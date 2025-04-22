Создатели The Witcher 4 хотят убедить игроков, что Цири не менее важна, чем Геральт - а может, и важнее

Одна из главных задач, стоящих перед разработчиками The Witcher IV, — убедить игроков в том, что Цири так же важна, как и Геральт, а возможно, даже важнее. Об этом рассказал директор по анимации Дэвид Кордеро в интервью для Revenant. Он отметил, что после культового образа Геральта из Ривии, появлявшегося в трёх играх и завоевавшего сердца миллионов, сложно будет сделать Цири новой центральной фигурой франшизы.
Кордеро подчеркнул, что Цири появлялась только в The Witcher 3, и несмотря на мощную сюжетную линию, ей ещё предстоит заслужить то же доверие и интерес игроков, что был у Белого Волка. В то же время, по его словам, остальная часть разработки не вызывает столь серьёзных опасений: CD Projekt Red активно работает над боевой системой, улучшает геймплей и постоянно учитывает отзывы игроков.
Особую роль в проработке Цири сыграет специальный отдел лора, созданный ещё во время работы над дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Именно на его наработках будет строиться новый уровень повествования. Задача команды — не просто показать, что Цири — настоящий ведьмак, а раскрыть, почему она им стала и что делает её особенной. Все элементы, вплоть до мельчайших деталей, будут вписаны в мир игры с максимальной достоверностью.
Как отметил Кордеро, точкой отсчёта для нарратива The Witcher IV станет Cyberpunk 2077 — проект, который продемонстрировал заметный скачок по сравнению с The Witcher 3 в плане проработки истории и персонажей. Команда стремится применить те же принципы к новому «Ведьмаку», создавая эмоционально насыщенное и продуманное повествование.
Как поклонник вселенной Сапковского, я полностью согласен с тем, что Цири заслуживает быть в центре новой игры. В книгах её значение равноценное с Геральтом и Йеннефер, и если CDPR удастся сохранить этот баланс, то The Witcher IV может стать не только достойным продолжением, но и новым качественным витком в развитии легендарной серии. Релиз запланирован на 2027 год — и ожидание точно того стоит.
Удачи убедить. Цири стоит как нильфгаардская лошадь, не дороже, а важность её меньше.
А ничего,что по книгам, вокруг неё весь сюжет построен?
Да он типичный хейтер.
А ничего что именно серия ведьмака построена именно про Геральта в качестве главного героя. А не Цири. То что Цири является центром событий никто не спорит, но в серии игр она не главный герой. И её характер дерьмо, как и её книжные приключения.
Ну поплачь
Терпи-терпи.
Ну по книгам так и есть. Это канон.
Да и в игре Геральт не раз говорил, что ничего нет важнее Цири. Он буквально всем жертвует ради неё. И даже Весемир отдал свою жизнь чтобы спасти её.
Если школоте это не очевидно, то я даже хз, вам Ведьмак вообще противопоказан.
Цири это буквально Элли из Ластухи, вся концепция и весь сюжет завязан чисто под неё, не смотря на то что начинаем мы за Джоэла.
Ложь, перечитай книги, клоун. Не стоит путать главного героя книги и персонажа, на которого направлен сюжет. То что Геральт пытается ее спасти почти на протяжении всей серии - ее книжное время занимает %30 от времени того же Геральта. Так что удачи дауняткам с покупкой этой игры- я понял бы создаваемого игроком ведьмака, но играть за эту лошадь (разумеется, лошадью она стала в 4 части, в 3 была более чем красива) - ничто иное как повестка.
Прекращай троллинг тупостью
Самые нормальные книги были те, в которых Цири было по минимуму
Звучит так, будто разработчики сами не до конца понимают, что для них приоритетнее – сделать хорошую игру или угодить некой повестке "сделаем Цири главной". Уже на старте какая-то неуверенность. И да, "убедить игроков"? Не рассказать историю, не создать увлекательный геймплей, а именно убедить? Звучит как задача для маркетологов, а не для разработчиков игр. Словно нам будут что-то навязывать.
Думаю, всё куда проще. Рэды уже отхватили критики от комьюнити за выбор Цири на роль гг и если на этом этапе игра уже многих оттолкнула, то пора действовать в формате объяснений, убеждений. Правда работать оно не будет. Здесь мало кого волнует, кто такая вообще эта Цири, какова её роль в этой вселенной. Если разрабы уверены в качестве своего проекта, то дело остаётся как раз за маркетингом.
я ставлю больше на то, что у них есть сюжет хороший для Цири, но в кулуарах это звучит так: "Парни, нас же г*вном поливать будут везде и всюду за гг женщину, вместо Ведьмака". Хейта они уже отхватили, но назад пути уже нет
Ответ проще. Хотят дальше доить ведьмака, а других вменяемых идей, где был не было Геральта
Ты переборщил, товарищ.
Это не критика, а пук)
Ну хз, критики от какого комьюнити? Ру сегмента. Зарубежные комьюнити не так однозначно как наши хейтеры. Наше комьюнити вообще не очень воспринимает что-то новое. Это видно по чатам, где много потока желчи.
ждём, чё.
В чём - чём, а в сюжетке CDPR всегда хороши. Истории в их играх всегда цепляли.
С удовольствием поиграю за Цириллу! Я так давно этого жду, с того момента, когда дали поиграть в 3 Ведьмаке за нее и пусть хоть что хотят тут говорят и ворчат, мне плевать))
держи в курсе. Окно Овертона работает на полную - теперь дурачки повестку уже в упор не видят. А хотя да, это ж пгшка.
Да, умеют они делать хороший сюжет. и это доказано 3 частями Ведьмака и первой части киберпанка. Нет сомнений, что в 4 Ведьмаке сюжет будет хорошим, как бы у вас хейтеры пуканы не рвались, но это факт.) я не помню, что бы их игры были плохими, именно в плане сюжета.
За всех не расписывайся
А, блин, извините. Я не догадывался о ее важности, теперь буду знать что заблуждался после первого трейлера. Она действительно важна, за ней очень интересно наблюдать и вообще она очень душевный персонаж, даже более чем Геральт.
Спасибо что раскрыли мне глаза на персонажа, но в РПГ с выборами, исследованием и погружением я предпочитаю играть за персонажей своего пола, дабы иметь хоть какие-то базовые ассоциации себя с героем, отчего W4 после трейлера из одной из самых ожидаемых игр превратился для меня в очередную игру по типу "выйдет - там посмотрим", за развитием которой абсолютно не интересно наблюдать. Эта почесть от W4 перешла теперь к The Blood of the Dawnwalker.
PS: Я могу поменять свое мнение когда игра выйдет и я увижу работу сценаристов. Когда я увижу что нас не ждет типичный женский персонаж на роли ГГ, которая как обычно умница-красавица вечно правая и не допускающая ошибок, а все вокруг какие-то черти, а мужики так вообще тупые сволочи. В Геральте я видел человека, в ней я вижу игрового персонажа, по типу героини Horizon.
Красавчик
хотят убедить игроков
Проверка навыка убеждения [провал/неудача].
-Спасибо конечно, но ненадо менять убеждать.
Геральд харизмой и пох..измом во многих вещах берет, Цири явно будет душнить и душе..бить
убедили. гервант очень слабый персонаж, по возможности сразу ставлю мод на писечку цири.
бро, тебе в Тай
Не хочу играть за бабу, очередную и так уже перенасыщены игры с ГГ женщинами. Надеюсь больше на ремейк первой части
В смысле убедить, что тоже важна? Так вокруг нее и крутится весь основной сюжет 3-ей части. И неоднократно проговаривалось, что она самое ценное, что вообще существует.
да я думаю они просто делятся своими переживаниями по поводу современных повесток и неоднозначного восприятия женщин в качестве гг. Что-то вроде мыслей вслух
Типо про Цири всем и так известно, но как же так, вичер про женщину вместо мужика, о нет
умиляет кодло, обитающее на пг - ты написал правильную вещь про повестку (именно ей и будет пронизана 4 часть ведьмака, ДЕИ отдел открытый в сдпр не даст соврать), но детишки пг лепят клоунов за высказывание здравых мыслей.
ну я не совсем это имел виду. Я считаю что нужно пытаться абстрагироваться от этого всего. Повестка для меня - это и слепое потакание фем идеям, и тупой хейт этой повестки - это тоже повестка, ток с другой стороны.
В общм, главное конечный результат, а там всё видно будет.
Для мира в целом Цири, может быть, и крайне важна.
А вот популярность книги началась с приключений сурового хмурого ведьмака.
Приключения сопливой мерисью дали прирост процентов 20... // Олег Шаханов
Так и гервант мерри сью и пуп земли, даже в игре в 3й части на это внимание обратили.
сразу видно что в жизни ты прочел 1 книгу (и та - букварь). ГГ и персонаж, на которого направлен сюжет - Очень часто не 1 и тот же персонаж. То что Геральт пытается ее спасти - это не делает гг ее - % ее книжного времени в лучшем случае %30 от времени Геральта. А вот то, что реды в угоду повестки будут лепить очередную мерисьюшную дрянь - это да. Желаю им полнейшего провала. И любой адекватный и уважающий себя игрок с русскоговорящего пространства будет желать того же. Свиноты поднялись за счет СНГ игроков и насрали на голову во время санкции. А с другой стороны - в сдпр не осталось ни 1 видного разработчика, которые были причастны к серии ведьмака (да и от кибера только остатки). 4 ведьмак - это The Blood of Dawnwalker (над которыми значимые разрабы, ушедшие из сдпр, и работают, а не ноунеймы которые остались).
Мы и так уже поняли, что Цири лучше и круче во всём и вообще все ведьмаки, что были до неё, это сосунки. Но утверждать, что она важнее Геральта - это уже перебор // Кейт Фостер
Уже провал
Почему обязательно нужно унизить старого гг чтобы в новой игре чтобы сделать значимым нового гг ? Пусть будет просто игра про седую девку и всё.
Зря они в повестку про новую сильную и независимую подались. Цири еще и любительницей девочек сделают, поди. Лучше бы продолжали серию про Геральта. Это - беспроигрышный вариант.
Доить деда - это будет тупиковый вариант, конвеер высоный из пальца, хрючево из фансервиса.
История Геральта всё, там уже все арки закончились.
Да ты что а про молодого Геральта сделать игру как он стал ведьмаком как познакомился со своим друзьями нет мы сделаем про б-ну игру
Да она итак любительница по
не люблю я все эти приквелы-шмыквелы. Всегда казалось это плохими решениями и с сомнительными выигрышами.
Становление Альбуса Дамблдора, становление Дарта Вейдера/Оби Ван Кеноби или кого там ещё, становление Скара из короля льва, восхождение Ганнибала Лектора... тьфу блин.
Геральт прекрасный бурчащий дед. Не хочу видеть его маленьким звездюком
Если опираться на книги, то как раз с Цири все началось. Геральт это просто инструмент с характером, образом и поведением, который всем понравился. А для РФ публики еще сыграло на руку озвучка Всеволода, который максимально корректно передал образ.
Если делать Цири центральным персом, то это чуть-чуть странно, согласен, ведь она мощнее чем ведьмаки и сильнее чем маги. Имба, по сути. Но если ее "очеловечить", придать "ведьмачности", то получится не ведьмак, а просто ведьма, не? Но зачем, для чего?
Короче говоря, студии придется очень попотеть чтобы убедить игроков в лоре, но она точно зайдет в плане геймплея.
геральта клюшкой для гольфа запинают
)
Да, да. Один уже попытался убедить, что женский персонаж важнее мужского и в итоге, мужской, сыграл в гольф
Тогда назовите игру The She Witcher(Ведьмачка) или Ведьмак 4: Цири. Но нет, вы пытаетесь продать своё творение по цене Ведьмака, а под ведьмаком большинство подразумевает Геральта. Это маркетинговый подлог. А такие речи - попытка этот подлог прикрыть и оправдать.
Сложно говорить о том чего нет.
А кто вообще знал и читал книги)). Игра, именно игра и белый волк, плюс команда конечно, подняла сиди проджект туда где они сейчас находятся, и про писателя) узнали), тоже благодаря игре. Сомнительное предприятие с цири, да и команды уже той нет, насколько я в курсе, ну удачи тогда вам. Поглядим что вы там наваяете).
непонятно, зачем такие задачи ставить вообще?
В положительной концовке 3 части Цири и стала на путь ведьмачки, пусть мутаций она не прошла, но с ее способностями она без проблем будет раздавать людей чудовищам!
*Люлей
Девка ГГ, это ж будет повесточным провалом.
Срочно отменяем предзаказы!
Мне конечно нравиться Цири, но как не крути, но имя Ведьмака конкретно связано с Геральтом. Без него уже не то.
Ну в вселенной ведьмака- она действительно ключевой персонаж .за которым бегали короли и императоры.
Но не скрывается ли под этим фем-повесточка? Реды пока не зашкварились этим, и было бы глупо с их стороны прогибатсья сейчас, когда активистов пинают по всем фронтам.
вынырни из своего маня мирка и прочти новости. Открытый ДЕИ отдел в сдпр был сделан, разумеется, просто так. Как и гг Цири в игре про Ведьмака. Все это конечно совпадение, не более.
Я не против попок в играх,главное чтобы дух Ведьмака не был утерян
Теперь понадобится мод, заменяющий персонажа на Геральта, и мод на переозвучку Цири.
Сделают большие сиськи и жопу, и ничего никому доказывать не нужно будет.
Никак они, б..., не научатся. // Илья Калганов
Почему никто не поднимает тему борделя? Герыч Эбал все что движется и бесплодие ведьмака сюрпризов не оставляло в виде мелкого издюка, НОООООО тут получается Эбать теперь еЁ-же будут и как-то не сильно хочется мотаться смотреть как дерут (по сути тебя), правда если она не окажется с киндер-сюрпризом ^_^
Так всю книжную серию нас в этом Сапковский убеждал, потом всю третью игру убеждали. Уже не можем дождаться, когда же нам объяснят, наконец, ЧЕМ именно она важна-то так?
Может быть, тем, что она типичный пример паталогического подхода к воспитанию, при котором родители носятся с ребенком чрезмерно, все ему прощают, всеми способами ублажают, и в результате вырастает нарцисическая дрянь, которая не видит никого, кроме себя любимой, и считает себя пупом вселенной? На это ведь есть намеки в истории пребывания Цириллы в банде Крыс в романе "Крещение огнем".
На это же намекает тот эпизод в конце "Ведьмака 3", где она говорит человеку, потратившему на нее десятилетия трудов, "Что ты понимаешь в спасении мира, дурачок. Ведь ты же простой ведьмак". То есть она, которую только все искали бесконечно, считает про себя, что она что-то там понимает в том, "как спасать мир". Хотя и была надежда, что ее экстраординарные способности по "спасательству миров" как-то раскроются к концу игры, но ничего такого не произошло, и нам так ничего внятного и не показали.
да какая разница если серия игр всё равно гoвно?
Надеюсь РЭДы не поддадутся на нытьё малочисленных нытиков, и оставят модельку Цири из трейлера по умолчанию. Мне она очень понравилась.