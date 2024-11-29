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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 546 оценок

The Witcher 4 будет больше и лучше, чем The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, заявляет CD Projekt

monk70
Новости

Разработчик CD Projekt RED создал свою историю в игровой индустрии после запуска игр The Witcher, но именно с третьей игрой произошёл взрывной успех. The Witcher 4 или более известная как Project Polaris, уже готовится разработчиками студии. Во время недавнего интервью Eurogamer пообщался с сотрудниками студии.

Среди тем, которые обсуждались, говорится, что The Witcher 4 будет больше и лучше, чем The Witcher 3 и Cyberpunk 2077. Кроме того, The Witcher 4, скорее всего, выйдет через 1-2 года после полного показа.

Опять же, я не буду говорить, что это легко, но я думаю, что у нас есть несколько крутых вещей, и я надеюсь, что это хорошая демонстрация технологии. Единственное, что я скажу, это то, что изменение технологии для нас не изменит того факта, что мы всегда будем амбициозными.

И следующая игра, которую мы сделаем, не будет меньше, и она не будет хуже. Она будет лучше, больше, грандиознее, чем The Witcher 3, она будет лучше, чем Cyberpunk — мы не хотим возвращаться назад.

Даже если будут некоторые тяжёлые моменты и, возможно, даже некоторые плохие вещи, я все равно думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы превзойти то, чего мы достигли за последние несколько лет. Так что технологии не должны быть для нас препятствием, в принципе.

Другие подробности из интервью:

  • Лучшая организация студии, чтобы избежать ещё одного забагованного релиза, включая лучшие процессы проверки и больше времени на предпродакшн.
  • Проблемный релиз Cyberpunk не был причиной перехода на UE5 - они хотели разделить технологию между несколькими проектами одновременно.
  • Выпуск сначала на ПК в настоящее время не входит в планы – игра выйдет на консолях в то же время.

Во вторник CD Projekt подтвердила, что The Witcher 4 перешла в полномасштабное производство.

-5
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Johnny Rotten
The Witcher 4 будет больше и лучше забагована, чем The Witcher 3 и Cyberpunk 2077
12
Zick211

правильно

1
Товарищ Марик

Главное не проипать историю, все остальное можно поправить патчами)

6
Чизбургер

Историю, диалоги и квесты тоже можно править патчами. Нет никаких технических ограничений для этого.

2
slim108

доживем-увидим... Я, если честно, больше ремейк первой части жду , но, чувствую, это будет нескоро.

2
Rograx

Что то рановато начали удобрять огород.

2
Патриарх МакОзборн

Ну-ну.
После кривого запуска КБ77 и прогибаний перед меньшинствами веры уже нет.

1
DorianFox

Ну так не играй когда выйдет)

-1
wianewa DorianFox

А он где-то написал, что будет играть когда выйдет? К чему ты выдавил настолько тупой коммент?

0
Wolfenstein

лучше меньше но с сюжетом и эвентами чем больше и пустее, киберпранк был как раз из тех что больше и пустее, с пластиковым пустым городом и сюжетом дна отсутствующим практически

1
Gridon

Как будто мы не помним, как нам Киберпанк 2077 обещали, а потом что? Правильно, ведро багов и разочарований. планку-то уронили ниже плинтуса, теперь любой чих будет лучше.

"Переход на UE5 не из-за Киберпанка". Ну конечно, просто так решили, от нечего делать.

1
MunchkiN 616

в ведьмаке 3 графон с Е3 не вернули и чо? игра тысячелетия 10из10 всеравно.

-3
Gridon MunchkiN 616

Точно такие же байки нам про Watch Dogs рассказывали. Помнишь, как там графику рекламировали, а на выходе получилось нечто совсем другое? И ничего, хомячки схавали, потому что хакинг и открытый мир. Тут та же история, только вместо хакинга - славянский колорит и Геральт. Наобещают с три короба, а потом будем патчи ждать и моды ставить, чтобы хоть как-то играбельно стало. Так что не надо мне тут про игру тысячелетия, проходили уже, знаем. CDPR те же Ubisoft, только вид сбоку.

0
The Dark Side

Что уже стартовала привычная им езда по ушам недалёких геймеров? Это теперь до выхода игры в течение нескольких лет будут каждую неделю (а перед релизом каждый день) пиарить своё поделие, опять обещая то, чего не будет.

1
wianewa

Потом каждые 5 минут будут анонсить стримы, переносы, ещё стримы и корявый релиз.

0
Extremosa

Скорее всего не будет русского языка.

0
Пользователь ВКонтакте

говорили же, что меньше будет // Олег Мендоза

0
Пользователь ВКонтакте

Обманули дурака на 4 кулака. // Максим Долматов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

...на 4 ведьмака ☝ // Олег Мендоза

0
Пользователь ВКонтакте

Что-то на юбисофтовстом // Денис Давыдов

0
opexdisturbed

Больше не значит лучше. Пусть сделают нормальную, человеческую анимацию, а не это топорное бревно и тогда будет достаточно ширины мира как, например, в РДР2, ну или чуть больше. Вы только вспомните анимацию бега - это ужас.

0
wianewa

Заявлять они могут что угодно. Уже нормальные люди научены тем, как они разводили на пустом месте хайп вокруг киберпанка.

0
YouTube_GamesTezi

Обнадёживающее заявление. Возможно, что игра всё равно на старте будет иметь технические огрехи, но вот в остальном я уверен будет ТОП.

-1
Real Slim Shady

Сомнительное заявление, лучше Киберпанка всё равно ничего не будет у проджектов.

-1
Диванный Боец
Даже если будут некоторые тяжёлые моменты и, возможно, даже некоторые плохие вещи, я все равно думаю, что мы сделаем все возможное

Ждём очередную сломанную подделку, которую будут чинить после релиза

-2
My life is a game

Ожидаю много интересных квестов и сюжет
На графон без разницы
Пусть хоть как в 3 части будет

Одна из тех игр, которые точно куплю, даже если защиты не будет

-2
MunchkiN 616

это реально крутая новость. хорошо если ведьмак 4 будет больше и лучше ведмака 3 и киберпанка. карта больше графика лучше. несколько новигарадов чтоб и можно было без загрузки до каерморхена доехать чтобы горы из-за шаробразности земли поднимались вот.

-4
VersatileAcheron

«несколько Новиградов», Вы хоть сюжет Ведьмака знаете?

1
MunchkiN 616 VersatileAcheron

ведьмак ишет цири, ведьмак находит цири, ведьмак делает приятное цири = хорошая концовка. профит. еще заказы для фарма голды делает, знаки вопроса делает.
еще енефер в начале в обучалке ишет потом цири ищет.

-1