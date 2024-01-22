Разработка The Witcher 4 вступит в стадию производства в этом году

Производство The Witcher 4 должно начаться в 2024 году, а к лету над игрой будут работать 400 разработчиков. В беседе с Forbes со-генеральный директор CD Projekt Red Адам Бадовски сказал, что «к середине года мы хотели бы, чтобы над проектом работало около 400 человек».

Хотя официальное название The Witcher 4 еще не объявлено, CDPR подтвердила существование проекта под кодовым названием Polaris еще в октябре 2022 года. С тех пор об игре было минимальное количество говой информации, хотя разработчик подтвердил, что «большая часть» ее команды работала над Polaris еще в ноябре.

Это говорит о том, что все большее число сотрудников CD Projekt Red переходят от Cyberpunk 2077 к The Witcher 4. Это согласуется как с отчетами инвесторов CDPR, так и с тем фактом, что работа над ее научно-фантастической ролевой игрой, как ожидается, будет свернута после выхода расширения Phantom Liberty в конце прошлого года.

Хотя студия, похоже, наращивает свои усилия над «Ведьмаком 4», второй со-генеральный директор Михал Новаковски заявил, что, хотя она и рассматривает потенциальное использование ИИ в процессе разработки, любая использованная работа, скорее всего, не будет видна игрокам:

«Мы считаем, что ИИ — это то, что может помочь улучшить определенные процессы в производстве игр, но не заменить людей».

В другом месте Бадовски подтвердил предположение, что команда извлекла уроки из сложного выпуска Cyberpunk 2077 в 2020 году, и это сообщение часто повторялось с тех пор, как CD Projekt начала процесс изменения первоначального плохого восприятия этой игры.

The Witcher 4 — первая часть целой новой трилогии, но это лишь один из аспектов грядущих игр CD Projekt Red, ожидаемых в ближайшие годы. В их число входит продолжение Cyberpunk 2077 и несколько спин-оффов «Ведьмака». Дата выхода новой саги о Ведьмаке не подтверждена, но CDPR предположила, что после запуска первой игры две другие запланированные игры трилогии выйдут в течение шести лет.