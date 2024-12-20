"Разработчики The Witcher 4 рассказали о любовной линии, сайд-квестах и их вариативности"

После показа трейлера The Witcher 4 на церемонии The Game Awards 2024 представители CD Projekt начали рассказывать о том, чего нам ждать от игры.

В новом интервью GameSpot директор игры Себастьян Калемба и исполнительный продюсер Малгожата Митренга подтвердили, что не намерены отказаться от наличия романтики в новой части игры. При этом авторы планируют уделить ей гораздо больше внимания и сделать ее не просто сиюминутной интрижкой «для галочки», а очень убедительной и значимой.

По словам разработчиков, элементы романтики в игре - это часть подхода CD Projekt к созданию игр, а в серии The Witcher всегда делался упор на систему романтических отношений.

Безусловно. Это часть того, как мы делаем игры, часть природы человека, и это вполне нормально. Без этого, я думаю, мы не смогли бы рассказать всю историю. Это очень важная часть нашей жизни. Но как и всегда, мы хотим уделить этому много внимания и сделать так, чтобы это было очень убедительно и многозначительно. Это не просто романические истории ради романических историй. Это не в духе CDPR.

Что касается того, как разнообразен будет выбор партнеров для Цири, то здесь разработчики решили умолчать. Но зато они рассказали о сайд-квестах. По крайней мере, относительно их вариативности в плане влияния на мир игры:

С каждой игрой мы все дальше и дальше продвигаемся вперед. Мы извлекаем уроки из предыдущих игр, а также смотрим на то, что происходит на рынке. Вы можете ожидать от нас этого. С нашими амбициями это будет не меньше. Но да, мы с нетерпением ждем [дальнейшего изучения выбора и последствий]. Чтобы удивить игрока и показать ему, что на самом деле ты не можешь контролировать [все]. Вы думаете, что делаете что-то, а потом все оказывается наоборот. Мы также хотим показать, как взаимосвязаны побочный и основной контент. В том числе и с самой Цири [и тем, как это влияет на ее развитие]. Безусловно, мы будем стремиться расширить границы.



Мы хотим сделать их важными, и мы хотим, чтобы их последствия были заметны. Так вы [чувствуете, что] оказали влияние на NPC или мир в целом. [Вот из-за таких сложных решений] наши игры остаются актуальными намного дольше. Потому что эти решения и последствия [добавляют много] возможностей для повторного прохождения. Вы можете пережить игру немного по-другому то тут, то там.

Кроме того, хотелось бы напомнить, что The Witcher 4 будет вне влияния сериала Netflix, поскольку в CD Projekt уже есть собственная история, которую компания хочет рассказать всему миру. И не стоит забывать, что CD Projekt официально подтвердила возвращение Геральта.