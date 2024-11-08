Redanian Intelligence: CD Projekt RED нашла первого актера для The Witcher 4

Издание Redanian Intelligence сообщает о том, что компания CD Projekt RED уже нашла первого актёра для предстоящей The Witcher 4

По данным издания, им стал актер Джейк Ламперт. Зрителям он может быть известен по роли в сериале "Звёздные войны: Андор". Сообщается, что актеру в игре досталась роль некоего Бранко. Redanian Intelligence предполагает, что Бранко является уроженцем одного из Северных королевств, точной информации касательно персонажа пока что нет.

Дата выхода игры на данный момент неизвестна.