Специалист по кат-сценам Baldur's Gate 3 перешел в команду разработчиков The Witcher 4

Команда разработки следующей части культовой саги «Ведьмак» пополнилась ценным кадром. Как сообщается, Феликс Педулла, ранее занимавший должность старшего дизайнера кинематографических сцен в Larian Studios, официально объявил о переходе в польскую студию CD Projekt RED. Это не связано с какой-то драмой или конфликтом внутри авторов Baldur’s Gate 3, но для разработчика открываются новые возможности при работе над The Witcher 4.

Педулла посвятил работе над хитовой RPG Baldur’s Gate 3 целых шесть лет, назвав этот период «невероятным и безумным путешествием». В своем обращении разработчик отметил, что для него начинается новая глава и он счастлив присоединиться к легендарной команде.

Пришло время сменить мои кубики из Baldur's Gate на польскую сталь и приступить к созданию эпичных кат-сцен.

— написал Педулла.

Игровое сообщество с энтузиазмом встретило эту новость, отмечая в социальных сетях, что это «огромная победа» для будущего проекта. Учитывая высочайший уровень постановки диалогов и сцен в последнем творении Larian, фанаты надеются, что опыт Феликса поможет поднять кинематографичность «Ведьмака» на новый уровень.

Стоит отметить, что студия CD Projekt RED планомерно продолжает наращивать производственные мощности команды разработчиков новой части «Ведьмака». Сейчас можно с уверенностью говорить, что это точно следующий крупный релиз от студии, но, к сожалению, его придется подождать. Согласно последним данным, проект не выйдет раньше 2027 года.