The Witcher 4 может выйти в мае 2028 года - на это указывает новая вакансия CD Projekt RED

CD Projekt RED, похоже, уже определилась с примерными сроками выхода The Witcher 4. Хотя польская студия официально нацелилась на релиз в 2028 году, новая вакансия в юридическом отделе компании может указывать на то, что игра появится в первой половине года, предположительно в апреле или мае.
Разработчики ищут специалиста на должность юридического консультанта в подразделение, занимающееся вопросами бизнеса и интеллектуальной собственности. Согласно объявлению, трудовой договор будет действовать до 30 апреля 2028 года. В обязанности сотрудника войдёт юридическое сопровождение различных направлений деятельности CD Projekt RED, включая проверку используемых материалов, подготовку пользовательских соглашений, коммуникацию с игроками и контроль соответствия продуктов действующему законодательству.
Авторы материала предполагают, что вакансия может быть связана с маркетинговой кампанией The Witcher 4, которая завершится незадолго до окончания контракта. Другие крупные проекты студии пока не подходят на эту роль: продолжение Cyberpunk 2077 находится на ранней стадии разработки, а ремейк первой The Witcher должен выйти уже после четвёртой части.
Дополнительным аргументом в пользу мая служит история серии. The Witcher 2: Assassins of Kings вышла 17 мая 2011 года, а The Witcher 3: Wild Hunt — 19 мая 2015-го. Таким образом, релиз четвёртой части в мае 2028 года стал бы своеобразным продолжением традиции.
Впрочем, пока это лишь предположение, основанное на сроках вакансии и предыдущих датах выхода игр. CD Projekt RED официально подтвердила только то, что The Witcher 4 планируется выпустить в 2028 году. До появления новых подробностей основное внимание студии, вероятно, будет сосредоточено на дополнении The Witcher 3: Songs of the Past, которое должно выйти в следующем году.
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