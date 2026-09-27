Сценаристка The Witcher 3 вернулась в CDPR ради The Witcher 4 - она писала Hearts of Stone и ветку Кровавого Барона

Отличные новости для поклонников «Ведьмака»: Каролина Стахира (Karolina Stachyra), старший сценарист The Witcher 3: Wild Hunt, вернулась в студию CD Projekt Red, чтобы принять участие в разработке The Witcher 4. (На самом деле она вернулась ещё несколько месяцев назад, но информация об этом появилась только сейчас.)

Каролина была одним из ведущих авторов сценария The Witcher 3. Она выступала в роли нарративного дизайнера дополнения «Каменные сердца» (Hearts of Stone) и работала над рядом знаковых заданий — в частности, над сюжетной линией Кровавого Барона, которая до сих пор считается одной из самых запоминающихся историй в игре.

Она также написала сценарий для квеста «И я там был, мёд-пиво пил» (Dead Man’s Party) из того же дополнения: в нем Геральт посещал свадьбу, а игрокам запомнилось его общение с Шани.

Завершив работу над The Witcher 3 и Hearts of Stone, Каролина перешла на должность нарративного директора в другие студии. Она сотрудничала с Techland при создании Dying Light 2, а затем присоединилась к команде GSC Game World для работы над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Любопытно, что ее возвращение в CDPR сопровождается сменой роли: она переходит с позиции нарративного директора обратно на должность старшего сценариста.

Возвращение Каролины — важное событие для разработки The Witcher 4, учитывая ее непосредственный опыт создания сюжетов и квестов для The Witcher 3 в сочетании с обширными навыками, полученными при работе над другими крупными игровыми проектами за последние годы.