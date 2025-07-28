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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 200 оценок

The Witcher 4: CD Projekt RED признаётся, что превзойти The Witcher 3: Wild Hunt будет невероятно трудно

butcher69 butcher69

Создать игру лучше, чем The Witcher 3: Wild Hunt — задача, которую не берутся решать даже многие амбициозные студии. Однако именно с этим вызовом сталкивается CD Projekt RED, начавшая работу над четвёртой частью культовой ролевой серии. И, как признаётся режиссёр The Witcher 4 Филипп Вебер, вопрос «Как мы сможем превзойти самих себя?» волнует не только фанатов, но и саму команду разработчиков.

В разговоре с GamesRadar+ Вебер откровенно рассказал, что он прекрасно осведомлён о сомнениях поклонников. The Witcher 3 до сих пор считается одной из лучших ролевых игр всех времён — и повторить её успех кажется почти невозможным. «Мне хочется сказать: да, а как мы это сделаем?» — признаётся он. Но это, по его словам, не повод для отчаяния.

По мнению Вебера, видеоигры — это не точная наука, и красота Wild Hunt субъективна. «Мы не хотим просто механически улучшать каждый элемент, — объясняет он. — Важно не копировать старое, а развивать философию игры: подход к дизайну, внимание к деталям, стиль повествования». Речь идёт не о техническом превосходстве, а о душевной преемственности.

Создатели The Witcher 4 не стремятся «побить» предшественника — они хотят создать настоящее продолжение, которое будет свежим, но не потеряет связь с оригиналом. Вебер подчёркивает, что игра не должна быть «ремейком на стероидах», а должна задавать новые вопросы и находить на них уникальные ответы.

Любопытно, что сам режиссёр считает лучшей частью серии вовсе не третью, а первую: «Я знаю, что её недооценивают, но я её обожаю», — признаётся он. Возможно, это означает, что The Witcher 4 будет не столько масштабной эпопеей, сколько более интимным и глубоким возвращением к истокам. В любом случае, цель у CD Projekt RED не простая: сделать игру, которая полюбится не всем, а тем, кто искренне любит этот мир.

Какой будет новая глава приключений в ведьмачьей вселенной — вопрос пока без ответа. Но одно ясно точно: разработчики не собираются почивать на лаврах.

73
100
Комментарии: 100
Ваш комментарий
ZAUSA

А что трудного? Основной геймплей в Ведьмаке 3 был плохим. Основной сюжет тоже плохой. Графика устарела. Много одинаковых моделей NPC. Мир красивый, но однообразный. И много чего, что можно сейчас сделать лучше.

67
CaMahoney
Основной геймплей в Ведьмаке 3 был плохим. Основной сюжет тоже плохой

Ты бы завязывал с веществами

Графика устарела

Так ты про сейчас или вообще?) Определись

Много одинаковых моделей NPC. Мир красивый, но однообразный

Ты каждому неписю в рожу заглядывал, зачем?) Можно пример нетипичности 15 года?)

20
ZAUSA CaMahoney

11 июля зарегистрирован, а уже такой толстый трололо.

21
CaMahoney ZAUSA

Конструктив может какой, или твой максимум на дату регистрации указать, чтобы что кста?)

19
CaMahoney
разработчики не собираются почивать на лаврах

Цири ГГ - чек

Несколько раз поменянная внешность Цири - чек

Консультанты по нетакусикам и 69 видам боевых вертолетов - чек

Куча новостей о том как они стараются - чек

Отсылки на 3 ведьмака - чек

5 дермил энжин - чек

Как бы сказать помягче.. ведьмаку пи**а)

36
cheezypizey

1 вполне логичный и предсказуемый выбор персонажа в качестве гг на новую часть

2 я просто промолчу

3 это буквально одна и та же вселенная, отсылка на саму себя?

4 если нормально поработать с движком, то можно добиться нормальной оптимизации

Игра еще на этапе производства, а ей, местные пророки и экстрасенсы, пророчат смерть

20
CaMahoney cheezypizey
вполне логичный и предсказуемый выбор персонажа в качестве гг на новую часть

Цири ведьмак, который не ведьмак, и судя по моему пункту 2 её гг сделали следуя так называемой повестке дня.

это буквально одна и та же вселенная, отсылка на саму себя?

Тут ты не понял, 3 часть тут фигурирует только лишь за тем, чтобы выезжать на её славе, а не ради "отсылки")

если нормально поработать с движком, то можно добиться нормальной оптимизации

То то же что не игра на 4-5 анриле, то вечные проблемы и тормоза) Поработают они, ага, когда на своём же движке вывалили кибербаг)

Игра еще на этапе производства, а ей, местные пророки и экстрасенсы, пророчат смерть

Всё к этому и идёт

21
YummyBayard CaMahoney

Да ты хоть занойся. Игра в производстве. Миллионы игроков её ждут. Благо, что ваше нытье ни на что не влияет.

19
Hog2012

Какой там превзойти, главное не обделаться по итогу.

26
Денис Сидоров 5

Во-во, сейчас многие студии не то что не могут лучше старых делать, а просто обcераются на релизе

1
Bambaleila Денис Сидоров 5

так SDPR уже доказало, что она из таких

1
Денис Сидоров 5 Bambaleila

Я знаю, до SDPR многим разрабам и студиям ещё учиться и учиться и скорей всего не научиться)))

1
Faeton4ik

The Witcher 4: CD Projekt RED признаётся, что превзойти The Witcher 3: Wild Hunt будет невероятно трудно

Потому что все будут играть за непопулярного, женского персонажа, которого феменизируют на полную катушку а-ля Эбби-Элли, из-за чего входе прохождения будут возникать рвотные порывы с диким желанием скипнуть игру.

16
fundamentalist

причем тут персонаж, играя в лару крофт у тебя рвотные позывы возникают? Может ты с мужиками в заднепривод долбишься, это вызывает у тебя эйфорию, а играть за симпатичного женского персонажа, тем более, если он предусмотрен каноном истории, более чем приятно

16
pirlovcin fundamentalist

если тебе нравится отыгрывать роль бабищи ,которая ебучки выносит мужикам в 2 раза ее больше,хз кто из вас еще долбится в зад?

William Dwight

Никто в здравом уме этого и не ждет, я думаю

14
sa1958

Но интересней всего было играть в первого ведьмака.

10
muxamor2011

Невероятно трудно ? превзойти ?
Учитывая в какое дно скатились реды за последние годы. если они просто смогут хотя бы повторить уровень трешки. хотя бы процентов на 80 сделать так же хорошо. то это уже будет событие сравнимое с сопряжением сфер.

9
UltimateWallace

А можно поинтересоватся , а какое дно?

9
muxamor2011 UltimateWallace

у Агнеши Шамалек лучше это спроси.
или у Конрада Томашкевича.

1
UltimateWallace muxamor2011

И что я них спрошу. Челы ушли из студии и основали свою . Как это прости влияет , на нынешнее состояние компании и "скатывание в дно " . Томашкевич в одиночку ведьмак 3 что ли делал . Там в пике 1500 человек работало .

PICTURE ORGANIC

CD Projekt RED уже оподливились с "Киберпуком 2077". Даже не верится, что эти игры одна и таже команда делала. По ходу выход The Witcher 3: Wild Hunt это просто следствие череды удачных стечений обстоятельств.

8
UltimateWallace

киберпанк на данный момент одна из самых востребованных игр вообще. У нее в стиме 50 тысяч ежедневного онлайна , продажи перевалил за 30 миллионов основной игры и 10 миллионов ДЛС. А сдпр , самая дорогая игровая компания европы , вот бы всем так подливиться .

7
Hog2012 UltimateWallace

Вы путаете причину и следствие. КП77 окупился за счёт предзаказа, но вот их делали не просто так, а с оглядкой на Ведьмак 3.

3
UltimateWallace Hog2012

Количество предзаказов составило 9 миллионов , а спустя месяц продажи составили 12 миллионов . И если эти 12 купили игру на хайпе и с оглядкой на 3 ведьмака . То все остальные 18 прекрасно знали что покупают . Фантом либерти вышло спустя 3 года после релиза и продажи уже превысили 10 миллионов . Видимо эти 10 тоже купили ДЛС с оглядкой на 3 ведьмака.

3
Softek

"цель у CD Projekt RED не простая: сделать игру, которая полюбится не всем, а тем, кто искренне любит этот мир" УЖЕ ДАЮТ ЗАДНЮЮ)))

7
Dmitriy_1981

Да ладно уж так себя перехваливать... Игра хорошая, но в ней тоже полно косяков. Например, короткие слишком простые ведьмачьи заказы. Мнигие противники как были забагованными в классическом издании, так их даже не исправили в некстгене (Мелюзина, например). Да и мир красивый, но изображение жизни обитателей в некоторых играх лучше сделано. Сюжет на уровне фанфика по Сапковскому не такой уж и гениальный, как принято считать. Могли и лучше придумать, если бы сами больше книжек читали. Механики оригинальной игры всем давно надоели, - это понятно уже по тем глобальным геймплейным модам типа Энхансед Эдишен, что перерабатывают игру до неузнаваемости.

6
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