Приготовьте ваши уши: В написании саундтрека для "Ведьмака 4" участвует Венский синхронный оркестр

На днях студия CD Projekt RED устроила настоящий фурор на первом дне Unreal Fest 2025, представив техническую демонстрацию The Witcher 4. Пусть это была лишь технодемка, поклонники получили долгожданный первый взгляд на Цири в образе ведьмачки, пейзажи загадочного Ковира и возможности Unreal Engine 5. Однако обсуждение в фанатском сообществе вызвал не только визуальный ряд, но и музыкальное сопровождение, прозвучавшее в ролике.

Теперь стало известно, кто стоит за этим звучанием. Композитор проекта, П.Т. Адамчик, сообщил в соцсетях, что для записи первых музыкальных тем он отправился в Вену, где работал с профессионалами из знаменитой Венского синхронного оркестра - Vienna Synchron Stage. Именно там записывались оркестровые партии как для внутриигровых эпизодов, так и для материала, представленного в демо. По словам Адамчика, в Вене «знают толк в музыке», и он был рад поработать с таким составом.

Музыкальное оформление The Witcher 4, судя по первому впечатлению, будет более кинематографичным и масштабным. В одном из комментариев композитор признался, что пока не знает, будет ли опубликована полная версия композиции, прозвучавшей в демонстрации. Тем не менее он надеется уже в ближайшее время вернуться и продолжить работу с оркестром.

Помимо музыкальной части, демонстрация The Witcher 4 показала и ряд технологических достижений. Подробнее о том, как будет работать симуляция NPC и почему персонажи больше не будут заскриптованными, можно прочитать в отдельной новости:

А если вас заинтересовал Ковир — регион, в который отправится Цири в новой части, — то предлагаем ознакомиться с подробным разбором этого края:

Что касается релиза — пока всё указывает на то, что The Witcher 4 не выйдет раньше 2027 года. Игра разрабатывается на базе Unreal Engine 5 и выйдет как минимум на ПК, а также на актуальные консоли.