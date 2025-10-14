The Witcher 4 выходит в космос - CD Projekt RED направила медальоны школ Волка и Рыси на околоземную орбиту

CD Projekt RED не сбавляет обороты. Главный офис студии напряжённо работает над The Witcher 4, выход которой ожидается в ближайшие годы. Пока мы ждём подробностей о релизе, польская студия вывела франшизу на передний план поистине космическим образом.

Студия объявила о неожиданном сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА). В рамках этого сотрудничества два медальона – ведьмачьих школ Волка и Рыси – были запущены на орбиту Земли на борту Международной космической станции. Экспедиция состоялась во время миссии «Игнис» в июле 2025 года, и её успеху способствовал Славош Узнаньский-Висьневский, второй польский астронавт в истории. Именно он доставил символы Геральта и Цири в космос.

Как подчёркивает Михал Новаковский, соруководитель CD Projekt RED, это событие имеет огромное значение для всей команды:

Мы прошли долгий путь, но увидеть наши медальоны «Ведьмака» в космосе – это нечто совершенно иное. Это огромная честь, и мы благодарны Европейскому космическому агентству за предоставленную возможность. Это доказательство того, что польская креативность и амбиции способны буквально дотянуться до звёзд.

Идея этого сотрудничества возникла в ходе обсуждений между участниками CD Projekt RED и сотрудниками ЕКА на прошлогодней выставке Gamescom. Как объясняет исполнительный продюсер Малгожата Митрэга, обе организации разделяют общую философию: любопытство, стремление к исследованиям и раздвижению границ.

Когда я впервые услышала об этом проекте, я подумала: нет предела совершенству. Наша цель — создавать новаторские игры и вечные истории, и вид этих символов в космосе демонстрирует огромное влияние, которое могут оказать наши истории. Медальоны Геральта и Цири символизируют наши усилия, креативность и амбиции.

Медальон Волка — это та же модель, что и в The Witcher 3, а новый медальон Рыси — символ Цири из грядущей игры The Witcher 4 — был напечатан на 3D-принтере и расписан вручную арт-директором Павлом Мельничуком. Как он сам признался, он долго не верил, что проект действительно сработает:

До самого конца я не верил, что это сработает — всё казалось слишком абстрактным. Но это было невероятное приключение. Мне до сих пор трудно поверить, что наши медальоны, символы нашей серии, попали в космос.

Во время визита в варшавскую штаб-квартиру студии астронавт Узнаньский-Висьневский встретился с командой CD Projekt RED, чтобы рассказать о миссии и поделиться впечатлениями от пребывания на орбите.

Независимо от того, где я учился, все, с кем я говорил о космосе, научной фантастике или фэнтези, знали Польшу — благодаря «Ведьмаку». Глядя на медальоны Волка и Рыси, парящие в космосе, я видел больше, чем символы — я видел, как воображение воплощается в реальность.

Компания CD Projekt RED подвела итоги сотрудничества словами, которые идеально передают дух всего бренда:

«Ведьмак» напоминает нам, что каждый рубеж, будь то на Земле или за её пределами, начинается со смелости мечтать о будущем.