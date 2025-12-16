Создатель The Witcher 4 пугает игроков - истории, которые он пишет, "редко заканчиваются счастливым концом"

Томаш Марчевка, который является сценаристом The Witcher 4 и ранее был ведущим сценаристом Cyberpunk 2077, рассказал о своем подходе к повествованию. В откровенном интервью GamesRadar он открыто признал, что его истории редко заканчиваются счастливым концом. Он считает, что исследование темной стороны человеческой природы, позволяющее пользователям узнать что-то о себе, гораздо ценнее.

Разработчик объяснил, что больше всего его в написании игр и комиксов привлекают недостатки персонажей. Марчевка любит помещать персонажей в невозможные ситуации, где они неизбежно совершают ошибки. Именно наблюдение за последствиями этих промахов и тем, как эти недостатки характера влияют на судьбу героев, делает его работу наиболее захватывающей.

Глядя на Cyberpunk 2077, где было сложно найти однозначно положительного персонажа, а концовки редко были оптимистичными, можно предположить, в каком направлении будет развиваться сюжет новой игры CD Projekt RED — или, по крайней мере, некоторые нити истории, с которой начинается трилогия о Цири.

Для поклонников саги «Ведьмак» это, на самом деле, очень хорошая новость. Вселенная, созданная Анджеем Сапковским, всегда славилась своими оттенками серого, моральными дилеммами и отсутствием простых границ между добром и злом. Стиль Томаша Марчевки идеально соответствует этой атмосфере.