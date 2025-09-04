The Witcher 4 не обойдет вниманием "Перекресток воронов" - новый роман Сапковского

«Перекресток воронов» — первый за много лет новый роман Сапковского, действие которого происходит в мире Ведьмака и посвященный молодому Геральту, что ставит вопрос о том, как его содержимое повлияет на The Witcher 4, действие которого происходит через несколько лет после событий The Witcher 3.

Филипп Вебер, директор по нарративу в CD Projekt Red, рассказал на платформе X, что студия получила доступ к книге еще до ее публикации и планирует включить ее элементы в сюжет игры, как это было сделано в случае с «Сезон гроз» при работе над третьей частью серии.

Я не могу раскрыть, как именно мы это сделаем, но «Сезон гроз» вышла, когда мы работали над The Witcher 3, и тогда мы тоже пытались включить некоторые новые элементы. Вы можете ожидать чего-то подобного! — сообщил Филипп Вебер.

Впрочем, включение сюжетных линий из «Перекрестка воронов» в канон игр — задача не из простых. Роман содержит некоторые расхождения с существующими до сих пор концепциями вселенной. Например, в «Дикой охоте» Весемир говорит, что Геральт приближается к сотне, в то время как из новой книги следует, что в 1270 году, то есть во время действия игры, Белому Волку всего 59 лет. Кроме того, «Перекресток воронов» повествует, что качество трав, используемых в Испытании травами, со временем падало, что снижало шансы на успех ритуала. В конце концов, его перестали проводить из-за жестокости по отношению к детям, что может пролить новый свет на сложный процесс создания ведьмаков.

Интересным элементом новой книги является появление ведьмака, носящего медальон Школы Змеи, которая была введена в вселенную CD Projekt Red в The Witcher 3. В книгах Сапковского до сих пор явно упоминалась только Школа Волка, с тонкими отсылками к Школе Кота или Грифона. Присутствие Школы Змеи в «Перекрестке воронов» предполагает, что Сапковский черпает вдохновение из игр, что является интересным переворачиванием ролей. По мнению фанатов, роман может раскрыть больше деталей о других школах ведьмаков, которые в значительной степени были разработаны создателями игр.

Также в The Witcher 4 появится новый герой — Цири, которая в игре будет носить медальон Школы Рыси. В книгах и «Дикой охоте» Цири никогда не проходила полное Испытание Травами, что делало ее более опытной воительницей, чем полноправной ведьмой. Введение новой школы в игру и отсылки к «Перекрестку воронов» указывают на то, что CD Projekt Red намеревается продолжать развивать вселенную, оставаясь верным канону Сапковского.