Сценарист The Witcher 4 признался, что сам хотел новую игру про Геральта, но теперь ему предстоит убедить фанатов в Цири

Переход от Геральта к Цири в The Witcher 4 по-прежнему вызывает споры среди поклонников серии. После выхода первого трейлера часть игроков раскритиковала решение CD Projekt Red сделать Цири главной героиней и заявила, что хотела бы увидеть продолжение истории именно Геральта.

На одну из таких публикаций обратил внимание ведущий сценарист игры Филипп Вебер. Он неожиданно признался, что на раннем этапе разработки сам испытывал похожие чувства и хотел продолжить историю с Геральтом в главной роли.

По словам Вебера, теперь задача команды заключается в том, чтобы доказать игрокам — Цири способна стать достойной главной героиней новой части.

«Понимаю, что многие так чувствуют (я и сам вначале испытывал такое чувство!), поэтому наша задача — показать в The Witcher 4, что Цири станет достойной главной героиней игры. Мы относимся к этой задаче очень серьёзно!»

При этом сценарист отдельно подчеркнул, что Геральт никуда не исчезнет и продолжит играть важную роль в сюжете.

The Witcher 4 станет началом новой главы серии после трилогии о Геральте. Игра пока не получила точной даты релиза — CD Projekt RED ориентируется на 2028 год. Параллельно студия работает над продолжением Cyberpunk 2077 и новым расширением для The Witcher 3 — Songs of the Past.