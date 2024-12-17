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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 703 оценки

Размер карты в The Witcher 4 будет "более или менее таким же", как в The Witcher 3

Gruz_
Новости

Сотрудники студии CD Projekt RED не перестают делиться различными подробностями о разработке The Witcher 4. И на этот раз речь зашла о размер карты в грядущем сиквеле.

В новом видеоинтервью на YouTube-канале Skill Up (примерно 1:13:45) продюсер Малгожата Митрага и режиссёр Себастьян Калемба рассказали, что в The Witcher 4 будет почти такое же количество квестов, как и в предшественнице, чтобы создать «суперувлекательный опыт».

При этом они также обещают уделить особое внимание «качеству, а не количеству», чтобы не создавать ощущение скучного мира.

Опять же, качество превыше количества. Но определенно, [...] она будет большой по сравнению со всем, что мы готовили до сих пор.

По всей видимости, до релиза The Witcher 4 пройдет еще немало времени, поскольку полноценное производство игры началось буквально пару месяцев назад. Кроме того, CDPR хочет во что бы то ни стало избежать той катастрофы, которая произошла с запуском Cyberpunk 2077.

-8
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Solstice

Тут главное не размер, а качество. На сколько проработанным будет мир, вот что важно. Размерами уже никого не удивишь.

4
Кот Миша

Удивить то можно, главное чтобы больно не было

1
yuriy1606

БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ!

2
digitalkid

Ну кому-то и пофиг уже.

-3
Wolframium13

Огромная карта на Нереале5? Готовьте ртх 6070

2
Котян Сутоевич

Снова лепят огромную карту, чтобы "просто была". Небось, дeбильных вопросиков ещё накидают, как на Скеллиге.

1
Ильич Ильич

А мне нравилась большая карта , куда глаза не поглядат езде можно дойти ножками

1
Smusi

Почему чтобы просто была? Чтобы были понятны масштабы мира ведьмака. Что какой-то скеллиге это не один мини- остров, а огромный регион.

0
ze1n_82

не более чем менее

0
Kitocun

С учетом всех длс?

0
-zotik-

Огромной и пустой? Спасибо

0
Нейтан Дрейк

С кучей вопросов.

0
Гамер132 Нейтан Дрейк

Под этими вопросами:

Лагерь бандитов

Камень силы

Тайник с мусором

Гнездо чудовищ

На этом все

0
Гамер132

И нафига? Я в 3 ведьмаке заколебался бегать по огромной пустой карте. Активности есть, но они однотипные. Единственный плюс открытого мира-это выполнение побочек. Всегда интересно было лезть в пещеру собор и т.д чтобы убить монстра, найти кого-то и полутать вещи лучше моих (ведь в игре все самое лучшее крафтится или находится)

0
My life is a game

Почему все пишут, что мир пустой? Столько вопросик на карте было, иди изучай мир
А если еще консолью открыть все метки, что офигеешь

0
AndralStormborn

Ахаха, вопросики изучать, это шутка такая? Пойми уже, однообразные вопросики на карте - это не контент. В 1м Ведьмаке без большой карты и вопросиков, было и то больше интересного контента, помимо основного квеста

1
Ильич Ильич AndralStormborn

А мне нравилась большая карта , куда глаза не поглядят везде можно дойти

-2
AndralStormborn Ильич Ильич

Я имею в виду контентное наполнение, а не размер. Например в Скайриме большая карта, но там полно уникальных подземелий, гробниц, пещер для исследования, каждое из которых сделано вручную и част о имеет свой квест

-1
Гамер132 AndralStormborn

Плюсуем то, что в некоторые места не попасть без квеста. Или если ты был в каком-то месте, но тебя по квесту опять туда шлют, ведь игра то квеста не было, а значит и нпс был воздухом

0
cheezypizey AndralStormborn

В скайриме уникальное? Это шутка?

2
Legion Gothic

Сделайте живой мир, как было в Готике. Распорядок дня у нпс. Распорядок дня у мобов. Но нет, не сделают ведь.

0
HellowRainbow

И одноклеточный сюжет добьет игру

0
AndralStormborn

Что, на карте будет еще больше однообразных вопросиков на карте, как в отсосинах?

-1
Smusi

Как в ведьмаке и кибере:) где они очень годные

0
Альбиберчери

главное что бы в процессе сюжета нам дали побегать за геральта а цири грохнули в кустах

-5
ze1n_82

геральт добухался к сожалению

1