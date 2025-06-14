The Witcher 4 нацелена на 60 к/с на консолях, но Series S будет "чрезвычайно сложно"

CD Projekt Red рассказала о своей демонстрации The Witcher 4 на Unreal Engine 5 и заявила, что будет «чрезвычайно сложно» получить 60 кадрах в секунду на Xbox Series S.

Новое интервью пришло из Digital Foundry, где CD Projekt Red заявила, что постарается не допустить тех же ошибок, что и с Cyberpunk 2077, когда дело дошло до проблем с производительностью.

На этот раз CD Projekt Red будет использовать подход, ориентированный на консоли, чтобы обеспечить стабильность 60 кадров в секунду. Однако студия признает, что для Xbox Series S будет чрезвычайно сложно.

Я скажу, что достичь 60 к/с на Series S определенно будет чрезвычайно сложно, скажем так, это то, что нам нужно выяснить.

Поэтому на данный момент, по крайней мере, у CD Project Red нет решения, но они будут ориентироваться на эту производительность на консолях.