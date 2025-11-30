Следующие две части после The Witcher 4 "должны быть выпущены в более короткие сроки" благодаря Unreal Engine 5

Хотя The Witcher 4 не выйдет в следующем году и будет доступна не раньше 2027 года, если вы помните, это начало новой трилогии, и CD Projekt RED обязалась выпустить все три игры в течение шести лет.

К счастью, план не изменился, и The Witcher 5 и The Witcher 6 могут в конечном итоге иметь более короткие циклы разработки. Со-генеральный директор Михал Новаковски сказал об этом во время конференции CD Projekt Group, отметив, что команда использует Unreal Engine 5 "почти четыре года" в The Witcher 4 и "очень довольна тем, чего мы достигли".

Я думаю, вы могли увидеть это своими глазами на нашей технической демонстрации на Unreal Fest пару месяцев назад, и мы очень довольны результатами — мы уже говорили об этом, но я всегда рад повторить это — и мы довольны тем, как развивается движок благодаря усилиям команды Epic, и тем, как мы учимся применять его в огромной игре с открытым миром, какой и должна быть The Witcher 4.

На вопрос, будут ли последующие игры выходить "чаще и с более предсказуемой периодичностью", Новаковски ответил:

В некотором смысле, да, я действительно считаю, что последующие игры должны выходить в более короткие сроки — как мы уже заявляли ранее, наш план по-прежнему состоит в том, чтобы выпустить всю трилогию в течение шести лет, так что да, это означает, что мы планируем сократить время разработки между The Witcher 4 и The Witcher 5, между The Witcher 5 и The Witcher 6 и так далее.