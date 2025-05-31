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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 042 оценки

The Witcher 4, и все будущие проекты будут представлять новые элементы и сохранять свою уникальную идентичность

KoRnEr KoRnEr

Выпущенный в 2015 году, Witcher 3, установил новый стандарт для индустрии. Спустя 10 лет он по-прежнему считается золотым стандартом для RPG с открытым миром. Несмотря на огромный успех, CD Projekt RED заявляет, что хочет подойти к The Witcher 4 по-другому.

Польские игровые гиганты заявляют, что, несмотря на коммерческий и критический успех The Witcher 3, они хотят добавить что-то новое в The Witcher 4, чтобы придать игре собственную уникальность, которая отличала бы ее от приквела.

CD Projekt RED уже заявили, что появление Цири в качестве нового Ведьмака дает им новые творческие возможности, а свобода игрока станет центральным моментом в следующем релизе, поэтому можно ожидать много нового в сиквеле.

По словам директора The Witcher 4, игра создается с учетом свободы действий и выбора игрока

В подкасте AnsweRED совместный генеральный директор Адам Бадовски рассказал, что изначально, после успеха The Witcher 3, они хотели использовать тот же подход для всех своих будущих игр. Однако они хотят добавлять что-то новое в каждый релиз.

Мы не хотим копировать свои трюки снова и снова. Поэтому каждая игра должна состоять из чего-то нового. – Адам Бадовски

Он сказал, что студия не хочет копировать свои приемы во все свои игры; поэтому в The Witcher 4 и всех других будущих релизах всегда будет что-то новое, что придаст им их уникальную индивидуальность. И это общее правило для компании.

Тем не менее, CDPR по-прежнему полностью сосредоточена на играх RPG, несмотря на то, что другие жанры также привлекают их интерес. Недавно The Witcher 3 достигла огромного тиража в 60 миллионов проданных копий, и в целом CDPR является одной из самых стабильных студий AAA в отрасли.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
Сережаа
Спустя 10 лет он по-прежнему считается золотым стандартом для RPG с открытым миром.

Кем считается, тобой?

11
Dusty Rust

нормальными людьми, кроме тебя

14
ivan pron

как раз таки как рпг да и сам по себе открытый мир там на низком уровне. у них топовый сюжет и персонажи.

lDjazZy
новый стандарт для индустрии.
считается золотым стандартом для RPG с открытым миром
огромный успех
критический успех

Хахах это бл@ть пздец. Скромности фанатов ведьмака можно только позавидовать.

9
Aila_210

Да так про любую успешную игру пишут, ту же балдурс гейт 3 здесь каждый день в течении года облизывали

3
lDjazZy Aila_210

Нуу бонусы это святое

2
Kirill22092

Сколько можно плодить новости не о чём?

7
Pastoral

Кто то на этом зарабатывает ..

mongol312

"идентичность" - плохо дело, такие выражения не сулят ничего хорошего.

5
ivan pron

вок лапшой запахло

Ивасик

Ничего не понятно, но интересно.

3
Carissa7517

Где картинка с Шреком и ослом?

3
Global Conspiration

Надо боооольше новостейпро ведьмака, а то их реально маловато чет 🤣🤣🤣

3
Carissa7517

Согласен, а то все уже забывать начали про ведьмака

виктор1801

когда что то часто рекламируют сто процентный кал выходит

3
В_о_л_ь_к_а

Перевожу. У нас было всё хорошо - мы нашли золотую жилу. Но старшие товарищи сказали нам её закопать и обоссать, чтоб успокоить духов.

2
Gridon

Не хотят копировать трюки, просто изобретут новые способы растянуть геймплей и продать длц по цене игры. Уникальность будет в том, сколько полигонов у Цири, а свобода выбора – какой из трех одинаковых квестов сделать первым. Корпоративные сказки про инновации перед очередным рескином.

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