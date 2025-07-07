"Сделал бы это Геральт?" - фанаты обсуждают систему чести для The Witcher 4 в стиле Red Dead Redemption 2

В сети разгорелся живой спор вокруг возможного внедрения в The Witcher 4 системы чести, похожей на ту, что была в Red Dead Redemption 2. Тема возникла в обсуждении на Reddit, где пользователи активно делятся мыслями о том, стоит ли развивать репутацию и моральные выборы в будущем сиквеле.

В оригинальных играх серии «Ведьмак» охотники на монстров, такие как Геральт, сталкиваются с остракизмом со стороны простых людей. Их образ — это скорее история о неоднозначности и моральных оттенках, а не простая система кармы. Репутация охотника задаётся сюжетом и почти не меняется динамически. Однако некоторые фанаты надеются, что в The Witcher 4 Цири сможет зарабатывать свою собственную репутацию, и игрокам предоставят больше свободы в формировании её образа.

Пользователь Inclinedbenchpress задаётся вопросом, появится ли в сиквеле полноценная система кармы или чести. Многие поддерживают эту идею, отмечая, что в Witcher 3 отсутствие такой системы портит погружение, особенно из-за привычки «грабить всё подряд». Некоторые предлагают ввести механику, похожую на Red Dead Redemption 2 с её системой чести, или даже заимствовать идеи из Kingdom Come: Deliverance, где репутация зависит от региона и стражники могут преследовать за воровство. Добавление стелса для Цири, которая в книгах умело действует скрытно, тоже рассматривается как логичное расширение геймплея.

Однако другая часть сообщества считает, что подобная система противоречит духу «Ведьмака», который всегда строился на моральных дилеммах и неоднозначных выборах, где нет чёткой грани между «добром» и «злом». Как отмечают пользователи u/prodigalpariah и Green_Amnesia, история в игре рассказана именно в серых тонах, а чёткая система чести может упростить и обесценить моральные сложности.

Кроме того, у многих вызывает опасения, что системы репутации и правопорядка могут превратиться в обременительный геймплейный элемент, который скорее раздражает, чем обогащает игру. Пользователь Ramius99 напоминает, что подобные механики нередко выглядят хорошо на бумаге, но в итоге становятся головной болью.

Судя по обсуждению, пока что большинство игроков не ждут в The Witcher 4 полноценной системы чести, но с нетерпением ждут продолжения с её знаменитой моральной неоднозначностью, которая затрагивает душу и заставляет принимать трудные решения. Одно ясно — вне зависимости от механик, будущая игра будет держать игроков в напряжении, предлагая сложные выборы и живой мир, полный опасностей и интриг.