Размер карты в The Witcher 4 будет "более или менее таким же", как в The Witcher 3

Сотрудники студии CD Projekt RED не перестают делиться различными подробностями о разработке The Witcher 4. И на этот раз речь зашла о размер карты в грядущем сиквеле.
В новом видеоинтервью на YouTube-канале Skill Up (примерно 1:13:45) продюсер Малгожата Митрага и режиссёр Себастьян Калемба рассказали, что в The Witcher 4 будет почти такое же количество квестов, как и в предшественнице, чтобы создать «суперувлекательный опыт».
При этом они также обещают уделить особое внимание «качеству, а не количеству», чтобы не создавать ощущение скучного мира.
Опять же, качество превыше количества. Но определенно, [...] она будет большой по сравнению со всем, что мы готовили до сих пор.
По всей видимости, до релиза The Witcher 4 пройдет еще немало времени, поскольку полноценное производство игры началось буквально пару месяцев назад. Кроме того, CDPR хочет во что бы то ни стало избежать той катастрофы, которая произошла с запуском Cyberpunk 2077.
Тут главное не размер, а качество. На сколько проработанным будет мир, вот что важно. Размерами уже никого не удивишь.
Удивить то можно, главное чтобы больно не было
БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ!
Ну кому-то и пофиг уже.
Огромная карта на Нереале5? Готовьте ртх 6070
Снова лепят огромную карту, чтобы "просто была". Небось, дeбильных вопросиков ещё накидают, как на Скеллиге.
А мне нравилась большая карта , куда глаза не поглядат езде можно дойти ножками
Почему чтобы просто была? Чтобы были понятны масштабы мира ведьмака. Что какой-то скеллиге это не один мини- остров, а огромный регион.
не более чем менее
С учетом всех длс?
Огромной и пустой? Спасибо
С кучей вопросов.
Под этими вопросами:
Лагерь бандитов
Камень силы
Тайник с мусором
Гнездо чудовищ
На этом все
И нафига? Я в 3 ведьмаке заколебался бегать по огромной пустой карте. Активности есть, но они однотипные. Единственный плюс открытого мира-это выполнение побочек. Всегда интересно было лезть в пещеру собор и т.д чтобы убить монстра, найти кого-то и полутать вещи лучше моих (ведь в игре все самое лучшее крафтится или находится)
Почему все пишут, что мир пустой? Столько вопросик на карте было, иди изучай мир
А если еще консолью открыть все метки, что офигеешь
Ахаха, вопросики изучать, это шутка такая? Пойми уже, однообразные вопросики на карте - это не контент. В 1м Ведьмаке без большой карты и вопросиков, было и то больше интересного контента, помимо основного квеста
А мне нравилась большая карта , куда глаза не поглядят везде можно дойти
Я имею в виду контентное наполнение, а не размер. Например в Скайриме большая карта, но там полно уникальных подземелий, гробниц, пещер для исследования, каждое из которых сделано вручную и част о имеет свой квест
Плюсуем то, что в некоторые места не попасть без квеста. Или если ты был в каком-то месте, но тебя по квесту опять туда шлют, ведь игра то квеста не было, а значит и нпс был воздухом
В скайриме уникальное? Это шутка?
Сделайте живой мир, как было в Готике. Распорядок дня у нпс. Распорядок дня у мобов. Но нет, не сделают ведь.
И одноклеточный сюжет добьет игру
Что, на карте будет еще больше однообразных вопросиков на карте, как в отсосинах?
Как в ведьмаке и кибере:) где они очень годные
главное что бы в процессе сюжета нам дали побегать за геральта а цири грохнули в кустах
геральт добухался к сожалению