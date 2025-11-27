ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
The Witcher 4 не выйдет в 2026 году, но разработка идёт по плану

monk70 monk70

Ранее в этом году CD Projekt RED заявила, что The Witcher 4 выйдет не раньше 2027 года. Однако, если вы всё же надеялись на возможный релиз в следующем году, соучредитель Михал Новаковски подтвердил, что этого не произойдёт.

На конференции CD Projekt Group, посвящённой итогам третьего квартала 2025 финансового года, Новаковски задали вопрос о текущем состоянии разработки и любых «ключевых технических/дизайнерских рисках», которые могут привести к изменению даты релиза.

Как мы уже заявляли, The Witcher 4 находится в стадии полномасштабного производства. Мы не раскрываем никаких подробностей о предполагаемой дате релиза, поэтому я не могу назвать конкретный срок, отвечая на этот вопрос.

Мы лишь отмечаем, что выход игры запланирован не на 2026 год, и обычно не вдаёмся в подробности технических или дизайнерских вопросов. В этом плане с The Witcher 4 ничего необычного не происходит — просто полномасштабное производство идёт своим чередом, согласно нашим внутренним планам. Думаю, это всё, что мы можем сказать.

Полномасштабное производство The Witcher 4 началось ровно год назад, после чего CD Projekt RED представила неожиданный кинематографический трейлер на церемонии The Game Awards.

Armando_Creed

Куколды всего мира ждут, выпускайте быстрее.

saa0891
Главное что бы разработка шлак также как разработка Ведьмака 3 а не как разработка Киберпанка.

Главное что бы разработка шлак также как разработка Ведьмака 3 а не как разработка Киберпанка.

ratte88

Ведьмок 3 на релизе тоже был багован

saa0891 ratte88

Там конечно были баги но там даже близко не было такого количество поломанных механик и элементов как в Киберпанке, Ведьмак 3 я проходил на релизе (и потом ещё кучу раз) и ни каких критических проблем там не было, Киберпанк я даже сюжет до конца не прошёл настолько меня все там выбесило.

wianewa saa0891

Да ты что? Т.е. нулевая оптимизация, даунгрейд графики, неработающие таланты, предметы(а именно руны), не работающие квесты, невозможность телепортации в отдельные регионы карты, багованая Плотва (которая багуется даже сейчас), багованая озвучка на куче языков(не только на ру ускоренные/замедленные диалоги, если что) - это не такое же количество поломанных механик и элементов, как в Киберпанке? Серьёзно что ли?

bohdan2015

Ну, а что-то другое? Может тогда лучше ремейк 1 Ведьмака выпустить раньше 4?))

Carissa7517

Было бы славно

Леший3

нах он нужен 😂

sa1958

Да не очень и то хотелось.

Ziyter7

А знаете что ещё не выйдет в 2026?

Half-Life 3. Жду новость.

K0t Felix

ну жди, жди

Exit 8

2027 год слишком оптимистично. К 2040 успеет выйти, так раз на выходе PS 7.

Carissa7517

И еще год-два на переносы

JustA_NiceGuy

Зачем повторять одно и то же?

muxamor2011

новость ради новости ?
вроде на анонсе говорили что над игрой работать еще 3-4 года.

Gridon

Курвабобы снова прогревают хомячков сказками про стабильность пока индусы пишут кривой код. После релиза киберпанка верить в их дорожные карты это признак терминальной стадии слабоумия. Скриньте перенос на 2029 год и выход сырой беты без контента.

Леший3

че значит не выйдет!!!!!!!!!