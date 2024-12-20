"Разработчики The Witcher 4 рассказали о любовной линии, сайд-квестах и их вариативности"

После показа трейлера The Witcher 4 на церемонии The Game Awards 2024 представители CD Projekt начали рассказывать о том, чего нам ждать от игры.
В новом интервью GameSpot директор игры Себастьян Калемба и исполнительный продюсер Малгожата Митренга подтвердили, что не намерены отказаться от наличия романтики в новой части игры. При этом авторы планируют уделить ей гораздо больше внимания и сделать ее не просто сиюминутной интрижкой «для галочки», а очень убедительной и значимой.
По словам разработчиков, элементы романтики в игре - это часть подхода CD Projekt к созданию игр, а в серии The Witcher всегда делался упор на систему романтических отношений.
Безусловно. Это часть того, как мы делаем игры, часть природы человека, и это вполне нормально. Без этого, я думаю, мы не смогли бы рассказать всю историю. Это очень важная часть нашей жизни. Но как и всегда, мы хотим уделить этому много внимания и сделать так, чтобы это было очень убедительно и многозначительно. Это не просто романические истории ради романических историй. Это не в духе CDPR.
Что касается того, как разнообразен будет выбор партнеров для Цири, то здесь разработчики решили умолчать. Но зато они рассказали о сайд-квестах. По крайней мере, относительно их вариативности в плане влияния на мир игры:
С каждой игрой мы все дальше и дальше продвигаемся вперед. Мы извлекаем уроки из предыдущих игр, а также смотрим на то, что происходит на рынке. Вы можете ожидать от нас этого. С нашими амбициями это будет не меньше. Но да, мы с нетерпением ждем [дальнейшего изучения выбора и последствий]. Чтобы удивить игрока и показать ему, что на самом деле ты не можешь контролировать [все]. Вы думаете, что делаете что-то, а потом все оказывается наоборот. Мы также хотим показать, как взаимосвязаны побочный и основной контент. В том числе и с самой Цири [и тем, как это влияет на ее развитие]. Безусловно, мы будем стремиться расширить границы.
Мы хотим сделать их важными, и мы хотим, чтобы их последствия были заметны. Так вы [чувствуете, что] оказали влияние на NPC или мир в целом. [Вот из-за таких сложных решений] наши игры остаются актуальными намного дольше. Потому что эти решения и последствия [добавляют много] возможностей для повторного прохождения. Вы можете пережить игру немного по-другому то тут, то там.
Кроме того, хотелось бы напомнить, что The Witcher 4 будет вне влияния сериала Netflix, поскольку в CD Projekt уже есть собственная история, которую компания хочет рассказать всему миру. И не стоит забывать, что CD Projekt официально подтвердила возвращение Геральта.
До игры еще неизвестно как дохрена времени, а они льют в уши и льют. Как кто-то здесь уже высказывался, поляков релиз CP2077 действительно кое-чему научил - можно годами обещать всякое и лить в уши кучу всего, а успех все равно будет
Вот тем мне нравится Rockstar, что они особо ничего не говорят. Про RDR2 - молчали, пока релиз не был прям близко. Про GTA V тоже самое. Про GTA VI пока тоже самое. Да, потом всегда наступал маркетинговый бум, когда изо всех щелей о играх говорили, но это было в преддверии релиза
Партнёры там будут ещё те проказники.
С учетом стерилизации главной героини, главной проказницей будет скорее сама Цири)
"Разработчики The Witcher 4 рассказали о любовной линии, сайд-квестах и их вариативности"
- Что касается того, как разнообразен будет выбор партнеров для Цири, то здесь разработчики решили умолчать. Но зато они рассказали о сайд-квестах.
мде.. кликбейтом пахнет...
Вот читаю цитату и понять ни как не могу, какой-то бессвязный набор слов.
Еще 31 не наступило а в башке, простите, уже шумок. Прекращайте, рано еще 🤭
Интересно, Цири ориентацию поменяет?Не?
На какую? Она вроде и вашим и нашим.
Если ты играл в Ведьмака 3,то она в бане сказала, что любит женщин.Про книгу ничего сказать не могу, не читал.Если у неё в игре будет выбор между М и Ж, то это, конечно, хорошо.Хоть в этом повесточка не будет навязана
В третьей части был выбор как ей ответить. Или женщины, или "Скьяль вполне ничего"
учитывая что проджекты наняли отбитую фемку в качестве консультанта,уверен что выбора там не будет.сильная независимая лезбуха
Как повесточка? Цири была лесбой или би (хз кто там она в книгах) задолго до этой вашей педоистерии по повесточке. Давай ещё задним числом Рипли из чужого будем к повесточке приплетать, потому что она женщина и играет главную роль.
Она и так лезбиянка в 3 части,уже знаем.
Она би по лору.
Хоть и по лору Цири лезбиянка, но в игре её границы могут быть расширены.... Но она всёравно останется навсегда лезбиянкой
Набор слов, простите
Да как вы, блин, в игру играли? Там есть выбор "мне нравятся женщины" или "Скъяль вроде ничего". И это единственный момент, где ее ориентация упоминается.