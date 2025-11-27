Раскрыто распределение голосов Golden Joystick 2025: The Witcher 4 едва не обошла GTA 6 за звание самой ожидаемой игры

Организаторы Golden Joystick 2025 опубликовали подробную статистику голосования, позволяющую оценить, насколько уверенно победители удерживали свои позиции. В этом году церемония поставила рекорд: 21 миллион голосов в 22 номинациях, что значительно превышает результат прошлого года.

Данные показывают, где победители получили почти безоговорочную поддержку, а где борьба шла до последних минут. Одним из самых обсуждаемых результатов стало противостояние в категории "Самая ожидаемая игра". Разрыв между Grand Theft Auto 6 и The Witcher 4 оказался меньше 2% - 18,03% против 16,68%.

По словам одного из организаторов, команда уже начала готовиться к неожиданному исходу, поскольку на определённом этапе показатели значительно сблизились. Жаркая борьба развернулась и среди дополнений: Lies of P: Overture победила с преимуществом всего в 3% над No Man’s Sky Voyagers.

По статистике заметно, что Clair Obscur: Expedition 33 доминировала во всех своих категориях. Судя по всему, проект имеет хорошие шансы стать триумфатором и на грядущей The Game Awards 2025.