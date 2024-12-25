Студия озвучки Flarrow Films дублировала трейлер The Witcher 4 на русский язык

Студия озвучки Flarrow Films выпустила русский дублированный трейлер "The Witcher 4". Известная своими качественными переводами, команда порадовала фанатов серии, предложив аудитории локализованный вариант озвучки с профессиональными актёрами. На сегодняшний день не известно, будет ли CD Projekt озвучивать игру на русский язык, но благодаря этой демонстрации мы можем прочувствовать как это могло бы быть.
CD Projekt RED пока что не анонсировали точную дату релиза игры. По словам сотрудника CDPR Майлза Тоста, пре-продакшн "Ведьмака 4" закончился в ноябре 2024 года. Однако он добавил, что игра не выйдет раньше 2027 года.
Шок, сенсация.
Шикарная работа 👍
Как по мне здесь лучше сделали
Тоже хорошо, но похуже как по мне)
Отличный бубняж. Хотелось бы такого в самой игре, но увы...
Будет, что за бред если ред проджект не переведут на русский. Тогда могли бы и не переводить киберпук. // Валентин Бабкин
Киберпук переводили до того, как ВСЖ прибанили во всем мире. Не будет никто ничего переводить уже. И вообще, через год инет запретят. Так что радио покупай.
Это прекрасно // Никита Сергушов
Всему вас учить надо... Как цитату вставляйте ссылку.
Высший класс! И если Геральт появится в игре, а он появится, это вроде как заявляли, то пригласить великолепного Всеволода Кузнецова еще в команду, и я бы о большем и не просил бы.
Голос для Цири не подходит, мужика не могли найти на озвучку?
Подлизываются, молодцы.
Зачем, если есть на беларускай мове. Аутентично, по славянски;)
Оставь картошку себе.
Такое нельзя писать на этом сайте. У многих жопки взорвутся.
Они болеют шовинизмом?
Именно так видят хейтеры её. Навоображают бред, а потом воняют)
Пофлуди еще этой пикчей раз 100, мб смешнее станет.
просто на твоего мужа похожа да?)))
Образ Геральта в первом трейлере Ведьмака 2
В релизе такой.
Образ Геральта в трейлере Ведьмак 3
В релизной такой образ.
Как видно, в релизной версии образ ГГ в Ведьмаках отличается от того, что было показано в первых трейлерах, думаю с Ведьмаком 4 будет так же.
Так что, давайте дождёмся трейлера с геймплеем...
Совсем страх потерял в рождество, дауныч?)