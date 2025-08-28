Презентация "Ведьмака 4" прошла с большим успехом. Положение группы компаний CD Projekt весьма стабильно

Группа компаний CD Projekt, ответственная за серию The Witcher и Cyberpunk 2077, опубликовала финансовый отчёт за первые шесть месяцев 2025 года. В документе указано, что консолидированная выручка компании составила 443 млн злотых (~121 млн долларов США), что на 18 млн злотых (~5 млн долларов США) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, консолидированная чистая прибыль достигла 155 млн злотых (~42,5 млн долларов США). Примечательно, что это ниже, чем в 2024 году, когда компания зафиксировала 170 млн злотых за шесть месяцев (~46,5 млн долларов США).

Высокие результаты группы во многом обусловлены сохраняющейся популярностью Cyberpunk 2077 и её сюжетного дополнения Phantom Liberty. CD Projekt в очередной раз отметила, что тираж дополнения превысил 10 миллионов копий, что подтверждает его долгосрочный коммерческий успех. Интерес к The Witcher 3 также не ослабевает. К сожалению, новых данных по этому релизу мы также не получили. Напомним лишь, что третья часть уже разошлась тиражом в 60 миллионов копий.

CD Projekt также подтвердила оглушительный успех июньской презентации The Witcher 4. Игра получила техническую демоверсию, представленную на Unreal Fest Orlando 2025, что значительно повысило интерес к будущим проектам студии.

Число сотрудников по состоянию на 30 июня 2025 года выросло с 1149 человек по состоянию на 31 декабря 2024 года до 1284 человек. Из них 64% — разработчики, 19% — сотрудники бэк-офиса и 17% — издатели. В CD Projekt RED работают 1143 разработчика, а 105 — на платформе цифровой дистрибуции GOG.com.

Неудивительно, что команды, работающие над Cyberpunk 2 и The Witcher 4, получили львиную долю прироста, и численность команды разработчиков Cyberpunk 2 впервые превысила 100 человек.