The Witcher 4 будет больше и лучше, чем The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, заявляет CD Projekt

Разработчик CD Projekt RED создал свою историю в игровой индустрии после запуска игр The Witcher, но именно с третьей игрой произошёл взрывной успех. The Witcher 4 или более известная как Project Polaris, уже готовится разработчиками студии. Во время недавнего интервью Eurogamer пообщался с сотрудниками студии.

Среди тем, которые обсуждались, говорится, что The Witcher 4 будет больше и лучше, чем The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Кроме того, The Witcher 4, скорее всего, выйдет через 1-2 года после полного показа.

Опять же, я не буду говорить, что это легко, но я думаю, что у нас есть несколько крутых вещей, и я надеюсь, что это хорошая демонстрация технологии. Единственное, что я скажу, это то, что изменение технологии для нас не изменит того факта, что мы всегда будем амбициозными.



И следующая игра, которую мы сделаем, не будет меньше, и она не будет хуже. Она будет лучше, больше, грандиознее, чем The Witcher 3, она будет лучше, чем Cyberpunk — мы не хотим возвращаться назад.



Даже если будут некоторые тяжёлые моменты и, возможно, даже некоторые плохие вещи, я все равно думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы превзойти то, чего мы достигли за последние несколько лет. Так что технологии не должны быть для нас препятствием, в принципе.

Другие подробности из интервью:

Лучшая организация студии, чтобы избежать ещё одного забагованного релиза, включая лучшие процессы проверки и больше времени на предпродакшн.

Проблемный релиз Cyberpunk не был причиной перехода на UE5 - они хотели разделить технологию между несколькими проектами одновременно.

Выпуск сначала на ПК в настоящее время не входит в планы – игра выйдет на консолях в то же время.

Во вторник CD Projekt подтвердила, что The Witcher 4 перешла в полномасштабное производство.