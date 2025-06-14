The Witcher 4 разрабатывался с той же "задиристой" энергией, что и The Witcher 3 десять лет назад

Хотя с момента выхода The Witcher 3 прошло уже 10 лет, CD Projekt Red утверждает, что The Witcher 4 создается с той же ведется с той же энергией и изобретательностью, с которой создавалась полюбившаяся ролевая игра 2015 года. В интервью GamesRadar+, приуроченном к 10-летию третьей част, Филипп Вебер, режиссер-повествователь новой игры, поделился закулисным взглядом на работу польской студии.

По словам Вебера, в студии чувствуется та же «задиристая энергия», что и в 2013 году, когда он только пришел в студию как дизайнер квестов для The Witcher 3. По его словам, то был период «хорошего творческого хаоса», когда многие разработчики выходили за рамки своих официальных обязанностей, стремясь продвинуть проект вперед.

«Порой так и хочется сказать: "Сделай это. Испачкай руки. Сделай это так, как мы делали раньше". Это было время, когда ты должен был делать все, что потребуется, и не важно, на какой должности", - сказал Вебер, говоря о царившей в команде творческой атмосфере и гибком подходе, который вернулся в студию.

Как считает Вебер, в CDPR, похоже, сумели найти тот самый баланс между страстью, гибкостью и амбициями, что позволил сделать The Witcher 3 одной из лучших РПГ всех времен. Впрочем, разрабатывая The Witcher 4, они не просто будут копировать уже сделанное в прошлом, а намерены и дальше двигаться по пути инноваций.

«Мы хотим отдать должное наследию [The Witcher 3], взяв ту философию, которая была у нас при создании The Witcher 3 - как делать игру, как действительно заботиться об этих вещах, рассказывать истории так, как мы умеем. В то же время "есть и новые вопросы, на которые мы хотим ответить, потому что это должно быть настоящее продолжение, а не просто повторение предыдущих работ. Мы ищем правильный баланс между продолжением традиций и поиском нового направления".

Одним словом, если хаотичная энергия, которая оживила The Witcher 3, действительно вернулась, поклонники могут ожидать ролевую игру нового поколения, которая, устремляясь в будущее, не забывает о том, откуда она родом.