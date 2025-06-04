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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 078 оценок

Технодемка The Witcher 4 работала в 900p с апскейлом до 1440p и создавалась около года

monk70 monk70

Epic Games прекрасно знала, как представить последнюю версию своего движка, чтобы все обратили на нее внимание и на CD Projekt RED. Презентация с использованием ресурсов из The Witcher 4 вызвала такой интерес, что представителям студии пришлось подчеркнуть, что это была лишь демонстрация инструментов и эффективности, которых студия хочет достичь в финальной игре, а режиссеру пришлось успокоить фанатов, которые боялись даунгрейда графики. Интересно, что хотя было подтверждено, что демо работает со скоростью 60 кадров в секунду, неизвестно, в каком разрешении оно демонстрировалось.

Уайет Джонсон, представитель компании, ответственной за Unreal Engine 5.6, считает, что по сравнению с технологическими инновациями это не очень важная информация на данный момент.

Я думаю, с точки зрения Epic, разрешение не так уж и интересно. На чем действительно нужно сосредоточиться, так это на качестве изображения. Независимо от того, что происходит за кулисами, используете ли вы апскейлеры, и у нас есть невероятные технологии в Unreal, которые заставляют их работать, в конечном итоге все изображение должно быть согласованным. В случае CD Projekt RED оно должно быть похоже на The Witcher. У игр есть свои ощущения, своя эстетика и свои собственные требования к движку, которые не обязательно на 100% совпадают с любой другой лицензией, и это нормально. Вот почему мы даем людям инструменты, а не руководства, и вот почему мы гораздо меньше беспокоимся о спецификациях. Мы хотим, чтобы опыт был невероятно плавным, производительным и выглядел потрясающе.

Однако не секрет, что техническая демонстрация The Witcher 4 использовала динамическое разрешение, и GameStar удалось определить, что техническая демонстрация от CD Projekt RED работала в разрешении 900p, которое было увеличено с помощью технологии, доступной в Unreal Engine, Temporal Super Resolution (TSR), до 1440p.

Кроме того, Ян Германович, менеджер по инжинирингу и производству в CD Projekt RED, сообщил, что предварительная разработка демонстрационной версии началась около года назад, а фактическая работа началась в начале 2025 года.

9
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Джо Лупа

Будет как с технодемо дивижн, ведьмаком 3, ватч догс, киберпук и т.д.

17
malars0

стандартная практика, увы

1
Zick211

ну и сравнил, пк и мобилка, тебя не смущает?

11
agula98

Мда сколько лет прошло а от разрешения PS3 недалеко ушли. В пс6 на каком-нибудь unreal engine 7 того и глядишь апскейл будет с 480p

11
Naughty_Kamikaze

не переживай, на своем ПК ты наверняка сможешь поиграть в нативных 4к, правда ведь?
В 2к, уж точно..да? Или 1080 c DLSS 720p?

1
Алан Битаров Naughty_Kamikaze

Ну в 2к я думаю он спокойно сможет в нативе поиграть.

1
agula98 Naughty_Kamikaze
В 2к, уж точно..да?

Ну да, а зачем спрашивал-то?

4
Tommy.

ой, а когда я упрекнул что технодемка была в мыле из за апскейлера, мне клоунов понаставили.
*Хомячки Вазьмака момент*

8
Spillik

Здесь на пегаче от "анриал лучший движок в мире" до "тупые разрабы не умеют оптимизировать" или "это всё сговор корпораций" - один шаг. Правда связи не видят.

caliskan

Давайте теперь в 4к на 5090 ее покажите. А то мыла слишком много

5
CRAZY rock GAME

В голове у вас мыло, он только сказал что определил что 900p, на самом деле не ясно во сколько она идет

2
dgsdfgfdgsdg CRAZY rock GAME

реально мыло же, не справляется пс5 в 60 фпс

2
BLOCK0

Боже, вчера кричали какой шедевральный визуал, а как узнали, что на базовой пс5, то сразу мыло

1
Solstice
в 900p с апскейлом до 1440p и создавалась около года

Это очевидно было. Но если учесть, что игра выйдет не раньше 27-28 года, то тогда уже железо будет повеселее + новые консоли.

3
Yoshemitsu

Ну так пиар машина уже заведена.

Наша лучшая игра, лучшие технологии, лучшие люди в отрасли. И толпа дешовых журнашлюх и пропагандонов типа вот этого Фрица:

Которые первые же будут орать 12 из 10 показывая фейковые геймплейные видео предоставленные CDPR специально для обзоров.

Он тысячу раз посмотрел демку!

Тьху! Стыдоба...

2
Господин Никто

то есть вместо того чтобы делать саму игру CDPR заставило команду в спешке делать технодемку? отличное распределение человеческих ресурсов.Глядишь в 2035 году игра и выйдет

1
CheerfulWallis
Спойлер
1
TheNikolay00

На девките, который мощней, чем розничная пс5

SkoofyDoo

Шарлатаны ссаные. Год варили лапшу на уши

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