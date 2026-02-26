Продюсер Kingdom Come: Deliverance 2 и Dune: Awakening присоединяется к команде The Witcher 4

Ещё один день, ещё один новый сотрудник в CD Projekt Red. На этот раз к варшавской команде, разрабатывающей The Witcher 4, присоединилась Алиса Северова, продюсер Kingdom Come: Deliverance 2 и Dune: Awakening.
В команде CDPR Алиса будет выполнять ту же роль, что и в предыдущих проектах. Стоит отметить, что это уже второй переход из Warhorse Studios в CD Projekt Red – вслед за старшим дизайнером квестов Карелом Кольманном. По сути, похоже, польская студия нанимает всё больше разработчиков, словно формируя лучшую команду в индустрии. Ограничившись создателями, ранее работавшими над действительно популярными проектами, и исключив уже упомянутых, можно перечислить:
- Феликса Педуллен из Larian Studios (Baldur's Gate 3);
- Дориана Кикена из BioWare (Mass Effect);
- Рассела Брауэра из Blizzard (Diablo 3, WoW, StarCraft 2, Overwatch);
- Люси Хеннет из Sandfall Interactive (Clair Obscur: Expedition 33).