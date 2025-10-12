Трейлер The Witcher 4 победил на "Ciclope Awards" - в номинации на лучший анимационный ролик для игры

Ежегодная церемония Ciclope Awards, отмечающая лучшие короткометражные фильмы, музыкальные клипы и рекламные ролики, прошла в середине октября в Берлине.
Трейлер The Witcher 4 был признан лучшим анимационным роликом для игры. Кроме него в финал прошли два музыкальных клипа для Valorant от Riot Games. Над трейлером The Witcher 4 трудилась студия Platige Image, партнёр CD Projekt RED. Это стало первой работой студии на Unreal Engine 5, а авторы поблагодарили разработчиков RPG за доверие и творческое сотрудничество.
Рекламный ролик "Wake Up" Дэвида Финчера для Xbox получил победу в категории пост-продакшена и вошёл в финал в нескольких номинациях: визуальные эффекты, операторская работа, цветокоррекция и постановка.
Дед спрашивает где такой плакат на стену заказать )
щас прохожу финалку 16 и напоминает ведьмака и готику
Ещё можно заявить что файтинг Tekken напоминает балет, там тоже все красиво машут ногами.
ну я не про боёвку, она тут примитивнейшая однокнопочная, уже палец болит, а про доп задания и стилистику мира
Магия. Чудовища. Зелья. Кровь. Ведьмаки. Ведьмачки.
Одним словом, встречайте.
Победа в номинации CGI мультик для игры обойдя в сложнейшей борьбе аж 2 других CGI мультика для игры. Теперь осталось за малым сделать саму игру а не просто красивый пререндер на анриле который с релизом ничего общего иметь не будет. Судя по всему отделу маркетинга выдали бюджет всего проекта пока игроделы снова будут клепать Франкенштейна которого починят только к 2035 году.
Ну так всё по факту.
у киберпанка анимация тоже была классная а на выходе сталкер 2, щас кое как подлатали можно играть но это не та что нам обещали, я бы не возлагала надежды на ведьмака 4
и как всегда это избитое "боги? здесь нет богов..."
Круто! Прохожу Ведьмак 3 уж в который раз!!