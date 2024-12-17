Создавая The Witcher 4, CDPR не хочет повторять ошибок, допущенных при работе над Cyberpunk 2077

По словам Себастьяна Калембы, The Witcher 4 должна стать своего рода новым началом для CD Projekt RED. При этом в команде уверены, что они смогут сделать отличную игру, которая станет достойным преемником The Witcher 3. Во многом это связано с тем, что студия извлекла уроки из выпуска Cyberpunk 2077, который изначально страдал от множества проблем.

Все это делается для того, чтобы студия стала лучше и сильнее, что, как полагают, положительно скажется на разработке будущих игр. Исполнительный продюсер игры Малгожата Митренга подтвердила, что в ближайшем будущем польская студия планирует нанять еще некоторых разработчиков, что улучшит процесс разработки.

Не хватает некоторых специалистов, возможно, в течение следующего года к нам присоединятся еще некоторые разработчики, но их число не велико. Мы готовы. Структуры готовы, инфраструктура готова. Сейчас мы работаем на полную мощность.

При этом, как выяснилось, разработчики намерены тестировать The Witcher 4 даже на ранних стадиях. По словам Себастьяна Калембы, в этом случае игра будет гораздо лучше подготовлена с технической стороны, так как CD Projekt RED хочет любой ценой избежать тех ошибок, которые были допущены при разработке Cyberpunk 2077.

Мы много тестируем, мы много играем. Это один из наших важнейших принципов - еще в самом начале мы убеждаемся, что игра работает на консолях, и играем в нее. Мы относимся к этому очень серьезно.



Это делает процесс более быстрым и эффективным. Мы хотим, чтобы в игру можно было играть каждый день на любой платформе, и наличие Unreal нам в этом очень помогает

Самым важным изменением для CD Projekt, похоже, стал переход на движок Unreal Engine от Epic Games. Раньше компания полагалась на собственные технологии, но теперь работа на свободно распространяемом движке упрощает найм инженеров, дизайнеров и художников, которые уже знакомы с инструментами.

Стоит также отметить, что на данный момент CD Projekt RED еще не приступила к масштабному продвижению игры. На данный момент студия лишь хотела показать, что работает уже над чем-то конкретным. А нам остается только надеяться, что полякам удастся сделать действительно отличную игру.