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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 418 оценок

Разработка The Witcher 4 вступит в стадию производства в этом году

monk70
Новости

Производство The Witcher 4 должно начаться в 2024 году, а к лету над игрой будут работать 400 разработчиков. В беседе с Forbes со-генеральный директор CD Projekt Red Адам Бадовски сказал, что «к середине года мы хотели бы, чтобы над проектом работало около 400 человек».

Хотя официальное название The Witcher 4 еще не объявлено, CDPR подтвердила существование проекта под кодовым названием Polaris еще в октябре 2022 года. С тех пор об игре было минимальное количество говой информации, хотя разработчик подтвердил, что «большая часть» ее команды работала над Polaris еще в ноябре.

Это говорит о том, что все большее число сотрудников CD Projekt Red переходят от Cyberpunk 2077 к The Witcher 4. Это согласуется как с отчетами инвесторов CDPR, так и с тем фактом, что работа над ее научно-фантастической ролевой игрой, как ожидается, будет свернута после выхода расширения Phantom Liberty в конце прошлого года.

Хотя студия, похоже, наращивает свои усилия над «Ведьмаком 4», второй со-генеральный директор Михал Новаковски заявил, что, хотя она и рассматривает потенциальное использование ИИ в процессе разработки, любая использованная работа, скорее всего, не будет видна игрокам:

«Мы считаем, что ИИ — это то, что может помочь улучшить определенные процессы в производстве игр, но не заменить людей».

В другом месте Бадовски подтвердил предположение, что команда извлекла уроки из сложного выпуска Cyberpunk 2077 в 2020 году, и это сообщение часто повторялось с тех пор, как CD Projekt начала процесс изменения первоначального плохого восприятия этой игры.

The Witcher 4 — первая часть целой новой трилогии, но это лишь один из аспектов грядущих игр CD Projekt Red, ожидаемых в ближайшие годы. В их число входит продолжение Cyberpunk 2077 и несколько спин-оффов «Ведьмака». Дата выхода новой саги о Ведьмаке не подтверждена, но CDPR предположила, что после запуска первой игры две другие запланированные игры трилогии выйдут в течение шести лет.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

очень жду и надеюсь что проект получится не хуже 3 части

13
Exies27

Он обязан быть лучше третий части.

-9
KIBERMAX

Жаль что такого не будет, хотя поживёт увидим.

-2
AleksandrLondon2077

Раньше 30-го года можно не ждать

9
MythicalTiernan

Релизнут с выпуском новых консолей в 27 году.

9
KPAHbl4 MythicalTiernan

на старых тоже релизнут и там ведьмак 4 будет работать на удивление хорошо. ой... где-то я это уже видел)))

3
MythicalTiernan KPAHbl4

Особенно на Боксе S в 480p в 24 кадра.

0
Arbalet777 MythicalTiernan

Ведьмак 2 и 3 вышли в мае, думаю что 4-го ведьмака могут выпустить в мае 26 года, а потом выпустят обновлённую версию nextgen edition для новых консолей.

0
Сергей Понащенко

Когда там релиз ремейка первой части интересно?! Чёт они сразу за все взялись, смотрю.

8
KPAHbl4

главное что бы ремейк не получился тем что получилось

0
Dmitriy_1981

разговоры о разработке вступят в стадию регулярного производства заметок на форумах в этом году :)

3
Vidgor-int

Думаю в четвёртую часть хоть можно будет играть, а то третья с точки зрения геймплея тааакая хрень, ужас, я страдал от однообразия происходящего, кругом один лес и миллиард "?", враги тупорылые, действуют по шаблону от начала и до конца игры, никакого развития, как можно делать такую ужасную боевую систему в экшен игре, непонятно, учитывая присутствие dark souls, а режим "детектива"? это муки, мне лично было скучно играть в ведьмака 3, да и самое смешное - он мне вообще не запомнился, ничего хорошего, четвёртая часть обязательно должна быть лучше, но есть сомнения в лице киберпанка 2077, это ужасная игра, но есть и плюс, ушли все ведущие создатели старой трилогии о ведьмаке, эти кривожопы, я надеюсь что в новой части можно самому создать своего ведьмака, со своим стилем, а не играть за этого седого извращенца.

-2
Pravdarub

Зачем? Серия закончилась красиво. Пусть бы развивали киберпанк и не на что не отвлекались.

-3
KiqDominaN

Так там будет новая история и ГГ. Сама по себе вселенная имеет огромный потенциал

4
Pravdarub KiqDominaN

Лол. Которая нахрен будет никому не нужна без старых персов.

-1
Wolfenstein

ну после киберпранка комичного удачи им

-4
SoggyOrrinthal

Круто, но я все равно скипну игру ведь ведьмак 4 без колоритной Русской озвучке, будет уже не так интересен для меня лично. И не надо писать что все игры надо играть в оригинальной озвучке с корейскими субтитрами и т.д, чтобы понять и прочувствовать игру.

-5
Signore

Мне ни одна озвучка не понравилась в Ведьмаке 3 xD

-1
Авраам Линкольн

Вот бы права на Ведьмака забрали у этих содомитов и отдали в руки к нормальным разработчикам! Эх, мечты, мечты!!!

-7
MunchkiN 616

юбисофт монреаль ?

5
Richard Simons MunchkiN 616

нет, Cyberia Nova )

2
Poenitens

А где там содомиты и в чем это выражается?

2
AlexMort

Условный Ведьмак 4, должен быть не хуже Ведьмака 3, а в идеале лучше, по этому будем смотреть...

-10
KPAHbl4

а еще дед мороз на новый год приносит подарки и зубная фея зуб из-под подушки забирает)) основной состав создавший ведьмак 3 ушел из студии а вот лживое и жадное руководство осталось так что смотреть конечно же будем но с осторожностью))

4
wianewa

Все думали что киберпанк будет на голову лучше ведьмака 3. А по итогу пук.

3