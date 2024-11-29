The Witcher 4 будет больше и лучше, чем The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, заявляет CD Projekt

Разработчик CD Projekt RED создал свою историю в игровой индустрии после запуска игр The Witcher, но именно с третьей игрой произошёл взрывной успех. The Witcher 4 или более известная как Project Polaris, уже готовится разработчиками студии. Во время недавнего интервью Eurogamer пообщался с сотрудниками студии.
Среди тем, которые обсуждались, говорится, что The Witcher 4 будет больше и лучше, чем The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Кроме того, The Witcher 4, скорее всего, выйдет через 1-2 года после полного показа.
Опять же, я не буду говорить, что это легко, но я думаю, что у нас есть несколько крутых вещей, и я надеюсь, что это хорошая демонстрация технологии. Единственное, что я скажу, это то, что изменение технологии для нас не изменит того факта, что мы всегда будем амбициозными.
И следующая игра, которую мы сделаем, не будет меньше, и она не будет хуже. Она будет лучше, больше, грандиознее, чем The Witcher 3, она будет лучше, чем Cyberpunk — мы не хотим возвращаться назад.
Даже если будут некоторые тяжёлые моменты и, возможно, даже некоторые плохие вещи, я все равно думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы превзойти то, чего мы достигли за последние несколько лет. Так что технологии не должны быть для нас препятствием, в принципе.
Другие подробности из интервью:
- Лучшая организация студии, чтобы избежать ещё одного забагованного релиза, включая лучшие процессы проверки и больше времени на предпродакшн.
- Проблемный релиз Cyberpunk не был причиной перехода на UE5 - они хотели разделить технологию между несколькими проектами одновременно.
- Выпуск сначала на ПК в настоящее время не входит в планы – игра выйдет на консолях в то же время.
Во вторник CD Projekt подтвердила, что The Witcher 4 перешла в полномасштабное производство.
правильно
Главное не проипать историю, все остальное можно поправить патчами)
Историю, диалоги и квесты тоже можно править патчами. Нет никаких технических ограничений для этого.
доживем-увидим... Я, если честно, больше ремейк первой части жду , но, чувствую, это будет нескоро.
Что то рановато начали удобрять огород.
Ну-ну.
После кривого запуска КБ77 и прогибаний перед меньшинствами веры уже нет.
Ну так не играй когда выйдет)
А он где-то написал, что будет играть когда выйдет? К чему ты выдавил настолько тупой коммент?
лучше меньше но с сюжетом и эвентами чем больше и пустее, киберпранк был как раз из тех что больше и пустее, с пластиковым пустым городом и сюжетом дна отсутствующим практически
Как будто мы не помним, как нам Киберпанк 2077 обещали, а потом что? Правильно, ведро багов и разочарований. планку-то уронили ниже плинтуса, теперь любой чих будет лучше.
"Переход на UE5 не из-за Киберпанка". Ну конечно, просто так решили, от нечего делать.
в ведьмаке 3 графон с Е3 не вернули и чо? игра тысячелетия 10из10 всеравно.
Точно такие же байки нам про Watch Dogs рассказывали. Помнишь, как там графику рекламировали, а на выходе получилось нечто совсем другое? И ничего, хомячки схавали, потому что хакинг и открытый мир. Тут та же история, только вместо хакинга - славянский колорит и Геральт. Наобещают с три короба, а потом будем патчи ждать и моды ставить, чтобы хоть как-то играбельно стало. Так что не надо мне тут про игру тысячелетия, проходили уже, знаем. CDPR те же Ubisoft, только вид сбоку.
Что уже стартовала привычная им езда по ушам недалёких геймеров? Это теперь до выхода игры в течение нескольких лет будут каждую неделю (а перед релизом каждый день) пиарить своё поделие, опять обещая то, чего не будет.
Потом каждые 5 минут будут анонсить стримы, переносы, ещё стримы и корявый релиз.
Скорее всего не будет русского языка.
говорили же, что меньше будет // Олег Мендоза
Обманули дурака на 4 кулака. // Максим Долматов
...на 4 ведьмака ☝ // Олег Мендоза
Что-то на юбисофтовстом // Денис Давыдов
Больше не значит лучше. Пусть сделают нормальную, человеческую анимацию, а не это топорное бревно и тогда будет достаточно ширины мира как, например, в РДР2, ну или чуть больше. Вы только вспомните анимацию бега - это ужас.
Заявлять они могут что угодно. Уже нормальные люди научены тем, как они разводили на пустом месте хайп вокруг киберпанка.
Обнадёживающее заявление. Возможно, что игра всё равно на старте будет иметь технические огрехи, но вот в остальном я уверен будет ТОП.
Сомнительное заявление, лучше Киберпанка всё равно ничего не будет у проджектов.
Ждём очередную сломанную подделку, которую будут чинить после релиза
Ожидаю много интересных квестов и сюжет
На графон без разницы
Пусть хоть как в 3 части будет
Одна из тех игр, которые точно куплю, даже если защиты не будет
это реально крутая новость. хорошо если ведьмак 4 будет больше и лучше ведмака 3 и киберпанка. карта больше графика лучше. несколько новигарадов чтоб и можно было без загрузки до каерморхена доехать чтобы горы из-за шаробразности земли поднимались вот.
«несколько Новиградов», Вы хоть сюжет Ведьмака знаете?
ведьмак ишет цири, ведьмак находит цири, ведьмак делает приятное цири = хорошая концовка. профит. еще заказы для фарма голды делает, знаки вопроса делает.
еще енефер в начале в обучалке ишет потом цири ищет.