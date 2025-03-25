Создатели "Ведьмака" и Cyberpunk 2077 не гонятся за трендами, но им хочется выйти за рамки RPG

Руководители CD Projekt Red, Михал Новаковский и Адам Бадовский, рассказали о новых амбициях студии. Хотя создание лучших RPG по-прежнему остается их главной целью, после успеха The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 студия задумывается о выходе за рамки игровой индустрии.

По словам Новаковского, изначально CDPR стремилась стать ведущим разработчиком ролевых игр, но со временем стало очевидно, что такой статус трудно удерживать долго.

Сегодня наша амбиция выше. Мы хотим стать глобальным создателем поп-культуры и развлечений, в центре которых остаются игры, но вокруг формируется целая экосистема с фильмами, сериалами, книгами и анимацией.

— заявил он. Одним из примеров такой стратегии стало аниме Cyberpunk: Edgerunners, созданное совместно с японской студией Trigger и выпущенное на Netflix. Этот проект показал, насколько ценным может быть расширение франшизы за пределы видеоигр.

Тем не менее, CDPR не намерена гнаться за трендами. Бадовский отметил, что студия не собирается переходить, например, на разработку игр в жанре выживания только потому, что они сейчас популярны.

Мы сосредоточены на том, что нам нравится. Мы не будем менять курс только из-за модных веяний.

— подчеркнул он.

Несмотря на стремление к расширению, основными проектами студии остаются The Witcher 4 и продолжение Cyberpunk 2077 — оба проекта уже разрабатываются отдельными крупными командами.