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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 120 оценок

Приготовьте ваши уши: В написании саундтрека для "Ведьмака 4" участвует Венский синхронный оркестр

Gutsz Gutsz

На днях студия CD Projekt RED устроила настоящий фурор на первом дне Unreal Fest 2025, представив техническую демонстрацию The Witcher 4. Пусть это была лишь технодемка, поклонники получили долгожданный первый взгляд на Цири в образе ведьмачки, пейзажи загадочного Ковира и возможности Unreal Engine 5. Однако обсуждение в фанатском сообществе вызвал не только визуальный ряд, но и музыкальное сопровождение, прозвучавшее в ролике.

Цири выходит на охоту! Зрелищная демонстрация "Ведьмак 4" на мощностях Unreal Engine 5 - геймплей и тизер Ковира

Теперь стало известно, кто стоит за этим звучанием. Композитор проекта, П.Т. Адамчик, сообщил в соцсетях, что для записи первых музыкальных тем он отправился в Вену, где работал с профессионалами из знаменитой Венского синхронного оркестра - Vienna Synchron Stage. Именно там записывались оркестровые партии как для внутриигровых эпизодов, так и для материала, представленного в демо. По словам Адамчика, в Вене «знают толк в музыке», и он был рад поработать с таким составом.

Музыкальное оформление The Witcher 4, судя по первому впечатлению, будет более кинематографичным и масштабным. В одном из комментариев композитор признался, что пока не знает, будет ли опубликована полная версия композиции, прозвучавшей в демонстрации. Тем не менее он надеется уже в ближайшее время вернуться и продолжить работу с оркестром.

"Это безумие": Даниэль Вавра удивился технологической демонстрации The Witcher 4

Помимо музыкальной части, демонстрация The Witcher 4 показала и ряд технологических достижений. Подробнее о том, как будет работать симуляция NPC и почему персонажи больше не будут заскриптованными, можно прочитать в отдельной новости:

Авторы The Witcher 4 раскрывают первые секреты симуляции NPC - персонажи не будут заскриптованы

А если вас заинтересовал Ковир — регион, в который отправится Цири в новой части, — то предлагаем ознакомиться с подробным разбором этого края:

Край стекла и соли: что может ждать игроков "Ведьмак 4" в Ковире

Что касается релиза — пока всё указывает на то, что The Witcher 4 не выйдет раньше 2027 года. Игра разрабатывается на базе Unreal Engine 5 и выйдет как минимум на ПК, а также на актуальные консоли.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
FamousVellin

Ля, только не эти классические овно-инструменты скрипка и прочая параша. Просто 0 атмосферы. Ещё от шляпного саунда эксПедиКции 33 уши не отошли. Исполняла же шикарная группа в ведьмаке 3... где турецкий Саз, где Гадулка и прочие норм музыкальные инструменты. В игру играть всё рано не буду без нормального ведьмака в главной роли, ну а если ещё и музыки не будет... так вообще про эту поделку забуду.

13
ZAUSA
была же шикарная группа в 3 ведьмаке .

Ой, как вспомню этот надоедливый "ла-ла-лей"...

8
Властелин Сосцов

гляньте-ка фанаты повесточного мусора накидали клоунов, согласен Персиваль Шуттенбах отличную музыку исполнили

2
Anton Vasiljev
В игру играть всё рано не буду

друзья, это потеря.

ZAUSA

И вот как другие обходятся без "профессионалов из знаменитого Венского синхронного оркестра"?

Приготовьте ваши уши
9
Ивасик

Это очень дорогое удовольствие, нанимать оркестр, тем более в другой стране.

Надеюсь, в разработку игры также вложат немалые средства, чтобы игра получилась отличной, дабы не ударить лицом Цири в грязь.

4
Генерал Анатолий

Да прям, даже в недорогом Bannerlord с оркестром саундтрек записан

erkins007

Это десяток тысяч долларов всего. В масштабах ААА игры это мизер.

Генерал Анатолий

В каждой второй игре сейчас оркестр играет, и что?

3
Властелин Сосцов

то что музыканты оркестров не сидят без зарплаты))

HellowRainbow

Я бы предпочел Адама Скорупу и Гжегожа Бженштыкевича

1
Rey4rtRO
Гжегожа Бженштыкевича

На польском мозг можно сломать, пока читаешь

2
askazanov

Круто

1
Dmitriy_1981

То, что композитор не Марцин Пшибылович, это плохо... Как эта музыка будет работать в игре, пока рано говорить.

FELDSHER

В Ведьмак 3 была самобытная но не менее эпичная музыка. А оркестровое сопровождение звучит красиво но в сравнении безлико.

BrokVud

Что такое "синхронный оркестр"?

Властелин Сосцов

это танец + оркестр) в их случае играют под кадры фильмов

Grognac

это все сказки Венского леса

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