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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 794 оценки

Проблемы в разработке The Witcher 4: ключевые ветераны CD Projekt RED покинули студию

IKarasik
Новости

Разработка долгожданного продолжения серии игр о ведьмаке — The Witcher 4 — столкнулась с серьезными трудностями. Несколько ключевых сотрудников CD Projekt RED, включая ведущего сценариста The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, покинули компанию.

По информации из источников, уход затронул значительное количество опытных разработчиков, включая бывшего геймдиректора третьего Ведьмака. Большая часть этих специалистов перешла работать в новую студию, возглавляемую экс-директором CDPR.

Поклонники серии выражают опасения, что оставшаяся команда в CD Projekt RED может не справиться с задачей поддержания высокого уровня качества, установленного предыдущими играми. Особенно это волнует игроков на фоне проблемного запуска Cyberpunk 2077, который сильно подорвал репутацию компании.

Кроме того, разработка The Witcher 4 проходит на новом движке — Unreal Engine 5. Этот шаг требует перестройки многих рабочих процессов, что вкупе с кадровыми потерями может повлиять на сроки выпуска игры и её техническое состояние.

Фанаты уже начали высказывать сомнения в социальных сетях и на форумах. Многие задаются вопросом, сможет ли CD Projekt RED удержать уровень повествования и проработки мира, за которые так ценились прошлые проекты студии.

Несмотря на волну критики, CDPR заверяет, что The Witcher 4 станет амбициозным проектом, который превзойдет ожидания игроков. Представители студии подчеркивают, что разработка идет по плану, а использование новых технологий поможет достичь невероятного качества графики и погружения в мир игры.

Тем не менее, текущее положение дел заставляет поклонников франшизы настороженно следить за дальнейшими новостями о проекте. CD Projekt RED предстоит доказать, что она способна преодолеть вызовы и вернуть доверие аудитории.

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45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну да, это уже видно, буквально на лицо. Опытных спецов ушли, зато спецов по повесточке наняли.

24
Шмоня Натанзон

ААААА, Цири постарела на 10 лет и изменилась, повестка бл)....Ты кл0ван глянь/глянешь свои фотки каким ты был в 16-18 лет и во что ты превратился в 30 лет)

-23
Snake2105 Шмоня Натанзон

Ну не которые не сильно так уж и изменились за 15 лет, кто то даже стал ещё лучше выглядеть, не обязательно ведь хуже, а тут Цири конечно ну такое себе, можно было бы и получше сделать

2
Шмоня Натанзон Snake2105

Ты тоже молодеешь с годами? Я угораю над такими "геймерами" которые приписывают возваст и изменение с ним к повестке, это же Ыдиоты отбитые)

-6
JustA_NiceGuy

Ещё один свидетель повестки. Игру сначала дождись, а потом воняй сколько влезет, если хоть немного правды угадаешь.

-4
Alkatraz7N7 Шмоня Натанзон

А главное игровую модельку до сих пор не показали, только cgi который зачастую не имеет к игре (в графическом плане) никакого отношения

-1
MNM 1985
21
Шмоня Натанзон

Ты ошибся. Вот эволюция Цири по мнению повесточных активистов.

3
MNM 1985 Шмоня Натанзон
0
Иванко Лысов

ВОТ! ИМЕННО! Почему-то никто толком так и не обратил внимание конкретно на этот вопиющий факт: люди, которые сотворили шедевр почти 10 лет назад - их больше там нет! Оттого и имеем, что имеем - Цирельта в повесточной обёртке.(

8
DowncastKylian

и правильно делают, пусть бегут оттуда и не оборачиваются, пусть их портфолио будет адекватное, больше шансов потом снова заниматся любимым делом, а не прогибатся раком под душевнобольных "специалистов и консультантов" и иметь в портфолио уродские малооцененные или что вероятнее провальные и убыточные проекты из за которых их уже точно никуда не примут...

8
Madiark

Дело не во внешности сири, а сам факт того что Геральта или нового перса мужского пола которого до этого обещали по сути заменили на очередную сильную независимую лезбу

6
СнопакДоминатор

Местные борцы против повестки, уроки сделали? Вам показали нормальную внешность Цири , а вы насмотревшись аниме и наигравшись в стеларблейд извергаете желчью. Давайте бегом идите играйте в фортнайт и роблокс.

4
Most ancient

Абсолютно вас поддерживаю! В показанном трейлере Цири намного красивее и женственнее той пацанки которая была в третьей части! Школота, что с них взять! Они думают, что пройти процесс мутации это как уроки сделать!

-3
saa0891

Там по моему большинство разрабов свалило ещё во время разработки Киберпанка, особенно это хорошо было заметно по доп квестам.

Ну и учитывая что игра будет на UE5 походу нормальной оптимизации можно вообще не ждать, их собственный движок выдавал приличную картинку и была нормальная оптимизация. опять же они его хорошо знали и умели с ним работать, по мне так даже сейчас тот же Ведьмак 3 смотрится очень прилично.

4
Lazy Mutton

В Phantom Liberty были отличные доп. квесты.

Так что всё у них со сценаристами нормально. И уход работников - тоже дело обычно.

Больше пугает, что новый CP будет делать новая команда с сотрудниками в США (будет ли набор сотрудников по квотам?).

По ведьмаку пока больше пугает спорное решение сделать из Цири полноценного ведьмака, который прошёл мутации, но при этом лишилась всей своей могущественности. Хз, как они это красиво и логично в сценарии обыграют.

2
Темный-Властелин

получено достижение "Ubisoft"

3
MNM 1985

)

0
Sunset_Neko

Где-то видел новость, что в W4 игроки будут исследовать сексизм в мире ведьмака, а новая сценаристка из сби в этом поможет 😂

2
Dmitriy_1981

Так этой "новости" уже несколько лет. И тогда уже писали, что Конрад Томашкевич основал свою студию, и они тоже начали разработку ААА-игры. И все мы, конечно, были бы рады узнать о том, как далеко они продвинулись.

2
Otavek

Может источник прикрепите?

2
00Leviafan

И не удивлюсь если их места займут проклятые толерасты

2
annie_leonhardt

уже заняли, если что

0
00Leviafan

Надеюсь они до уровня Биотварей не опустятся и не уничтожат вселенную ведьмака как Биотвари уничтожили Dragon Age

2
WINTER-X

«Что-то кончается, что-то начинается»

1
cheezypizey

О нет, текучка кадров в крупной компании. Никогда такого не было. Новость ради новости, ничего интересного и полезного не узнал, очередной наброс на вентилятор.

0
JustA_NiceGuy
Проблемы в разработке The Witcher 4

Прям таки проблемы?) Очередной недоэксперт?

0
Nightmak

Ну, если не смогут... То очень и очень плохо будет... 😔

0
Just-a-your-King

Почему в заголовке отсутствует указание на слухи без источника?

0
LuckyСat

где оригинал

1
muxamor2011

так вроде еще во время киберпанковского вранья все ключевые ветераны ушли ? не ? главный геймдизайнер, вроде по квестам там какие то чуваки. еще кто то уже не помню. или это ключевые из оставшихся ?)

0
dima_k85

The Witcher 2077 coming.

0
Алекс Рейлор
а использование новых технологий поможет достичь невероятного качества графики и погружения в мир игры

Ага, если трейлер, как сами заявили, был сделан на нефинансированной видюхе NVIDIA, то качество, конечно, будет, а про доступность стоит забыть, как с 3-й частью, которая давала прикурить своими требованиями многим конфигурациям. И вообще игры на 5 Энжине — это такая дро*ь в плане качества, отсутствие специалистов, которые способны качественно с ним работать, приводит к тому, что даже мощные игровые компьютеры не вытягивают проекты с 5 Энжином из-за отвратительной технической оптимизации.

0