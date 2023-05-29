Разработка The Witcher Polaris набирает обороты - CD Projekt RED раскрыла распределение команд разработчиков ©

CD Projekt RED представила документ о результатах деятельности компании и поделилась через него некоторыми подробностями о разработке своих новых игр. Обновленные до 30 апреля 2023 года данные показывают, что разработка следующего The Witcher - Project Polaris - набирает обороты.

Точнее, команда поделилась графиком, показывающим расположение разработчиков в различных внутренних проектах CD Projekt RED с конца 2021 года по апрель 2023 года.

Как видно на изображении ниже, количество людей, занимающихся The Witcher Polaris, значительно выросло, если быть точным, то в данный момент над игрой работают 220 человек, и этот проект стал вторым по количеству участников сразу после расширения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Кроме того, команда, занимающаяся проектом Sirius, проектом The Molasses Flood, получила больше поддержки. Уменьшилась поддержка базовой версии Cyberpunk 2077, а также проектов, связанных с Gwent, и поддержка next-gen версии The Witcher 3. Как вы можете видеть, последнее обновление не включает в себя Monster Slayer, который будет прекращен в конце июня 2023 года, и поэтому он был отнесен к категории "Другие проекты".

После выхода Phantom Liberty CD Projekt RED, вероятно, сможет перевести значительную часть разработчиков на другие проекты, включая Polaris.