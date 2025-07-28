The Witcher 4: CD Projekt RED признаётся, что превзойти The Witcher 3: Wild Hunt будет невероятно трудно

Создать игру лучше, чем The Witcher 3: Wild Hunt — задача, которую не берутся решать даже многие амбициозные студии. Однако именно с этим вызовом сталкивается CD Projekt RED, начавшая работу над четвёртой частью культовой ролевой серии. И, как признаётся режиссёр The Witcher 4 Филипп Вебер, вопрос «Как мы сможем превзойти самих себя?» волнует не только фанатов, но и саму команду разработчиков.

В разговоре с GamesRadar+ Вебер откровенно рассказал, что он прекрасно осведомлён о сомнениях поклонников. The Witcher 3 до сих пор считается одной из лучших ролевых игр всех времён — и повторить её успех кажется почти невозможным. «Мне хочется сказать: да, а как мы это сделаем?» — признаётся он. Но это, по его словам, не повод для отчаяния.

По мнению Вебера, видеоигры — это не точная наука, и красота Wild Hunt субъективна. «Мы не хотим просто механически улучшать каждый элемент, — объясняет он. — Важно не копировать старое, а развивать философию игры: подход к дизайну, внимание к деталям, стиль повествования». Речь идёт не о техническом превосходстве, а о душевной преемственности.

Создатели The Witcher 4 не стремятся «побить» предшественника — они хотят создать настоящее продолжение, которое будет свежим, но не потеряет связь с оригиналом. Вебер подчёркивает, что игра не должна быть «ремейком на стероидах», а должна задавать новые вопросы и находить на них уникальные ответы.

Любопытно, что сам режиссёр считает лучшей частью серии вовсе не третью, а первую: «Я знаю, что её недооценивают, но я её обожаю», — признаётся он. Возможно, это означает, что The Witcher 4 будет не столько масштабной эпопеей, сколько более интимным и глубоким возвращением к истокам. В любом случае, цель у CD Projekt RED не простая: сделать игру, которая полюбится не всем, а тем, кто искренне любит этот мир.

Какой будет новая глава приключений в ведьмачьей вселенной — вопрос пока без ответа. Но одно ясно точно: разработчики не собираются почивать на лаврах.