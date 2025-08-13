The Witcher 4: CD Projekt Red просит фанатов не нагнетать ажиотаж перед Gamescom 2025

После того, как в интернете начали распространяться теории фанатов о том, что The Witcher 4 может появиться на предстоящей выставке Gamescom 2025, CD Projekt Red опубликовала заявление, в котором объяснила, что фанатам стоит ждать чего-то особенного.

После анонса игры на прошлогодней презентации The Game Awards понятно, почему фанаты жаждали дополнительной информации. Технические демонстрации, представленные всего несколько месяцев назад, позволили более подробно рассмотреть, как будет работать The Witcher 4, и это, возможно, создало необычный прецедент в отношении того, как часто фанаты могут ожидать свежих новостей.

CD Projekt Red не хочет создавать у фанатов ложное впечатление о Gamescom. Как известно любому фанату Hollow Knight: Silksong, ожидание узнать больше, которое потом оказывается обманутым, — это не самое приятное чувство. Поэтому, вместо того, чтобы позволить теориям разрастаться, а ажиотажу расти, что в конечном итоге выльется в разочарование, CD Projekt Red решила внести ясность, заявив следующее:

CD Projekt Red много лет встречается с инвесторами на таких отраслевых мероприятиях, как Gamescom, GDC и ранее E3. Это регулярная часть нашей работы с инвесторами и не должно рассматриваться как признак экстраординарных событий.

Встречи с инвесторами, безусловно, важны при создании игры такого масштаба. К тому же, The Witcher 4 была анонсирована менее года назад. По самым ранним оценкам, релиз запланирован на 2027 год, исходя из предыдущих игр CD Projekt, если не будет задержек. Объявление о чём-либо сейчас лишь усилит ажиотаж, ведь фанатам ещё нужно будет запастись терпением на годы, что не всегда является надёжным решением.

После хаотичного запуска Cyberpunk 2077 неудивительно, что CD Projekt Red не торопится с The Witcher 4. Хотя Cyberpunk удалось восстановить свою репутацию, многие фанаты уже опасаются повторения ситуации. Игроки, возможно, не будут столь снисходительны, если этот запуск тоже окажется провальным, поэтому всем участникам, включая фанатов, придётся набраться терпения.