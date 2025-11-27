The Witcher 4 не выйдет в 2026 году, но разработка идёт по плану

Ранее в этом году CD Projekt RED заявила, что The Witcher 4 выйдет не раньше 2027 года. Однако, если вы всё же надеялись на возможный релиз в следующем году, соучредитель Михал Новаковски подтвердил, что этого не произойдёт.
На конференции CD Projekt Group, посвящённой итогам третьего квартала 2025 финансового года, Новаковски задали вопрос о текущем состоянии разработки и любых «ключевых технических/дизайнерских рисках», которые могут привести к изменению даты релиза.
Как мы уже заявляли, The Witcher 4 находится в стадии полномасштабного производства. Мы не раскрываем никаких подробностей о предполагаемой дате релиза, поэтому я не могу назвать конкретный срок, отвечая на этот вопрос.
Мы лишь отмечаем, что выход игры запланирован не на 2026 год, и обычно не вдаёмся в подробности технических или дизайнерских вопросов. В этом плане с The Witcher 4 ничего необычного не происходит — просто полномасштабное производство идёт своим чередом, согласно нашим внутренним планам. Думаю, это всё, что мы можем сказать.
Полномасштабное производство The Witcher 4 началось ровно год назад, после чего CD Projekt RED представила неожиданный кинематографический трейлер на церемонии The Game Awards.
