Трейлер The Witcher 4 победил на "Ciclope Awards" - в номинации на лучший анимационный ролик для игры

Ежегодная церемония Ciclope Awards, отмечающая лучшие короткометражные фильмы, музыкальные клипы и рекламные ролики, прошла в середине октября в Берлине.

Трейлер The Witcher 4 был признан лучшим анимационным роликом для игры. Кроме него в финал прошли два музыкальных клипа для Valorant от Riot Games. Над трейлером The Witcher 4 трудилась студия Platige Image, партнёр CD Projekt RED. Это стало первой работой студии на Unreal Engine 5, а авторы поблагодарили разработчиков RPG за доверие и творческое сотрудничество.

Рекламный ролик "Wake Up" Дэвида Финчера для Xbox получил победу в категории пост-продакшена и вошёл в финал в нескольких номинациях: визуальные эффекты, операторская работа, цветокоррекция и постановка.