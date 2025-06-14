The Witcher 4 нацелена на 60 к/с на консолях, но Series S будет "чрезвычайно сложно"

CD Projekt Red рассказала о своей демонстрации The Witcher 4 на Unreal Engine 5 и заявила, что будет «чрезвычайно сложно» получить 60 кадрах в секунду на Xbox Series S.
Новое интервью пришло из Digital Foundry, где CD Projekt Red заявила, что постарается не допустить тех же ошибок, что и с Cyberpunk 2077, когда дело дошло до проблем с производительностью.
На этот раз CD Projekt Red будет использовать подход, ориентированный на консоли, чтобы обеспечить стабильность 60 кадров в секунду. Однако студия признает, что для Xbox Series S будет чрезвычайно сложно.
Я скажу, что достичь 60 к/с на Series S определенно будет чрезвычайно сложно, скажем так, это то, что нам нужно выяснить.
Поэтому на данный момент, по крайней мере, у CD Project Red нет решения, но они будут ориентироваться на эту производительность на консолях.
Игра выйдет года через 3-4 в лучшем случае, поэтому все эти новости, если честно, просто в пустоту. Надо еще дожить для начала.
Опять даунгрейд для консолей уровня 2005 года
При этом 5090 будет задыхаться в нативе
Что мешает игнорировать старое дерьмо?
Майкрософт не позволяет выпускать игры на свои консоли , если она не выходит также на serias s . Это давно известный факт , именно поэтому многие релизы на бокс выходят позже чем на пк и плей стейшен.
Нормально всё будет на series S - установят динамическое разрешение до 540-720р. Я играю и на S и на ps5 и даже на ps2 в нативном 448-480i при 30 фпс (если повезёт) - очень нравится - хош верь хош нет.
На самом деле, если отказаться от трассировки лучей и нанитов, сильно нагружающих железо в UE5 играх, тогда разработчики без труда достигнут 60 фпс на чём угодно, если захотят. На качество картинки оно почти не повлияет. В той же Kingdom Come Deliverance 2 всех этих современных технологий НЕТ (там CryEngine), но при этом графон очень графонистый, а нагрузка на железо минимальна. 60 фпс почти на чём угодно получаем. Вопрос только в том, что CD Project RED ставят в приоритет - оптимизацию или сырые современные технологии? А может быть они просто надеются, что к дате выхода Ведьмака 4 консоли станут мощнее? И тогда можно забить болт на оптимизацию? Время покажет.
Вообще-то повлияет. Зайди в Fortnite и включи Nanite. Увидишь насколько детализация и объём вырастает. Другой вопрос, можно ли играть без всего этого? Конечно да.
врядли к выходу ведьмака 4 XSS станет мощнее
Я не знаю, кто в здравом уме будет верить им на слово с учётом что эта игра на Unreal Engine 5 и мы знаем какими "оптимизированными" они выходят. И да, как все говорят, до выхода ещё больше 3 лет. Что за поток новостей об игре от создателей Киберпанк 2077?
Через пару лет пс6 и новый бокс будет, кому нужна отрыжка в лице сеес
Ок
Игра по сути выйдет когда уже следующие поколения должно выйти.
Аферисты похлеще Лесли Бензиса. Столько врать о несуществующей игре, которую ещё 10 раз перенесут.