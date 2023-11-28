Почти половина сотрудников CD Projekt теперь работает над The Witcher 4

Почти половина CD Projekt Red работает над The Witcher 4 под кодовым названием Polaris после выхода расширения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Подтверждение этому было получено во время последнего отчета о доходах CD Projekt Red, в котором говорится, что чуть менее 50 % сотрудников компании работают над долгожданным сиквелом по состоянию на 31 октября 2023 года. По состоянию на 31 июля 2023 года команда Polaris насчитывала 260 человек, что составляет более трети от всего штата CD Projekt Red, но после выхода Phantom Liberty разработка игры активизировалась.

В отчете также указано, что более 25 % разработчиков "переведены", поскольку они переходят от Phantom Liberty, и CD Projekt Red ранее заявляла, что многие из этих членов команды присоединятся к Polaris наряду с сиквелом Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion и другими проектами.

Что касается стадии разработки, то CD Projekt Red ничего не говорит с тех пор, как подтвердила, что Polaris вошла в предпроизводство еще в мае 2022 года.

Разумеется, ускорение разработки не означает, что очередная игра по Witcher уже не за горами. Генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичиньский в октябре 2022 года заявил, что до выхода Polaris еще как минимум три года, потому что наряду с созданием совершенно новой игры студии придется разрабатывать и новую технологию в рамках Unreal Engine 5.

Однако Polaris была анонсирована только в марте 2022 года, так что три года могут быть более ранним сроком. Главный коммерческий директор Михал Новаковски (Michał Nowakowski) тогда также сказал, что создание новой игры и новой технологии, как это делает CD Projekt Red с Polaris, обычно занимает четыре или пять лет, но в этот раз это не обязательно так.