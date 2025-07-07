"Сделал бы это Геральт?" - фанаты обсуждают систему чести для The Witcher 4 в стиле Red Dead Redemption 2

В сети разгорелся живой спор вокруг возможного внедрения в The Witcher 4 системы чести, похожей на ту, что была в Red Dead Redemption 2. Тема возникла в обсуждении на Reddit, где пользователи активно делятся мыслями о том, стоит ли развивать репутацию и моральные выборы в будущем сиквеле.
В оригинальных играх серии «Ведьмак» охотники на монстров, такие как Геральт, сталкиваются с остракизмом со стороны простых людей. Их образ — это скорее история о неоднозначности и моральных оттенках, а не простая система кармы. Репутация охотника задаётся сюжетом и почти не меняется динамически. Однако некоторые фанаты надеются, что в The Witcher 4 Цири сможет зарабатывать свою собственную репутацию, и игрокам предоставят больше свободы в формировании её образа.
Пользователь Inclinedbenchpress задаётся вопросом, появится ли в сиквеле полноценная система кармы или чести. Многие поддерживают эту идею, отмечая, что в Witcher 3 отсутствие такой системы портит погружение, особенно из-за привычки «грабить всё подряд». Некоторые предлагают ввести механику, похожую на Red Dead Redemption 2 с её системой чести, или даже заимствовать идеи из Kingdom Come: Deliverance, где репутация зависит от региона и стражники могут преследовать за воровство. Добавление стелса для Цири, которая в книгах умело действует скрытно, тоже рассматривается как логичное расширение геймплея.
Однако другая часть сообщества считает, что подобная система противоречит духу «Ведьмака», который всегда строился на моральных дилеммах и неоднозначных выборах, где нет чёткой грани между «добром» и «злом». Как отмечают пользователи u/prodigalpariah и Green_Amnesia, история в игре рассказана именно в серых тонах, а чёткая система чести может упростить и обесценить моральные сложности.
Кроме того, у многих вызывает опасения, что системы репутации и правопорядка могут превратиться в обременительный геймплейный элемент, который скорее раздражает, чем обогащает игру. Пользователь Ramius99 напоминает, что подобные механики нередко выглядят хорошо на бумаге, но в итоге становятся головной болью.
Судя по обсуждению, пока что большинство игроков не ждут в The Witcher 4 полноценной системы чести, но с нетерпением ждут продолжения с её знаменитой моральной неоднозначностью, которая затрагивает душу и заставляет принимать трудные решения. Одно ясно — вне зависимости от механик, будущая игра будет держать игроков в напряжении, предлагая сложные выборы и живой мир, полный опасностей и интриг.
Геральт бы сказал " Ну его на*ер!" и пошёл бы играть в гвинт.
Фанаты обсуждают волосатость п.... Цири. Где новость об этом?
Это на завтра
Нифига она не волосатая.
В новости будет сказано, что один из пользователей выразил сомнение в волосатости п.... Цири, а другой, что новых новостей следует ждать в будущем ("это на завтра").
Ожидается ещё спор экспертов, которые точно в теме за средневековые п.... и за п.... в фэнтези, которое отличается от Средневековья именно тем, что п.... могут быть не волосатыми.
Ваше дело не забыто, мастер.
Ведьмак должен придерживаться собственной идентичности и стилистики, а не копировать чужие идеи и механики, которые размоют серию. Слишком много примеров перед глазами, когда попытки внедрить хайповые вещи только все портили. Можно придумать какую-то реакцию на воровство, но вводить целую систему репутации - перебор.
система кармы старого образца - самое тупорылое изобретение игростроя, особенно в сеттинге низкотехнологичной цивилизации. пример: ты режешь какого-то знатного асерайя и через секунду каждая собака в кальрадии это знает, ты крадешь курицу в вайтране и крестьяне на драконьем мосту говорят, что ты - лох. про массэффект я вообще молчу - бред и идиотизм.
а вот пример kcd не очень и уместен, мораль здесь не ключевой критерий взаимодействия с неписями + она не очевидна. лучшая ее реализация.
это называется мягкая сила. Когда хорошо лишь то что по мнению авторов.
хмм сначала они набирают уволенный из мелкософта а потом начинается вот это...
Ну а какое может быть у людей отношение к мутанту - убийце, у которого руки даже не по локоть, а по плечи в крови огромного количества убитых им абсолютно невинных людей, да и животных тоже ?
В ГТА были же "звёздочки".Причём здесь RDR2?
А причем тут ГТА ? если речь идёт о RDR2
Корни таких механик идут оттуда
и ? речь то идет о RDR2
Не надо этого, как и делать пост посты, про обсуждения фанатов