Проблемы в разработке The Witcher 4: ключевые ветераны CD Projekt RED покинули студию

Разработка долгожданного продолжения серии игр о ведьмаке — The Witcher 4 — столкнулась с серьезными трудностями. Несколько ключевых сотрудников CD Projekt RED, включая ведущего сценариста The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, покинули компанию.



По информации из источников, уход затронул значительное количество опытных разработчиков, включая бывшего геймдиректора третьего Ведьмака. Большая часть этих специалистов перешла работать в новую студию, возглавляемую экс-директором CDPR.



Поклонники серии выражают опасения, что оставшаяся команда в CD Projekt RED может не справиться с задачей поддержания высокого уровня качества, установленного предыдущими играми. Особенно это волнует игроков на фоне проблемного запуска Cyberpunk 2077, который сильно подорвал репутацию компании.



Кроме того, разработка The Witcher 4 проходит на новом движке — Unreal Engine 5. Этот шаг требует перестройки многих рабочих процессов, что вкупе с кадровыми потерями может повлиять на сроки выпуска игры и её техническое состояние.



Фанаты уже начали высказывать сомнения в социальных сетях и на форумах. Многие задаются вопросом, сможет ли CD Projekt RED удержать уровень повествования и проработки мира, за которые так ценились прошлые проекты студии.



Несмотря на волну критики, CDPR заверяет, что The Witcher 4 станет амбициозным проектом, который превзойдет ожидания игроков. Представители студии подчеркивают, что разработка идет по плану, а использование новых технологий поможет достичь невероятного качества графики и погружения в мир игры.



Тем не менее, текущее положение дел заставляет поклонников франшизы настороженно следить за дальнейшими новостями о проекте. CD Projekt RED предстоит доказать, что она способна преодолеть вызовы и вернуть доверие аудитории.