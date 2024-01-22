Разработка The Witcher 4 вступит в стадию производства в этом году

Производство The Witcher 4 должно начаться в 2024 году, а к лету над игрой будут работать 400 разработчиков. В беседе с Forbes со-генеральный директор CD Projekt Red Адам Бадовски сказал, что «к середине года мы хотели бы, чтобы над проектом работало около 400 человек».
Хотя официальное название The Witcher 4 еще не объявлено, CDPR подтвердила существование проекта под кодовым названием Polaris еще в октябре 2022 года. С тех пор об игре было минимальное количество говой информации, хотя разработчик подтвердил, что «большая часть» ее команды работала над Polaris еще в ноябре.
Это говорит о том, что все большее число сотрудников CD Projekt Red переходят от Cyberpunk 2077 к The Witcher 4. Это согласуется как с отчетами инвесторов CDPR, так и с тем фактом, что работа над ее научно-фантастической ролевой игрой, как ожидается, будет свернута после выхода расширения Phantom Liberty в конце прошлого года.
Хотя студия, похоже, наращивает свои усилия над «Ведьмаком 4», второй со-генеральный директор Михал Новаковски заявил, что, хотя она и рассматривает потенциальное использование ИИ в процессе разработки, любая использованная работа, скорее всего, не будет видна игрокам:
«Мы считаем, что ИИ — это то, что может помочь улучшить определенные процессы в производстве игр, но не заменить людей».
В другом месте Бадовски подтвердил предположение, что команда извлекла уроки из сложного выпуска Cyberpunk 2077 в 2020 году, и это сообщение часто повторялось с тех пор, как CD Projekt начала процесс изменения первоначального плохого восприятия этой игры.
The Witcher 4 — первая часть целой новой трилогии, но это лишь один из аспектов грядущих игр CD Projekt Red, ожидаемых в ближайшие годы. В их число входит продолжение Cyberpunk 2077 и несколько спин-оффов «Ведьмака». Дата выхода новой саги о Ведьмаке не подтверждена, но CDPR предположила, что после запуска первой игры две другие запланированные игры трилогии выйдут в течение шести лет.
очень жду и надеюсь что проект получится не хуже 3 части
Он обязан быть лучше третий части.
Жаль что такого не будет, хотя поживёт увидим.
Раньше 30-го года можно не ждать
Релизнут с выпуском новых консолей в 27 году.
на старых тоже релизнут и там ведьмак 4 будет работать на удивление хорошо. ой... где-то я это уже видел)))
Особенно на Боксе S в 480p в 24 кадра.
Ведьмак 2 и 3 вышли в мае, думаю что 4-го ведьмака могут выпустить в мае 26 года, а потом выпустят обновлённую версию nextgen edition для новых консолей.
Когда там релиз ремейка первой части интересно?! Чёт они сразу за все взялись, смотрю.
главное что бы ремейк не получился тем что получилось
разговоры о разработке вступят в стадию регулярного производства заметок на форумах в этом году :)
Думаю в четвёртую часть хоть можно будет играть, а то третья с точки зрения геймплея тааакая хрень, ужас, я страдал от однообразия происходящего, кругом один лес и миллиард "?", враги тупорылые, действуют по шаблону от начала и до конца игры, никакого развития, как можно делать такую ужасную боевую систему в экшен игре, непонятно, учитывая присутствие dark souls, а режим "детектива"? это муки, мне лично было скучно играть в ведьмака 3, да и самое смешное - он мне вообще не запомнился, ничего хорошего, четвёртая часть обязательно должна быть лучше, но есть сомнения в лице киберпанка 2077, это ужасная игра, но есть и плюс, ушли все ведущие создатели старой трилогии о ведьмаке, эти кривожопы, я надеюсь что в новой части можно самому создать своего ведьмака, со своим стилем, а не играть за этого седого извращенца.
Зачем? Серия закончилась красиво. Пусть бы развивали киберпанк и не на что не отвлекались.
Так там будет новая история и ГГ. Сама по себе вселенная имеет огромный потенциал
Лол. Которая нахрен будет никому не нужна без старых персов.
ну после киберпранка комичного удачи им
Круто, но я все равно скипну игру ведь ведьмак 4 без колоритной Русской озвучке, будет уже не так интересен для меня лично. И не надо писать что все игры надо играть в оригинальной озвучке с корейскими субтитрами и т.д, чтобы понять и прочувствовать игру.
Мне ни одна озвучка не понравилась в Ведьмаке 3 xD
Вот бы права на Ведьмака забрали у этих содомитов и отдали в руки к нормальным разработчикам! Эх, мечты, мечты!!!
юбисофт монреаль ?
нет, Cyberia Nova )
А где там содомиты и в чем это выражается?
Условный Ведьмак 4, должен быть не хуже Ведьмака 3, а в идеале лучше, по этому будем смотреть...
а еще дед мороз на новый год приносит подарки и зубная фея зуб из-под подушки забирает)) основной состав создавший ведьмак 3 ушел из студии а вот лживое и жадное руководство осталось так что смотреть конечно же будем но с осторожностью))
Все думали что киберпанк будет на голову лучше ведьмака 3. А по итогу пук.