The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 272 оценки

Специалист по кат-сценам Baldur's Gate 3 перешел в команду разработчиков The Witcher 4

Gutsz Gutsz

Команда разработки следующей части культовой саги «Ведьмак» пополнилась ценным кадром. Как сообщается, Феликс Педулла, ранее занимавший должность старшего дизайнера кинематографических сцен в Larian Studios, официально объявил о переходе в польскую студию CD Projekt RED. Это не связано с какой-то драмой или конфликтом внутри авторов Baldur’s Gate 3, но для разработчика открываются новые возможности при работе над The Witcher 4.

Педулла посвятил работе над хитовой RPG Baldur’s Gate 3 целых шесть лет, назвав этот период «невероятным и безумным путешествием». В своем обращении разработчик отметил, что для него начинается новая глава и он счастлив присоединиться к легендарной команде.

Пришло время сменить мои кубики из Baldur's Gate на польскую сталь и приступить к созданию эпичных кат-сцен.

— написал Педулла.

Игровое сообщество с энтузиазмом встретило эту новость, отмечая в социальных сетях, что это «огромная победа» для будущего проекта. Учитывая высочайший уровень постановки диалогов и сцен в последнем творении Larian, фанаты надеются, что опыт Феликса поможет поднять кинематографичность «Ведьмака» на новый уровень.

The Witcher 4 не выйдет в 2026 году, но разработка идёт по плану

Стоит отметить, что студия CD Projekt RED планомерно продолжает наращивать производственные мощности команды разработчиков новой части «Ведьмака». Сейчас можно с уверенностью говорить, что это точно следующий крупный релиз от студии, но, к сожалению, его придется подождать. Согласно последним данным, проект не выйдет раньше 2027 года.

Anton Vasiljev

ну так то кат-сцены в бг3 мне не показались на каком-то супер-высоком уровне. Они обычные, норм, но звёзд с неба не хватают. Тот же витчер 3 явно на голову выше по синематике, чем бг3.

Из того, чот запомнилось - начальная кат-сцена и появление Миркула. Не считая медведя, конечно же.

6
UltimateWallace

У бг3 движок не заточек на катсцены , это все таки РПГ изометрическая, там ставка на другое делается. Ведьмак как раз по постановку и катсцены и там есть с чем работать.

5
Anton Vasiljev UltimateWallace

вот да, это оч ощущалось.

нитгитлистер

денег захотел да разнообразия вот и перешёл. лариан всё одно да по тому делает. понятно такое надоест

2
Aellie

Там будет кат сцена, типа той, где Орин перерезает ребенку горло? Кат-сцена. Ну вы поняли.