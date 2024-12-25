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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 779 оценок

Студия озвучки Flarrow Films дублировала трейлер The Witcher 4 на русский язык

BENDJI
Новости

Студия озвучки Flarrow Films выпустила русский дублированный трейлер "The Witcher 4". Известная своими качественными переводами, команда порадовала фанатов серии, предложив аудитории локализованный вариант озвучки с профессиональными актёрами. На сегодняшний день не известно, будет ли CD Projekt озвучивать игру на русский язык, но благодаря этой демонстрации мы можем прочувствовать как это могло бы быть.

CD Projekt RED пока что не анонсировали точную дату релиза игры. По словам сотрудника CDPR Майлза Тоста, пре-продакшн "Ведьмака 4" закончился в ноябре 2024 года. Однако он добавил, что игра не выйдет раньше 2027 года.

52
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
hpi

Шок, сенсация.

15
UralGames83Ru

Шикарная работа 👍

7
Gutsz

Как по мне здесь лучше сделали

Русская озвучка трейлера The Witcher 4 от фанатов
1
BENDJI

Тоже хорошо, но похуже как по мне)

3
cheezypizey

Отличный бубняж. Хотелось бы такого в самой игре, но увы...

1
Пользователь ВКонтакте

Будет, что за бред если ред проджект не переведут на русский. Тогда могли бы и не переводить киберпук. // Валентин Бабкин

1
OakSorcerer

Киберпук переводили до того, как ВСЖ прибанили во всем мире. Не будет никто ничего переводить уже. И вообще, через год инет запретят. Так что радио покупай.

-1
Пользователь ВКонтакте

Это прекрасно // Никита Сергушов

1
Комментарий удален
Комментарий удален
JustA_NiceGuy BENDJI

Всему вас учить надо... Как цитату вставляйте ссылку.


https://www.youtube.com/watch?v=f61Fh-7I_dE
-1
Fiesta02

Высший класс! И если Геральт появится в игре, а он появится, это вроде как заявляли, то пригласить великолепного Всеволода Кузнецова еще в команду, и я бы о большем и не просил бы.

0
Real Slim Shady

Голос для Цири не подходит, мужика не могли найти на озвучку?

-1
JustA_NiceGuy

Подлизываются, молодцы.

-4
FearfulGavriel

Зачем, если есть на беларускай мове. Аутентично, по славянски;)

-18
JustA_NiceGuy

Оставь картошку себе.

-1
Spillik

Такое нельзя писать на этом сайте. У многих жопки взорвутся.

-2
FearfulGavriel Spillik

Они болеют шовинизмом?

0
Чебурешник
-18
JustA_NiceGuy

Именно так видят хейтеры её. Навоображают бред, а потом воняют)

5
OnlyWatch

Пофлуди еще этой пикчей раз 100, мб смешнее станет.

0
KPAHbl4 JustA_NiceGuy

просто на твоего мужа похожа да?)))

-1
YouTube_GamesTezi

Образ Геральта в первом трейлере Ведьмака 2

В релизе такой.

Образ Геральта в трейлере Ведьмак 3

В релизной такой образ.

Как видно, в релизной версии образ ГГ в Ведьмаках отличается от того, что было показано в первых трейлерах, думаю с Ведьмаком 4 будет так же.

Так что, давайте дождёмся трейлера с геймплеем...

1
JustA_NiceGuy KPAHbl4

Совсем страх потерял в рождество, дауныч?)

0