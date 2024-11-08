Redanian Intelligence: CD Projekt RED нашла первого актера для The Witcher 4

Издание Redanian Intelligence сообщает о том, что компания CD Projekt RED уже нашла первого актёра для предстоящей The Witcher 4
По данным издания, им стал актер Джейк Ламперт. Зрителям он может быть известен по роли в сериале "Звёздные войны: Андор". Сообщается, что актеру в игре досталась роль некоего Бранко. Redanian Intelligence предполагает, что Бранко является уроженцем одного из Северных королевств, точной информации касательно персонажа пока что нет.
Дата выхода игры на данный момент неизвестна.
Ламперт, Ламперт, хер моржовый,
Ламперт, Ламперт, вредный..
Да что ж такое!
"Известен по роли в сериале "Звёздные войны: Андор""
О, началось. Специалист по повесточке начал работать.
Ты чета попутал, Андор это один из лучших проектов по вселенной звездных войн, и 100% лучшее что выходило после Изгой-один, шикарный сериал