidius

Учитывая найм специалиста по инклюзивности,сложно воспринимать "продвинутость" в позитивном ключе...

7
Без негатива
По словам Павла Саско, The Witcher 4 - "самый продвинутый" проект из всех, над которыми сейчас работает CDPR

Прямо, как киберсрань

5
Eios

"Никак вы, лять, не научитесь" (с) - Геральт из Ривии

Перед КП тоже куча статей была с доминирующим словом "самая" )

5
nikvik jm

Надеюсь "самый продвинутый" в плане геймплея и сюжета,а не соц.повестки.

5
Кей Овальд

Ага, по повесточке вы продвинулсь.

4
wollcroft

Смотрю не я один про повестку подумал, ну, они боролись, но прогнулись, думаю, что сейчас вывалят все то, что упустили, в плане повестки.

4
Smusi

Павел Саско худшее что могло случится с новостной повестке сд проджект. Парень неплохой и сценарист тоже, просто для СМИ он коммуникатор вообще не подходит, выходит что-то типо Павел Саско "восхитился".

0