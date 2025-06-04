Технодемка The Witcher 4 работала в 900p с апскейлом до 1440p и создавалась около года

Epic Games прекрасно знала, как представить последнюю версию своего движка, чтобы все обратили на нее внимание и на CD Projekt RED. Презентация с использованием ресурсов из The Witcher 4 вызвала такой интерес, что представителям студии пришлось подчеркнуть, что это была лишь демонстрация инструментов и эффективности, которых студия хочет достичь в финальной игре, а режиссеру пришлось успокоить фанатов, которые боялись даунгрейда графики. Интересно, что хотя было подтверждено, что демо работает со скоростью 60 кадров в секунду, неизвестно, в каком разрешении оно демонстрировалось.
Уайет Джонсон, представитель компании, ответственной за Unreal Engine 5.6, считает, что по сравнению с технологическими инновациями это не очень важная информация на данный момент.
Я думаю, с точки зрения Epic, разрешение не так уж и интересно. На чем действительно нужно сосредоточиться, так это на качестве изображения. Независимо от того, что происходит за кулисами, используете ли вы апскейлеры, и у нас есть невероятные технологии в Unreal, которые заставляют их работать, в конечном итоге все изображение должно быть согласованным. В случае CD Projekt RED оно должно быть похоже на The Witcher. У игр есть свои ощущения, своя эстетика и свои собственные требования к движку, которые не обязательно на 100% совпадают с любой другой лицензией, и это нормально. Вот почему мы даем людям инструменты, а не руководства, и вот почему мы гораздо меньше беспокоимся о спецификациях. Мы хотим, чтобы опыт был невероятно плавным, производительным и выглядел потрясающе.
Однако не секрет, что техническая демонстрация The Witcher 4 использовала динамическое разрешение, и GameStar удалось определить, что техническая демонстрация от CD Projekt RED работала в разрешении 900p, которое было увеличено с помощью технологии, доступной в Unreal Engine, Temporal Super Resolution (TSR), до 1440p.
Кроме того, Ян Германович, менеджер по инжинирингу и производству в CD Projekt RED, сообщил, что предварительная разработка демонстрационной версии началась около года назад, а фактическая работа началась в начале 2025 года.
Будет как с технодемо дивижн, ведьмаком 3, ватч догс, киберпук и т.д.
стандартная практика, увы
ну и сравнил, пк и мобилка, тебя не смущает?
Мда сколько лет прошло а от разрешения PS3 недалеко ушли. В пс6 на каком-нибудь unreal engine 7 того и глядишь апскейл будет с 480p
не переживай, на своем ПК ты наверняка сможешь поиграть в нативных 4к, правда ведь?
В 2к, уж точно..да? Или 1080 c DLSS 720p?
Ну в 2к я думаю он спокойно сможет в нативе поиграть.
Ну да, а зачем спрашивал-то?
ой, а когда я упрекнул что технодемка была в мыле из за апскейлера, мне клоунов понаставили.
*Хомячки Вазьмака момент*
Здесь на пегаче от "анриал лучший движок в мире" до "тупые разрабы не умеют оптимизировать" или "это всё сговор корпораций" - один шаг. Правда связи не видят.
Давайте теперь в 4к на 5090 ее покажите. А то мыла слишком много
В голове у вас мыло, он только сказал что определил что 900p, на самом деле не ясно во сколько она идет
реально мыло же, не справляется пс5 в 60 фпс
Боже, вчера кричали какой шедевральный визуал, а как узнали, что на базовой пс5, то сразу мыло
Это очевидно было. Но если учесть, что игра выйдет не раньше 27-28 года, то тогда уже железо будет повеселее + новые консоли.
Ну так пиар машина уже заведена.
Наша лучшая игра, лучшие технологии, лучшие люди в отрасли. И толпа дешовых журнашлюх и пропагандонов типа вот этого Фрица:
Которые первые же будут орать 12 из 10 показывая фейковые геймплейные видео предоставленные CDPR специально для обзоров.
Он тысячу раз посмотрел демку!
Тьху! Стыдоба...
то есть вместо того чтобы делать саму игру CDPR заставило команду в спешке делать технодемку? отличное распределение человеческих ресурсов.Глядишь в 2035 году игра и выйдет
На девките, который мощней, чем розничная пс5
Шарлатаны ссаные. Год варили лапшу на уши