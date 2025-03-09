Создатели Ведьмака 4 объяснили, чем Цири будет отличаться от Геральта в бою

Смена главного героя с Геральта на Цири - это, пожалуй, самое большое отличие The Witcher 4 от предыдущих частей серии. Хотя создатели подчеркивают, что мы легко увидим в ней Белого Волка, это не будет просто обновлением той же модели персонажа. CD Projekt RED отмечает, что вместе с героиней эволюционирует и бой.

Старший менеджер сообщества Павел Бурза обратил внимание на кадр, где Цири совершает впечатляющий пируэт, перепрыгивая через Баука, и ловит его цепью, прежде чем нанести финальный удар. Он отметил, что такое движение не сделал бы Геральт и что молодой ведьмак двигается иначе, чем он.

Вы не увидите, чтобы Геральт делал подобные вещи. Он ловок, но в какой-то смысле он ощущается как "блок". В сравнении с ним она как "жидкость".

Режиссер The Witcher 4 Себастьян Калемба, напротив, заявил, что Цири "двигается так, будто ее вырастили волки в Каэр Мохрене", что "проистекает из ее характера, осанки и других вещей". Ее телосложение также немаловажно, как отметил Бурза.

Не стоит забывать и о том, что ее телосложение сильно отличается от того, что можно было бы ожидать от Геральта. Он более массивный, а она более ловкая и маленькая, что позволяет ей использовать это в своих интересах, так как она более ловкая.

Остается только ждать первых геймплейных кадров, которые покажут, как на самом деле проявляет себя Цири в действии.