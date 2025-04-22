Создатели The Witcher 4 хотят убедить игроков, что Цири не менее важна, чем Геральт - а может, и важнее

Одна из главных задач, стоящих перед разработчиками The Witcher IV, — убедить игроков в том, что Цири так же важна, как и Геральт, а возможно, даже важнее. Об этом рассказал директор по анимации Дэвид Кордеро в интервью для Revenant. Он отметил, что после культового образа Геральта из Ривии, появлявшегося в трёх играх и завоевавшего сердца миллионов, сложно будет сделать Цири новой центральной фигурой франшизы.

Кордеро подчеркнул, что Цири появлялась только в The Witcher 3, и несмотря на мощную сюжетную линию, ей ещё предстоит заслужить то же доверие и интерес игроков, что был у Белого Волка. В то же время, по его словам, остальная часть разработки не вызывает столь серьёзных опасений: CD Projekt Red активно работает над боевой системой, улучшает геймплей и постоянно учитывает отзывы игроков.

Особую роль в проработке Цири сыграет специальный отдел лора, созданный ещё во время работы над дополнением Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Именно на его наработках будет строиться новый уровень повествования. Задача команды — не просто показать, что Цири — настоящий ведьмак, а раскрыть, почему она им стала и что делает её особенной. Все элементы, вплоть до мельчайших деталей, будут вписаны в мир игры с максимальной достоверностью.

Как отметил Кордеро, точкой отсчёта для нарратива The Witcher IV станет Cyberpunk 2077 — проект, который продемонстрировал заметный скачок по сравнению с The Witcher 3 в плане проработки истории и персонажей. Команда стремится применить те же принципы к новому «Ведьмаку», создавая эмоционально насыщенное и продуманное повествование.

Как поклонник вселенной Сапковского, я полностью согласен с тем, что Цири заслуживает быть в центре новой игры. В книгах её значение равноценное с Геральтом и Йеннефер, и если CDPR удастся сохранить этот баланс, то The Witcher IV может стать не только достойным продолжением, но и новым качественным витком в развитии легендарной серии. Релиз запланирован на 2027 год — и ожидание точно того стоит.