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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 532 оценки

Redanian Intelligence: CD Projekt RED нашла первого актера для The Witcher 4

AceTheKing
Новости

Издание Redanian Intelligence сообщает о том, что компания CD Projekt RED уже нашла первого актёра для предстоящей The Witcher 4

По данным издания, им стал актер Джейк Ламперт. Зрителям он может быть известен по роли в сериале "Звёздные войны: Андор". Сообщается, что актеру в игре досталась роль некоего Бранко. Redanian Intelligence предполагает, что Бранко является уроженцем одного из Северных королевств, точной информации касательно персонажа пока что нет.

Дата выхода игры на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
revolution66

Ламперт, Ламперт, хер моржовый,
Ламперт, Ламперт, вредный..

4
Макс Макс 007

Да что ж такое!

2
Кей Овальд

"Известен по роли в сериале "Звёздные войны: Андор""
О, началось. Специалист по повесточке начал работать.

-7
Alukard12345

Ты чета попутал, Андор это один из лучших проектов по вселенной звездных войн, и 100% лучшее что выходило после Изгой-один, шикарный сериал

0