Студия озвучки Flarrow Films дублировала трейлер The Witcher 4 на русский язык

Студия озвучки Flarrow Films выпустила русский дублированный трейлер "The Witcher 4". Известная своими качественными переводами, команда порадовала фанатов серии, предложив аудитории локализованный вариант озвучки с профессиональными актёрами. На сегодняшний день не известно, будет ли CD Projekt озвучивать игру на русский язык, но благодаря этой демонстрации мы можем прочувствовать как это могло бы быть.

CD Projekt RED пока что не анонсировали точную дату релиза игры. По словам сотрудника CDPR Майлза Тоста, пре-продакшн "Ведьмака 4" закончился в ноябре 2024 года. Однако он добавил, что игра не выйдет раньше 2027 года.