Продюсер Kingdom Come: Deliverance 2 и Dune: Awakening присоединяется к команде The Witcher 4

Ещё один день, ещё один новый сотрудник в CD Projekt Red. На этот раз к варшавской команде, разрабатывающей The Witcher 4, присоединилась Алиса Северова, продюсер Kingdom Come: Deliverance 2 и Dune: Awakening.

В команде CDPR Алиса будет выполнять ту же роль, что и в предыдущих проектах. Стоит отметить, что это уже второй переход из Warhorse Studios в CD Projekt Red – вслед за старшим дизайнером квестов Карелом Кольманном. По сути, похоже, польская студия нанимает всё больше разработчиков, словно формируя лучшую команду в индустрии. Ограничившись создателями, ранее работавшими над действительно популярными проектами, и исключив уже упомянутых, можно перечислить: