The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 272 оценки

Следующие две части после The Witcher 4 "должны быть выпущены в более короткие сроки" благодаря Unreal Engine 5

Procy_on Procy_on

Хотя The Witcher 4 не выйдет в следующем году и будет доступна не раньше 2027 года, если вы помните, это начало новой трилогии, и CD Projekt RED обязалась выпустить все три игры в течение шести лет.

К счастью, план не изменился, и The Witcher 5 и The Witcher 6 могут в конечном итоге иметь более короткие циклы разработки. Со-генеральный директор Михал Новаковски сказал об этом во время конференции CD Projekt Group, отметив, что команда использует Unreal Engine 5 "почти четыре года" в The Witcher 4 и "очень довольна тем, чего мы достигли".

Я думаю, вы могли увидеть это своими глазами на нашей технической демонстрации на Unreal Fest пару месяцев назад, и мы очень довольны результатами — мы уже говорили об этом, но я всегда рад повторить это — и мы довольны тем, как развивается движок благодаря усилиям команды Epic, и тем, как мы учимся применять его в огромной игре с открытым миром, какой и должна быть The Witcher 4.

На вопрос, будут ли последующие игры выходить "чаще и с более предсказуемой периодичностью", Новаковски ответил:

В некотором смысле, да, я действительно считаю, что последующие игры должны выходить в более короткие сроки — как мы уже заявляли ранее, наш план по-прежнему состоит в том, чтобы выпустить всю трилогию в течение шести лет, так что да, это означает, что мы планируем сократить время разработки между The Witcher 4 и The Witcher 5, между The Witcher 5 и The Witcher 6 и так далее.
Neko-Aheron

Конвейер и качество в жопу, ясно

21
WizardVL
7
Святой Джо

Игра вышла в 2015 году, вместо того, чтобы через пять лет просто выпустить 4ю часть с Геральтом, разрябы решили выпустить унылый кривой клон жэтэа с кучей багов, а потом анонсировали фемо-кал в мире Сапковского с каким-то второстепенным персом, который служил прокладкой для развития сюжета.

18
Snake Snaake Snaaaaaake

клоун

5
Eclair_93

А клон гта в каком месте?

3
WizardVL

Я считаю, что лучше бы сделали первую игру за Цири в Камелоте с Галахадом, сюжет которой происходит сразу после событий книжной саги.

Рио Фокс
11
Uelma

Дерьмак 4 убитые надежды

10
Eretein

Ну началооось!

9
AdamC

попахивает FIFA от ЕА))

7
Unmuted
это означает, что мы планируем сократить время разработки между The Witcher 4 и The Witcher 5, между The Witcher 5 и The Witcher 6 и так далее.

Угу, то есть статеры и фризы от UE5 фиксить в The Witcher 4 никто не собирается :D
Так понимаю, еще одна игра в копилку "премиальных" игроков выйдет :D

3
Ивасик

Да как бы основной вопрос один - а написан ли сюжет для новой игры ? Остальное дело техники.

2
Dmitriy_1981

как раз фанфики по Сапковскому писать ума не надо, их с 1980-х гг. писали разные графоманы, кому не лень было. Но игра это другое совсем, в игре главное механики, живой мир, взаимодействие с этим миром, а не сюжет сам по себе.

Serg_Sigil

Восславим Unreal Engine 5! ахахаха

2
Summor Ner

Главное, чтобы как в Ластухе 2, Геральта клюшкой забили на глазах у Цири в 4 части и тогда любовь фанатов и готи игре точно обеспечены на долгие годы вперёд.😄

1
ChromeDisaster

Ну если учесть, что почти вся команда разработки В4 состоит из фемок и у них крайне негативное отношение к Геральту... то его с вероятьстью 99,9% сольют

