Разработка долгожданного продолжения серии игр о ведьмаке — The Witcher 4 — столкнулась с серьезными трудностями. Несколько ключевых сотрудников CD Projekt RED, включая ведущего сценариста The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, покинули компанию.
По информации из источников, уход затронул значительное количество опытных разработчиков, включая бывшего геймдиректора третьего Ведьмака. Большая часть этих специалистов перешла работать в новую студию, возглавляемую экс-директором CDPR.
Поклонники серии выражают опасения, что оставшаяся команда в CD Projekt RED может не справиться с задачей поддержания высокого уровня качества, установленного предыдущими играми. Особенно это волнует игроков на фоне проблемного запуска Cyberpunk 2077, который сильно подорвал репутацию компании.
Кроме того, разработка The Witcher 4 проходит на новом движке — Unreal Engine 5. Этот шаг требует перестройки многих рабочих процессов, что вкупе с кадровыми потерями может повлиять на сроки выпуска игры и её техническое состояние.
Фанаты уже начали высказывать сомнения в социальных сетях и на форумах. Многие задаются вопросом, сможет ли CD Projekt RED удержать уровень повествования и проработки мира, за которые так ценились прошлые проекты студии.
Несмотря на волну критики, CDPR заверяет, что The Witcher 4 станет амбициозным проектом, который превзойдет ожидания игроков. Представители студии подчеркивают, что разработка идет по плану, а использование новых технологий поможет достичь невероятного качества графики и погружения в мир игры.
Тем не менее, текущее положение дел заставляет поклонников франшизы настороженно следить за дальнейшими новостями о проекте. CD Projekt RED предстоит доказать, что она способна преодолеть вызовы и вернуть доверие аудитории.
Проблемы в разработке The Witcher 4: ключевые ветераны CD Projekt RED покинули студию
Разработка долгожданного продолжения серии игр о ведьмаке — The Witcher 4 — столкнулась с серьезными трудностями. Несколько ключевых сотрудников CD Projekt RED, включая ведущего сценариста The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, покинули компанию.
Ну да, это уже видно, буквально на лицо. Опытных спецов ушли, зато спецов по повесточке наняли.
ААААА, Цири постарела на 10 лет и изменилась, повестка бл)....Ты кл0ван глянь/глянешь свои фотки каким ты был в 16-18 лет и во что ты превратился в 30 лет)
Ну не которые не сильно так уж и изменились за 15 лет, кто то даже стал ещё лучше выглядеть, не обязательно ведь хуже, а тут Цири конечно ну такое себе, можно было бы и получше сделать
Ты тоже молодеешь с годами? Я угораю над такими "геймерами" которые приписывают возваст и изменение с ним к повестке, это же Ыдиоты отбитые)
Ещё один свидетель повестки. Игру сначала дождись, а потом воняй сколько влезет, если хоть немного правды угадаешь.
А главное игровую модельку до сих пор не показали, только cgi который зачастую не имеет к игре (в графическом плане) никакого отношения
Ты ошибся. Вот эволюция Цири по мнению повесточных активистов.
ВОТ! ИМЕННО! Почему-то никто толком так и не обратил внимание конкретно на этот вопиющий факт: люди, которые сотворили шедевр почти 10 лет назад - их больше там нет! Оттого и имеем, что имеем - Цирельта в повесточной обёртке.(
и правильно делают, пусть бегут оттуда и не оборачиваются, пусть их портфолио будет адекватное, больше шансов потом снова заниматся любимым делом, а не прогибатся раком под душевнобольных "специалистов и консультантов" и иметь в портфолио уродские малооцененные или что вероятнее провальные и убыточные проекты из за которых их уже точно никуда не примут...
Дело не во внешности сири, а сам факт того что Геральта или нового перса мужского пола которого до этого обещали по сути заменили на очередную сильную независимую лезбу
Местные борцы против повестки, уроки сделали? Вам показали нормальную внешность Цири , а вы насмотревшись аниме и наигравшись в стеларблейд извергаете желчью. Давайте бегом идите играйте в фортнайт и роблокс.
Абсолютно вас поддерживаю! В показанном трейлере Цири намного красивее и женственнее той пацанки которая была в третьей части! Школота, что с них взять! Они думают, что пройти процесс мутации это как уроки сделать!
Там по моему большинство разрабов свалило ещё во время разработки Киберпанка, особенно это хорошо было заметно по доп квестам.
Ну и учитывая что игра будет на UE5 походу нормальной оптимизации можно вообще не ждать, их собственный движок выдавал приличную картинку и была нормальная оптимизация. опять же они его хорошо знали и умели с ним работать, по мне так даже сейчас тот же Ведьмак 3 смотрится очень прилично.
В Phantom Liberty были отличные доп. квесты.
Так что всё у них со сценаристами нормально. И уход работников - тоже дело обычно.
Больше пугает, что новый CP будет делать новая команда с сотрудниками в США (будет ли набор сотрудников по квотам?).
По ведьмаку пока больше пугает спорное решение сделать из Цири полноценного ведьмака, который прошёл мутации, но при этом лишилась всей своей могущественности. Хз, как они это красиво и логично в сценарии обыграют.
получено достижение "Ubisoft"
)
Где-то видел новость, что в W4 игроки будут исследовать сексизм в мире ведьмака, а новая сценаристка из сби в этом поможет 😂
Так этой "новости" уже несколько лет. И тогда уже писали, что Конрад Томашкевич основал свою студию, и они тоже начали разработку ААА-игры. И все мы, конечно, были бы рады узнать о том, как далеко они продвинулись.
Может источник прикрепите?
И не удивлюсь если их места займут проклятые толерасты
уже заняли, если что
Надеюсь они до уровня Биотварей не опустятся и не уничтожат вселенную ведьмака как Биотвари уничтожили Dragon Age
«Что-то кончается, что-то начинается»
О нет, текучка кадров в крупной компании. Никогда такого не было. Новость ради новости, ничего интересного и полезного не узнал, очередной наброс на вентилятор.
Прям таки проблемы?) Очередной недоэксперт?
Ну, если не смогут... То очень и очень плохо будет... 😔
Почему в заголовке отсутствует указание на слухи без источника?
где оригинал
так вроде еще во время киберпанковского вранья все ключевые ветераны ушли ? не ? главный геймдизайнер, вроде по квестам там какие то чуваки. еще кто то уже не помню. или это ключевые из оставшихся ?)
The Witcher 2077 coming.
Ага, если трейлер, как сами заявили, был сделан на нефинансированной видюхе NVIDIA, то качество, конечно, будет, а про доступность стоит забыть, как с 3-й частью, которая давала прикурить своими требованиями многим конфигурациям. И вообще игры на 5 Энжине — это такая дро*ь в плане качества, отсутствие специалистов, которые способны качественно с ним работать, приводит к тому, что даже мощные игровые компьютеры не вытягивают проекты с 5 Энжином из-за отвратительной технической оптимизации.