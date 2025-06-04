Технодемка The Witcher 4 работала в 900p с апскейлом до 1440p и создавалась около года

Epic Games прекрасно знала, как представить последнюю версию своего движка, чтобы все обратили на нее внимание и на CD Projekt RED. Презентация с использованием ресурсов из The Witcher 4 вызвала такой интерес, что представителям студии пришлось подчеркнуть, что это была лишь демонстрация инструментов и эффективности, которых студия хочет достичь в финальной игре, а режиссеру пришлось успокоить фанатов, которые боялись даунгрейда графики. Интересно, что хотя было подтверждено, что демо работает со скоростью 60 кадров в секунду, неизвестно, в каком разрешении оно демонстрировалось.

Уайет Джонсон, представитель компании, ответственной за Unreal Engine 5.6, считает, что по сравнению с технологическими инновациями это не очень важная информация на данный момент.

Я думаю, с точки зрения Epic, разрешение не так уж и интересно. На чем действительно нужно сосредоточиться, так это на качестве изображения. Независимо от того, что происходит за кулисами, используете ли вы апскейлеры, и у нас есть невероятные технологии в Unreal, которые заставляют их работать, в конечном итоге все изображение должно быть согласованным. В случае CD Projekt RED оно должно быть похоже на The Witcher. У игр есть свои ощущения, своя эстетика и свои собственные требования к движку, которые не обязательно на 100% совпадают с любой другой лицензией, и это нормально. Вот почему мы даем людям инструменты, а не руководства, и вот почему мы гораздо меньше беспокоимся о спецификациях. Мы хотим, чтобы опыт был невероятно плавным, производительным и выглядел потрясающе.

Однако не секрет, что техническая демонстрация The Witcher 4 использовала динамическое разрешение, и GameStar удалось определить, что техническая демонстрация от CD Projekt RED работала в разрешении 900p, которое было увеличено с помощью технологии, доступной в Unreal Engine, Temporal Super Resolution (TSR), до 1440p.

Кроме того, Ян Германович, менеджер по инжинирингу и производству в CD Projekt RED, сообщил, что предварительная разработка демонстрационной версии началась около года назад, а фактическая работа началась в начале 2025 года.