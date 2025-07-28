The Witcher 4: CD Projekt RED признаётся, что превзойти The Witcher 3: Wild Hunt будет невероятно трудно

Создать игру лучше, чем The Witcher 3: Wild Hunt — задача, которую не берутся решать даже многие амбициозные студии. Однако именно с этим вызовом сталкивается CD Projekt RED, начавшая работу над четвёртой частью культовой ролевой серии. И, как признаётся режиссёр The Witcher 4 Филипп Вебер, вопрос «Как мы сможем превзойти самих себя?» волнует не только фанатов, но и саму команду разработчиков.
В разговоре с GamesRadar+ Вебер откровенно рассказал, что он прекрасно осведомлён о сомнениях поклонников. The Witcher 3 до сих пор считается одной из лучших ролевых игр всех времён — и повторить её успех кажется почти невозможным. «Мне хочется сказать: да, а как мы это сделаем?» — признаётся он. Но это, по его словам, не повод для отчаяния.
По мнению Вебера, видеоигры — это не точная наука, и красота Wild Hunt субъективна. «Мы не хотим просто механически улучшать каждый элемент, — объясняет он. — Важно не копировать старое, а развивать философию игры: подход к дизайну, внимание к деталям, стиль повествования». Речь идёт не о техническом превосходстве, а о душевной преемственности.
Создатели The Witcher 4 не стремятся «побить» предшественника — они хотят создать настоящее продолжение, которое будет свежим, но не потеряет связь с оригиналом. Вебер подчёркивает, что игра не должна быть «ремейком на стероидах», а должна задавать новые вопросы и находить на них уникальные ответы.
Любопытно, что сам режиссёр считает лучшей частью серии вовсе не третью, а первую: «Я знаю, что её недооценивают, но я её обожаю», — признаётся он. Возможно, это означает, что The Witcher 4 будет не столько масштабной эпопеей, сколько более интимным и глубоким возвращением к истокам. В любом случае, цель у CD Projekt RED не простая: сделать игру, которая полюбится не всем, а тем, кто искренне любит этот мир.
Какой будет новая глава приключений в ведьмачьей вселенной — вопрос пока без ответа. Но одно ясно точно: разработчики не собираются почивать на лаврах.
А что трудного? Основной геймплей в Ведьмаке 3 был плохим. Основной сюжет тоже плохой. Графика устарела. Много одинаковых моделей NPC. Мир красивый, но однообразный. И много чего, что можно сейчас сделать лучше.
Ты бы завязывал с веществами
Так ты про сейчас или вообще?) Определись
Ты каждому неписю в рожу заглядывал, зачем?) Можно пример нетипичности 15 года?)
11 июля зарегистрирован, а уже такой толстый трололо.
Конструктив может какой, или твой максимум на дату регистрации указать, чтобы что кста?)
Цири ГГ - чек
Несколько раз поменянная внешность Цири - чек
Консультанты по нетакусикам и 69 видам боевых вертолетов - чек
Куча новостей о том как они стараются - чек
Отсылки на 3 ведьмака - чек
5 дермил энжин - чек
Как бы сказать помягче.. ведьмаку пи**а)
1 вполне логичный и предсказуемый выбор персонажа в качестве гг на новую часть
2 я просто промолчу
3 это буквально одна и та же вселенная, отсылка на саму себя?
4 если нормально поработать с движком, то можно добиться нормальной оптимизации
Игра еще на этапе производства, а ей, местные пророки и экстрасенсы, пророчат смерть
Цири ведьмак, который не ведьмак, и судя по моему пункту 2 её гг сделали следуя так называемой повестке дня.
Тут ты не понял, 3 часть тут фигурирует только лишь за тем, чтобы выезжать на её славе, а не ради "отсылки")
То то же что не игра на 4-5 анриле, то вечные проблемы и тормоза) Поработают они, ага, когда на своём же движке вывалили кибербаг)
Всё к этому и идёт
Да ты хоть занойся. Игра в производстве. Миллионы игроков её ждут. Благо, что ваше нытье ни на что не влияет.
Какой там превзойти, главное не обделаться по итогу.
Во-во, сейчас многие студии не то что не могут лучше старых делать, а просто обcераются на релизе
так SDPR уже доказало, что она из таких
Я знаю, до SDPR многим разрабам и студиям ещё учиться и учиться и скорей всего не научиться)))
The Witcher 4: CD Projekt RED признаётся, что превзойти The Witcher 3: Wild Hunt будет невероятно трудно
Потому что все будут играть за непопулярного, женского персонажа, которого феменизируют на полную катушку а-ля Эбби-Элли, из-за чего входе прохождения будут возникать рвотные порывы с диким желанием скипнуть игру.
причем тут персонаж, играя в лару крофт у тебя рвотные позывы возникают? Может ты с мужиками в заднепривод долбишься, это вызывает у тебя эйфорию, а играть за симпатичного женского персонажа, тем более, если он предусмотрен каноном истории, более чем приятно
если тебе нравится отыгрывать роль бабищи ,которая ебучки выносит мужикам в 2 раза ее больше,хз кто из вас еще долбится в зад?
Никто в здравом уме этого и не ждет, я думаю
Но интересней всего было играть в первого ведьмака.
Невероятно трудно ? превзойти ?
Учитывая в какое дно скатились реды за последние годы. если они просто смогут хотя бы повторить уровень трешки. хотя бы процентов на 80 сделать так же хорошо. то это уже будет событие сравнимое с сопряжением сфер.
А можно поинтересоватся , а какое дно?
у Агнеши Шамалек лучше это спроси.
или у Конрада Томашкевича.
И что я них спрошу. Челы ушли из студии и основали свою . Как это прости влияет , на нынешнее состояние компании и "скатывание в дно " . Томашкевич в одиночку ведьмак 3 что ли делал . Там в пике 1500 человек работало .
CD Projekt RED уже оподливились с "Киберпуком 2077". Даже не верится, что эти игры одна и таже команда делала. По ходу выход The Witcher 3: Wild Hunt это просто следствие череды удачных стечений обстоятельств.
киберпанк на данный момент одна из самых востребованных игр вообще. У нее в стиме 50 тысяч ежедневного онлайна , продажи перевалил за 30 миллионов основной игры и 10 миллионов ДЛС. А сдпр , самая дорогая игровая компания европы , вот бы всем так подливиться .
Вы путаете причину и следствие. КП77 окупился за счёт предзаказа, но вот их делали не просто так, а с оглядкой на Ведьмак 3.
Количество предзаказов составило 9 миллионов , а спустя месяц продажи составили 12 миллионов . И если эти 12 купили игру на хайпе и с оглядкой на 3 ведьмака . То все остальные 18 прекрасно знали что покупают . Фантом либерти вышло спустя 3 года после релиза и продажи уже превысили 10 миллионов . Видимо эти 10 тоже купили ДЛС с оглядкой на 3 ведьмака.
"цель у CD Projekt RED не простая: сделать игру, которая полюбится не всем, а тем, кто искренне любит этот мир" УЖЕ ДАЮТ ЗАДНЮЮ)))
Да ладно уж так себя перехваливать... Игра хорошая, но в ней тоже полно косяков. Например, короткие слишком простые ведьмачьи заказы. Мнигие противники как были забагованными в классическом издании, так их даже не исправили в некстгене (Мелюзина, например). Да и мир красивый, но изображение жизни обитателей в некоторых играх лучше сделано. Сюжет на уровне фанфика по Сапковскому не такой уж и гениальный, как принято считать. Могли и лучше придумать, если бы сами больше книжек читали. Механики оригинальной игры всем давно надоели, - это понятно уже по тем глобальным геймплейным модам типа Энхансед Эдишен, что перерабатывают игру до неузнаваемости.