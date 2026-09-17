Соруководитель студии объяснил переход The Witcher 4 на Unreal Engine 5 экономией времени на технических проблемах

Хотя для разработки The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED использовала собственный проприетарный движок RED Engine, в отношении The Witcher 4 было объявлено о переходе на Unreal Engine 5. В беседе для подкаста Deconstructor of Fun соруководитель студии Михал Новаковский отметил, что это решение было продиктовано желанием команды сосредоточиться на создании игр, а не на решении технических проблем.

CD Projekt RED впервые обратила внимание на Unreal Engine 5 примерно в то время, когда Epic Games выпустила демоверсию The Matrix Awakens, чтобы продемонстрировать свои технические достижения. Новаковский вспоминает внутренние обсуждения того, готов ли Unreal Engine 5 к выпуску игр такого уровня, как у студии; тогда ответ был отрицательным. Однако после налаживания отношений с Epic и работы непосредственно с самим движком в студии обрели уверенность, что смогут использовать его для своих проектов.

Ключевым моментом стало знакомство с ранней версией демоверсии по "Матрице", созданной Epic. Мы задались вопросом: готов ли UE5 к выпуску игры такого типа, какие делаем мы? Ответ был: "Нет, не на данном этапе, не в базовом виде". Но если мы наладим сотрудничество с Unreal и поработаем над определёнными вещами, необходимыми для создания игр такого масштаба и размаха... то это вполне может сработать.



Нашей целью было не столько создание технологий, сколько рассказывание историй. Но затем мы поняли: чтобы рассказывать истории так, как мы хотим, нам все же необходимы технологии. [Используя Unreal Engine 5], мы избавляем себя от необходимости создавать технологию с нуля; вместо этого мы можем создавать для неё отдельные элементы, которые в итоге играют огромную роль.

Стоит отметить, что решение о том, использовать ли лицензированный движок (например, Unreal Engine 5) или создать собственный, каждая компания принимает самостоятельно. Хотя многие в индустрии предпочитают просто лицензировать Unreal или Unity, другие стремятся сохранить больший контроль над технологиями, лежащими в основе их игр. Ярким примером такого подхода является компания Capcom и её движок RE Engine: он дебютировал в 2017 году в игре Resident Evil 7 и продолжает использоваться в таких недавних проектах, как Pragmata, Monster Hunter Wilds и Onimusha: Way of the Sword.

Что касается Unreal Engine 5, то Ян Германович, менеджер по техническому производству The Witcher 4, отмечал, что технологические достижения Epic помогут CD Projekt в работе над будущими играми, позволяя ускорить процесс их создания. Он подчеркнул:

Чем лучше рабочие процессы и технологии адаптированы под конкретный тип игры, тем проще эту игру разрабатывать. Сейчас у нас в работе находится несколько проектов. Проект Orion [сиквел Cyberpunk 2077] перешёл на стадию пре-продакшена.

У The Witcher 4 пока нет даты выхода; игра разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.