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The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 153 оценки

The Witcher 4 нацелена на 60 к/с на консолях, но Series S будет "чрезвычайно сложно"

monk70 monk70

CD Projekt Red рассказала о своей демонстрации The Witcher 4 на Unreal Engine 5 и заявила, что будет «чрезвычайно сложно» получить 60 кадрах в секунду на Xbox Series S.

Новое интервью пришло из Digital Foundry, где CD Projekt Red заявила, что постарается не допустить тех же ошибок, что и с Cyberpunk 2077, когда дело дошло до проблем с производительностью.

На этот раз CD Projekt Red будет использовать подход, ориентированный на консоли, чтобы обеспечить стабильность 60 кадров в секунду. Однако студия признает, что для Xbox Series S будет чрезвычайно сложно.

Я скажу, что достичь 60 к/с на Series S определенно будет чрезвычайно сложно, скажем так, это то, что нам нужно выяснить.

Поэтому на данный момент, по крайней мере, у CD Project Red нет решения, но они будут ориентироваться на эту производительность на консолях.

29
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
DmitriyKats

Игра выйдет года через 3-4 в лучшем случае, поэтому все эти новости, если честно, просто в пустоту. Надо еще дожить для начала.

9
вупсич пупсич

Опять даунгрейд для консолей уровня 2005 года

При этом 5090 будет задыхаться в нативе

Что мешает игнорировать старое дерьмо?

7
UltimateWallace

Майкрософт не позволяет выпускать игры на свои консоли , если она не выходит также на serias s . Это давно известный факт , именно поэтому многие релизы на бокс выходят позже чем на пк и плей стейшен.

1
Hаn Solo

Нормально всё будет на series S - установят динамическое разрешение до 540-720р. Я играю и на S и на ps5 и даже на ps2 в нативном 448-480i при 30 фпс (если повезёт) - очень нравится - хош верь хош нет.

Janekste

На самом деле, если отказаться от трассировки лучей и нанитов, сильно нагружающих железо в UE5 играх, тогда разработчики без труда достигнут 60 фпс на чём угодно, если захотят. На качество картинки оно почти не повлияет. В той же Kingdom Come Deliverance 2 всех этих современных технологий НЕТ (там CryEngine), но при этом графон очень графонистый, а нагрузка на железо минимальна. 60 фпс почти на чём угодно получаем. Вопрос только в том, что CD Project RED ставят в приоритет - оптимизацию или сырые современные технологии? А может быть они просто надеются, что к дате выхода Ведьмака 4 консоли станут мощнее? И тогда можно забить болт на оптимизацию? Время покажет.

6
JustA_NiceGuy
На качество картинки оно почти не повлияет.

Вообще-то повлияет. Зайди в Fortnite и включи Nanite. Увидишь насколько детализация и объём вырастает. Другой вопрос, можно ли играть без всего этого? Конечно да.

3
SkyraX

врядли к выходу ведьмака 4 XSS станет мощнее

1
Everect
CD Projekt Red заявила, что постарается не допустить тех же ошибок, что и с Cyberpunk 2077, когда дело дошло до проблем с производительностью.

Я не знаю, кто в здравом уме будет верить им на слово с учётом что эта игра на Unreal Engine 5 и мы знаем какими "оптимизированными" они выходят. И да, как все говорят, до выхода ещё больше 3 лет. Что за поток новостей об игре от создателей Киберпанк 2077?

3
-zotik-

Через пару лет пс6 и новый бокс будет, кому нужна отрыжка в лице сеес

2
Carissa7517

Ок

1
kotasha

Игра по сути выйдет когда уже следующие поколения должно выйти.

1
Фаршированные Яйца

Аферисты похлеще Лесли Бензиса. Столько врать о несуществующей игре, которую ещё 10 раз перенесут.

1