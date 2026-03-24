The Witcher 4 призвана "переосмыслить жанр RPG" - CD Projekt RED ставит перед собой очень высокие цели

В настоящее время CD Projekt сосредоточена на двух своих крупнейших проектах. The Witcher 4 уже находится в стадии полномасштабной разработки, а Cyberpunk 2 разрабатывается растущей командой разработчиков в США.

На прошлой неделе компания подтвердила свои отличные финансовые результаты, а Михал Новаковский также опубликовал специальное письмо акционерам. В документе содержатся ссылки на будущее студии и ключевые проекты, которые будут способствовать росту CD Projekt в ближайшие годы.

Новаковский чётко подчеркнул, что ожидания от The Witcher 4 огромны. Новое приключение, в котором Цири сыграет ключевую роль, призвано не только оправдать высокие ожидания фанатов, но и поднять серию на совершенно новый уровень качества. Студия стремится создать игру, которая установит стандарты для всей индустрии.

Новаковский не скрывает, что его амбиции действительно высоки. По словам представителя CD Projekt RED, The Witcher 4 имеет потенциал буквально переосмыслить жанр RPG, что наглядно демонстрирует, насколько высоко поляки установили для себя планку этим проектом.

Этот период был отмечен интенсивной работой над первой игрой новой саги о Ведьмаке. Наша команда с энтузиазмом разрабатывает историю Цири, используя весь потенциал технологии Unreal Engine 5. Наши амбиции в этой области были продемонстрированы на технической демонстрации на Unreal Fest в июне. Мы уверены, что стандарты качества, установленные нами для этого проекта, не только оправдают ожидания поклонников, но и переосмыслят жанр ролевых игр.