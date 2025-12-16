Создатель The Witcher 4 пугает игроков - истории, которые он пишет, "редко заканчиваются счастливым концом"

Томаш Марчевка, который является сценаристом The Witcher 4 и ранее был ведущим сценаристом Cyberpunk 2077, рассказал о своем подходе к повествованию. В откровенном интервью GamesRadar он открыто признал, что его истории редко заканчиваются счастливым концом. Он считает, что исследование темной стороны человеческой природы, позволяющее пользователям узнать что-то о себе, гораздо ценнее.
Разработчик объяснил, что больше всего его в написании игр и комиксов привлекают недостатки персонажей. Марчевка любит помещать персонажей в невозможные ситуации, где они неизбежно совершают ошибки. Именно наблюдение за последствиями этих промахов и тем, как эти недостатки характера влияют на судьбу героев, делает его работу наиболее захватывающей.
Глядя на Cyberpunk 2077, где было сложно найти однозначно положительного персонажа, а концовки редко были оптимистичными, можно предположить, в каком направлении будет развиваться сюжет новой игры CD Projekt RED — или, по крайней мере, некоторые нити истории, с которой начинается трилогия о Цири.
Для поклонников саги «Ведьмак» это, на самом деле, очень хорошая новость. Вселенная, созданная Анджеем Сапковским, всегда славилась своими оттенками серого, моральными дилеммами и отсутствием простых границ между добром и злом. Стиль Томаша Марчевки идеально соответствует этой атмосфере.
На самом деле это наиболее ленивый путь. Любой может навалить чернухи, чтобы везде была депрессия, а вот проработать положительный сюжет, который трогал бы игрока и при этом не казался слащавым/прессным - это уже намного сложнее.
Пафос про темную сторону нужен лишь для оправдания кривых скриптов где выбор ни на что не влияет. В итоге великая драматургия и исследование человеческой натуры опять сведутся к генерации квестов про 10 потерянных в саже сковородок для полоумных бабок, а сценаристы назовут это взрослой моральной дилеммой
Хотелось бы, чтобы сценаристы общались с геймдизайнерами, а не работали отдельно, и были бы в курсе, для какой игры сюжет сочиняют. А то получится, как в Киберпанке, где нужно было по сюжету переживать за Джеки, который мелькнул просто в начале несколько раз, потом сказали "Ви, тебе осталось жить с чипом в голове пару месяцев", после чего началась игра в открытом мире с огромным количеством заданий, на которые в реальности ушли бы годы, - как будто сценаристы вообще не задумывались, что сочетается с открытым миром, а что нет.
Надеюсь там реально много таких будет. Как мышиная башня например.