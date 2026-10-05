Слух: актриса озвучки Йеннифер записала новые реплики, посвященные Цири - для The Witcher 4 или "Баллад прошлого"

В сообществе фанатов The Witcher активно обсуждается свежий слух, появившийся на Reddit (в сабреддите r/Witcher4). По утверждению одного из фанатов, он недавно получил автограф Дениз Гоу (Denise Gough) - английской актрисы озвучки Йеннифер из The Witcher 3 - на книге "Последнее желание". Во время разговора актриса якобы упомянула, что записывала новые реплики для персонажа, причем конкретно связанные с Цири.

На основе этого сообщения в сети уже появились предположения: Йеннифер может вернуться в The Witcher 4 (где главной героиней станет Цири) либо появиться в дополнении "Баллады прошлого" для The Witcher 3.

На данный момент ни один официальный источник - ни CD Projekt RED, ни сама Дениз Гоу - не подтвердил эту информацию. Вся история основана исключительно на словах одного пользователя Reddit. Ранее, в апреле 2025 года, Дениз Гоу в интервью Eurogamer заявила, что ничего не знает о разработке The Witcher 4. Актриса также вспоминала, что во время работы над The Witcher 3 поначалу даже не понимала, кто такая Йеннифер. На данный момент CD Projekt RED официально подтвердила возвращение лишь двух персонажей: Цири (главная героиня) и Геральта (озвучка - Даг Кокл). Судьба Йеннифер в игре официально не подтверждена.