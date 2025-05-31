The Witcher 4, и все будущие проекты будут представлять новые элементы и сохранять свою уникальную идентичность

Выпущенный в 2015 году, Witcher 3, установил новый стандарт для индустрии. Спустя 10 лет он по-прежнему считается золотым стандартом для RPG с открытым миром. Несмотря на огромный успех, CD Projekt RED заявляет, что хочет подойти к The Witcher 4 по-другому.

Польские игровые гиганты заявляют, что, несмотря на коммерческий и критический успех The Witcher 3, они хотят добавить что-то новое в The Witcher 4, чтобы придать игре собственную уникальность, которая отличала бы ее от приквела.

CD Projekt RED уже заявили, что появление Цири в качестве нового Ведьмака дает им новые творческие возможности, а свобода игрока станет центральным моментом в следующем релизе, поэтому можно ожидать много нового в сиквеле.

В подкасте AnsweRED совместный генеральный директор Адам Бадовски рассказал, что изначально, после успеха The Witcher 3, они хотели использовать тот же подход для всех своих будущих игр. Однако они хотят добавлять что-то новое в каждый релиз.

Мы не хотим копировать свои трюки снова и снова. Поэтому каждая игра должна состоять из чего-то нового. – Адам Бадовски

Он сказал, что студия не хочет копировать свои приемы во все свои игры; поэтому в The Witcher 4 и всех других будущих релизах всегда будет что-то новое, что придаст им их уникальную индивидуальность. И это общее правило для компании.

Тем не менее, CDPR по-прежнему полностью сосредоточена на играх RPG, несмотря на то, что другие жанры также привлекают их интерес. Недавно The Witcher 3 достигла огромного тиража в 60 миллионов проданных копий, и в целом CDPR является одной из самых стабильных студий AAA в отрасли.