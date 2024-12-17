Создавая The Witcher 4, CDPR не хочет повторять ошибок, допущенных при работе над Cyberpunk 2077

По словам Себастьяна Калембы, The Witcher 4 должна стать своего рода новым началом для CD Projekt RED. При этом в команде уверены, что они смогут сделать отличную игру, которая станет достойным преемником The Witcher 3. Во многом это связано с тем, что студия извлекла уроки из выпуска Cyberpunk 2077, который изначально страдал от множества проблем.
Все это делается для того, чтобы студия стала лучше и сильнее, что, как полагают, положительно скажется на разработке будущих игр. Исполнительный продюсер игры Малгожата Митренга подтвердила, что в ближайшем будущем польская студия планирует нанять еще некоторых разработчиков, что улучшит процесс разработки.
Не хватает некоторых специалистов, возможно, в течение следующего года к нам присоединятся еще некоторые разработчики, но их число не велико. Мы готовы. Структуры готовы, инфраструктура готова. Сейчас мы работаем на полную мощность.
При этом, как выяснилось, разработчики намерены тестировать The Witcher 4 даже на ранних стадиях. По словам Себастьяна Калембы, в этом случае игра будет гораздо лучше подготовлена с технической стороны, так как CD Projekt RED хочет любой ценой избежать тех ошибок, которые были допущены при разработке Cyberpunk 2077.
Мы много тестируем, мы много играем. Это один из наших важнейших принципов - еще в самом начале мы убеждаемся, что игра работает на консолях, и играем в нее. Мы относимся к этому очень серьезно.
Это делает процесс более быстрым и эффективным. Мы хотим, чтобы в игру можно было играть каждый день на любой платформе, и наличие Unreal нам в этом очень помогает
Самым важным изменением для CD Projekt, похоже, стал переход на движок Unreal Engine от Epic Games. Раньше компания полагалась на собственные технологии, но теперь работа на свободно распространяемом движке упрощает найм инженеров, дизайнеров и художников, которые уже знакомы с инструментами.
Стоит также отметить, что на данный момент CD Projekt RED еще не приступила к масштабному продвижению игры. На данный момент студия лишь хотела показать, что работает уже над чем-то конкретным. А нам остается только надеяться, что полякам удастся сделать действительно отличную игру.
Завод пшeкcкиx жуликов по производству доширака заработал на полную мощь!
Предзаказ для мамонтов за фуллпрайс ещё не открыт? Странно, как-то это не по пшeкски.
Они уже допустили главную ошибку — много лапши на уши вешают на ранней стадии разработки, тем самым увеличивая разрыв между будущим фактическим состоянием игры и заявленным. Игры ещё толком нет, а они уже рассказывают о том, что в ней будет. А по факту многое из сказанного так и останется на бумаге, только пасту в тюбик уже не засунешь, и игроки заслуженно обосрут игру. Лучше бы молча работали и раз в полгода показывали то, что уже есть в игре, а не говорили о том, чего может не быть.
Почему многие думают что игра на ранней стадии разработке? Вы реально думаете что с 2020 года в такой крупной студии где 400+ разработчиков, все 400 разработчиков сидели и патчи для киберпанка делали или дополнение на 15 часов, для которого уже было все готово, как минимум 50 процентов команды делает ведьмака 4 уже года 2.
Ну какая разница, если игра всё ещё далека до релиза и в текущем виде представляет собой больше прототип с работающими базовыми механиками, нежели хотя бы Beta-версию? Когда игра в таком состоянии, опасно разбрасываться обещаниями, потому что не факт, что заявленные геймплейные особенности вообще утвердят. Хотя это актуально даже и для предрелизного билда, поскольку из игры запросто могут что-то вырезать по причине того, что либо не успели доделать, либо решили, что оно лишнее. Зато наобещать уже успели.
Та же GTA 6 в активной разработке только с 2018 года, и в 2022 году, когда произошёл крупный слив, было заметно, что даже после четырёх лет полномасштабного производства игра всё ещё достаточно сырая и находится на уровне играбельного прототипа. Игра выходит осенью 2025, им, по сути, понадобилось ещё почти столько же времени, чтобы из работающего прототипа сделать полноценную игру. Думаю, что The Witcher 4 не сильно будет уступать в плане масштаба и сложности разработки с поправкой на жанр. И если она выйдет не ранее 2028 года, — а скорее всего так и будет, — то можно смело сказать, что она сейчас на ранней стадии.
они заявили, что ведьмак только этой осенью или поздним летом вышел на стадию непосредственно разработки. До этого момента разрабатывался концепт игры, писался инструментарий движка для геймдизайнеров и художников, сотрудники набирались. Так что да, сейчас она именно на ранней стадии разработки. В данный момент они уже определились с основным сюжетом и сейчас разрабатывают побочные квесты и основные механики геймплея. Я бы ждал выход игры не раньше 2026 года, может быть осени
Первую ошибку они уже допустили выпустив трейлер
Первую ошибку они допустили, когда наняли сценаристом битчер4 - воке шизанутую.
Ага, не хватает, судя по квестам в Киюербаге большинство тех кто делал квесты для Ведьмака 3 давно свалили, очень хочется в Ведьмаке 4 увидеть квесты и персонажей на таком же уровне который был в Ведьмаке 3, ну и что бы они не делали огромную карту а сосредоточились на проработке локаций, не обязательно брать концепцию из Ведьмака 2 с закрытыми локациями можно сделать что то среднее между второй и третьей частью в плане локаций и проработки мира.
В недавнем интервью было сказано, что они сосредоточатся на качестве квестов, а не на количестве, поэтому второстепенных заданий будет меньше, чем в Ведьмаке 3, но они будут более проработанными и продолжительными.
Ведьмак 4 не повторит ошибку киберпанка. Игра не выйдет
Просто не надо пиарить игру! Чем больше пиара-тем больше ожиданий и надежд на неё, а когда игра выходит и люди получают не то, на что расчитывали то.... Просто сделать и выпустить. Не помню чтоб 3ю часть прям на весь свет расхваливали но за то она себя показала без рекламы.
У них был шикарный движок. По крайней мере меня устраивал.
Но они сознательно переходят на самый худший анрел 5. Помните как епик гаме сторе платил разработчикам за создание игры на их движке? Вот это та же история.
Я на выходе ведьмака 3 играл на лоу пресете, в этот раз рефанд из за невозможности просто запустить игру.
работать на ред энджине некому. У них после провала киберпанка с финансами судя по всему туговато, так что инвесторы поставили условие перейти на более универсальный движок, а так же ускорить выход игр. Поэтому они и работают сейчас параллельно над ведьмаком и киберпанком
Unreal - хороший движок, если у разработчиков прямые руки.
какого провала? ты вообще продажи киберпанка видел?
я тож много чего хочу, игру про гг ноунейм ведьмака, которого в тайне вывел какой то маг в горах, как супердупергипер ведьмака нового поколения и гг разорвал мага на куски во время мутаций, теперь ты гг одиночка и тебе нужно исследовать мир, а получу игру про бабку которая разбирается в своей ориентации
еще бы добавил, что события спустя пару сотен лет после событий третьей части и теперь нас ждет мир ранней индустриализации, с паровыми машинами и всякой технической мутью
да не совершайте ошибки как и в ведьмаке 3 поэтому жду Иорвита и Саскию
Ахх, моя королева :) нравилась больше всех чародеек
ещё больше нравилась только суккуб, та... с копытами :)
Учитывая, что события развиваются всего через через пару лет после финала Ведьмака 3, то при желании разрабы могут добавить многих второстепенных персонажей из предыдущих частей, в том числе и вырезанного из 3 части Иорвета.
Будем посмотреть... // Владимир Николаевич
Главная ошибка - делать продолжение 3го ведьмака. Ему продолжение не нужно // Александр Ковалёв
Лучше бы про самого первого в мире ведьмака начали делать. // Skröggur Skuggi
Народ, можно ли как-то скрыть новости игры... то извините, мне надоели эти бессмысленные новости о фемском ведьмаке?
просто в своем профиле заходите в графу "подписки" и там удаляете свою подписку на Ведьмак-4 точно также, как подписались на игру сами
Такого функционала тут нет
Не ной, в чем проблема просто пропускать? Будто тут так много новостей за сутки...
Ты не бот, случайно? Тут несколько девочек в соседней новости писали то же самое... и ещё ответь, пожалуйста, ты не девочка?
После отдыха в Египте, в одном отеле с поляками, пошёл наkyi этот ведьмак и все поляки вместе взятые // Тимоха Добров
Че случилось?
С точки зрения бизнеса проджектов можно понять. Они и так работают с франкенштейном с девятого круга ада, так что нужно повысить шансы успешных продаж. Для этого выкопали труп цири с кладбища и подстроят лор под нее. И это с учетом того, что в трилогии история цири и геральта полностью завершена. Сейчас перепрохожу третью часть и сами сценаристы составляли диалоги так, что сюжетная арка с главными героями оказывается полностью закрытой. Во вселенной ведьмака столько историй можно реализовать, например, распад ордена ведьмаков, где крестьяне в поля выходили толпой, потому что монстров целая куча. Либо восстание эльфов. Просто углубите уже существующий лор игры, реализуйте новых персонажей. Возвращение цири это творческая импотенция и нежелание идти на риск. Я думаю, что проджекты учли тот факт, что от них ушло много разработчиков среднего и младшего звена, сценаристов доп квестов и геймдизайнеров, которые рисовали те самые деревеньки в велене, где война, голод, уныние и безнадега. Поэтому и взяли уже готовый концепт персонажа.
Не удивлюсь, если завязка сюжета будет в том, что в прологе убивают несчастного геральта, а цири проходит мутации и всю новую трилогию будет за него мстить. В тлоу такая драма прокатила, прокатит и сейчас
Судя по твоим словам, и трилогию игр не стоило было делать, так как сюжетная линия Геральта завершилась в книгах. А плохие разработчики игр откопали его могилу, подстроили лор, чтобы сделать трилогию и выкачивать деньги из этого. Просто Цири стоит вам поперек горла как кость. Вот все и беситесь, что её сделали главным героем. И если я могу согласиться, что сюжетную линию Геральта в играх завершили, то Цири — никак нет. И это логичный выбор для новой игры. Потому что Цири, как и Геральт, центральный персонаж книг на уровне Геральта. Его историю мы знали и получили продолжение в трилогии игр. Цири нам показали лишь в третьей части частично и дали завязку для новой трилогии (особенно в концовке, где Цири — ведьмачка), где будет завершена и её история.
да это нытики, которые вечно всем недовольны, везде у них игра еще вообще ничего не сделали и будет все плохо и цири не подходит и еще кучу всего, у них психология такая все не так, там этот человек пишет что киберпанк это финансовый провал))
Согласен))
На самом деле, оригинальная концовка Ведьмака 3 (очень обрывистая) сделана таким образом, чтобы игру можно было продолжить. А уж то, что от них люди ушли - это вообще не проблема, так как на рынке есть люди с крутыми навыками и горящими глазами, да и сценаристы и дизайнеры там остались со времён предыдущих частей тоже, переход на Unreal Engine также облегчил поиск новых кадров, я полагаю.
Вместо срача и поноса словесного давайте геймплей или ролики с ранних стадий разработки. Пусть люди видят. Общайтесь с комюнити. Они вам укажут путь.
это бред полный