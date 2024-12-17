Размер карты в The Witcher 4 будет "более или менее таким же", как в The Witcher 3

Сотрудники студии CD Projekt RED не перестают делиться различными подробностями о разработке The Witcher 4. И на этот раз речь зашла о размер карты в грядущем сиквеле.

В новом видеоинтервью на YouTube-канале Skill Up (примерно 1:13:45) продюсер Малгожата Митрага и режиссёр Себастьян Калемба рассказали, что в The Witcher 4 будет почти такое же количество квестов, как и в предшественнице, чтобы создать «суперувлекательный опыт».

При этом они также обещают уделить особое внимание «качеству, а не количеству», чтобы не создавать ощущение скучного мира.

Опять же, качество превыше количества. Но определенно, [...] она будет большой по сравнению со всем, что мы готовили до сих пор.

По всей видимости, до релиза The Witcher 4 пройдет еще немало времени, поскольку полноценное производство игры началось буквально пару месяцев назад. Кроме того, CDPR хочет во что бы то ни стало избежать той катастрофы, которая произошла с запуском Cyberpunk 2077.