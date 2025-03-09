Создатели Ведьмака 4 объяснили, чем Цири будет отличаться от Геральта в бою

Смена главного героя с Геральта на Цири - это, пожалуй, самое большое отличие The Witcher 4 от предыдущих частей серии. Хотя создатели подчеркивают, что мы легко увидим в ней Белого Волка, это не будет просто обновлением той же модели персонажа. CD Projekt RED отмечает, что вместе с героиней эволюционирует и бой.
Старший менеджер сообщества Павел Бурза обратил внимание на кадр, где Цири совершает впечатляющий пируэт, перепрыгивая через Баука, и ловит его цепью, прежде чем нанести финальный удар. Он отметил, что такое движение не сделал бы Геральт и что молодой ведьмак двигается иначе, чем он.
Вы не увидите, чтобы Геральт делал подобные вещи. Он ловок, но в какой-то смысле он ощущается как "блок". В сравнении с ним она как "жидкость".
Режиссер The Witcher 4 Себастьян Калемба, напротив, заявил, что Цири "двигается так, будто ее вырастили волки в Каэр Мохрене", что "проистекает из ее характера, осанки и других вещей". Ее телосложение также немаловажно, как отметил Бурза.
Не стоит забывать и о том, что ее телосложение сильно отличается от того, что можно было бы ожидать от Геральта. Он более массивный, а она более ловкая и маленькая, что позволяет ей использовать это в своих интересах, так как она более ловкая.
Остается только ждать первых геймплейных кадров, которые покажут, как на самом деле проявляет себя Цири в действии.
Жаль конечно что они отказались от её способностей управления временем и пространством и вообще забили на развитие этой идеи в плане сюжете, ведь это даёт просто колоссальный простор для различных идей и геймплейных механик, а так конечно игру очень жду, единственное что настораживает что там будет с квестами и персонажами в Киберпанке всё это очень сильно слили по сравнению с тем же Ведьмаком 3, ну и очень надеюсь они всё таки не будут делать огромную карту с кучей вопросиков а сосредоточатся на максимальной проработке локаций и сделают их интересными.
По сути на данный момент есть две Action-RPG которые я действительно очень жду, этой ремейк Готики и Ведьмак 4 (хотя это ещё не известно когда вообще выйдет),ещё выходцы из Биоваров тоже очень интригуют своей игрой Exodus, плюс там есть очень интересные оригинальные идеи.
Есть мод для В3, где можно играть за чародейку) Вообще, это звучит круто, но если сразу сделать ГГ имбой, будет скучно, поверь. Поэтому Цириллу и лишили супергеройства, как я понимаю, и правильно.
Хорошо бы, если это значило бы ещё и то, что она выносит меньше урона. Тогда хоть какая-то правдоподобность была бы.
Но чую я, этого не будет...
Щас бы говорить о правдоподобности в условиях игровых условностей, прокачки и т.д. В реальном мире (и в книгах Сапковского это прекрасно отражено) одного точного попадания в нужное место достаточно, чтобы убить человека, у которого, на самом деле, нет никакой полоски хп, а есть вены, артерии и незащищенные скелетом внутренние органы. И ведьмачьи мечи, на самом деле, легкие и довольно короткие, чуть больше метра, для этой цели подходят прекрасно.
Это фанаты средневековья привыкли к здоровенным рыцарским мечам, предназначенным для раскола доспехов, а ведьмаки нет
Так что Цирилла, если она действительно пройдет ИТ, будет даже больше условного "урона" наносить, ибо ее тело и кости легче, и ей проще будет совершать быстрые движения для убийств, чем Геральту, да и любому мужчине.
Вот вообще не жду 4 часть... Для меня стало разочарованием, что CDPR продолжили историю 3-й. Были огромные надежды, что начнут новую историю с новыми героями.
Поляки это большой пример для других студий. Закончили трилогию с одним персонажем, теперь делают трилогию в вселенной ведьмака с Цири.
Большой пример БиоТварям, как надо работать с игровой вселенной - сменять главного героя Шепарда на не менее харизматичного и способного. И продолжать Масс Эффект.
А не лепить из того что было всякие там "Андромеды", получая на выходе непонятно что, как говорится ни Богу свечка, ни чёрту кочерга.
Скорее бы уже, не терпится начать шинковать мужланов, посмевших взглянуть на вырез рубашки)
Мля опять началось
Да, это самое интересное, потому что от качества боевой системы полностью зависит весь успех игры. В "Ведьмак 3" она несовершенна. И вот что именно изменят, пока непонятно...
Мне в целом нравилась всегда боевка в "Ведьмак 3", хотя и в некстгене сохраняются прежние проблемы с выбором цели в бою, когда ведьмак вместо того чтобы добить или нанести удар нужному противнику в стае, зачем-то разворачивается и бросается в непредсказуемую сторону. В классическом издании это можно было исправить модами.
Вообще, все относительно. В "Ведьмак 2" боевка была сложнее и хардкорнее, и это несомненно ее преимущество. В играх типа Хелблейд боевка настолько однообразна, что по сравнению с ними боевая система "Ведьмак 3" ощущается как нечто прекрасное при всех своих недостатках.
Мне бы хотелось, кроме более усовершенстванного выбора цели, контролируемого настройками игры, чтобы было больше приемов фехтовальных, которые выбирал бы игрок, но не персонаж. Это пытались сделать в модах типа Enhanced Edition, но не довели до ума, потому что, хотя приемов там и больше, но их сам ведьмак использует независимо от того, что думает игрок.
Сюда же примыкает вопрос баланса, который всегда был очень странный что в классике, что в некстгене. В игре, по сути, нет высокой сложности для прокаченного героя за исключением отдельных эпизодов. Вернее она есть, но не там где надо - обычная стая волков при включенной опции "повышение уровня противника" в игре опаснее всей Дикой охоты, вместе взятой. Боссы же по ведьмачьим заказам были испорчены в некстгене зачем-то и лишены всяких признаков сложности, зачем, мне так и не ответили ни на форуме у них, ни в техподдержке.
Остается только надеяться, что в "Ведьмак 4" к вопросу баланса отнесутся серьезнее.
В ведьмаке 3 одна из скучнейших боёвок которые я испытывал в своей жизни. Даже в ссаном Геншин Импакте если просто бить авто-атаками она будет веселее.
Попробуй получше поиграть в ведьмака, а не тупым закликиванием
Дерьмак 3 деревянная игра с ужасным управлением, персонаж управляется как танк
Дерьмак 4 будет очередным провалом
"жидкость" пфхахахаха . "более ловкая" ахахахахаха она до выхода игры свою ловкость уже показывала в фанских мультиках от Геральда такого ожидать было нельзя ахахаха
Главное чтоб с размером сисек не подкачали, а это всё там второстепенное
Никаких выдающихся сисек у неё в третьей части не было, и в четвертой этого не стоит ждать )
Это то как раз не проблема, модами если что быстро поправят.
магией сделала типо. Чародейки большинство уродины изначально были по канону. При всех минусах сериала это удачно показано с ЙЕН