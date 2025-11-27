ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 269 оценок

Раскрыто распределение голосов Golden Joystick 2025: The Witcher 4 едва не обошла GTA 6 за звание самой ожидаемой игры

AceTheKing AceTheKing

Организаторы Golden Joystick 2025 опубликовали подробную статистику голосования, позволяющую оценить, насколько уверенно победители удерживали свои позиции. В этом году церемония поставила рекорд: 21 миллион голосов в 22 номинациях, что значительно превышает результат прошлого года.

Данные показывают, где победители получили почти безоговорочную поддержку, а где борьба шла до последних минут. Одним из самых обсуждаемых результатов стало противостояние в категории "Самая ожидаемая игра". Разрыв между Grand Theft Auto 6 и The Witcher 4 оказался меньше 2% - 18,03% против 16,68%.

По словам одного из организаторов, команда уже начала готовиться к неожиданному исходу, поскольку на определённом этапе показатели значительно сблизились. Жаркая борьба развернулась и среди дополнений: Lies of P: Overture победила с преимуществом всего в 3% над No Man’s Sky Voyagers.

По статистике заметно, что Clair Obscur: Expedition 33 доминировала во всех своих категориях. Судя по всему, проект имеет хорошие шансы стать триумфатором и на грядущей The Game Awards 2025.

+ ещё 16 картинок
25
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
Eclair_93
The Witcher 4 едва не обошла GTA 6

Вот он настоящий показатель какой вокруг ГТА6 раздутый хайп. Ведьмака с Цири в роли ГГ тааааак хейтили, а в итоге разрыв на грани погрешности.

15
nicomedes

Я удивлён, сколько людей всерьез ждут ведьмака с Цири на Гг

13
Миханик Шестеренкин

Хейтили-то 2,5 ущемленных бедолаг.

11
UltimateWallace

Ну так хейтили в основном БАЗИРОВАННЫЕ ГЕЙМЕРЫ которые просто хотят поныть в коментариях , а повод всегда можно найти. Эти же хейтеры первыми побегут скачить с торрентов 4 часть в день релиза. А если посмотреть на реальные цифры , то никакого хейта особо то и нет.

10
DezkQ

Ну тут заслужено

13
K0t Felix

Не-а, Silksong максимум на инди года

DezkQ K0t Felix

нет

Double_Jump

Вы угараете? Это было раскрыто ещё на самом шоу, они сразу эти проценты показывали.

7
Egik81

Было интересно сравнить маркетинговые бюджеты этих двух игр и сколько уже потрачено из них на пиар поддержку. Думаю, GTA6 обойдёт по этому показателю ведьмака больше чем на 2 процента.

DezkQ

у ДавиШлюх 6 именно что маркетинг, а у конторы с питухом на лого, просто рот не закрывается )

Gyunter ODim

Ну и где все эти фанаты ккд2 ноющие что их игру везде прокатили?