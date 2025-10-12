ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 1 251 оценка

Трейлер The Witcher 4 победил на "Ciclope Awards" - в номинации на лучший анимационный ролик для игры

AceTheKing AceTheKing

Ежегодная церемония Ciclope Awards, отмечающая лучшие короткометражные фильмы, музыкальные клипы и рекламные ролики, прошла в середине октября в Берлине.

Трейлер The Witcher 4 был признан лучшим анимационным роликом для игры. Кроме него в финал прошли два музыкальных клипа для Valorant от Riot Games. Над трейлером The Witcher 4 трудилась студия Platige Image, партнёр CD Projekt RED. Это стало первой работой студии на Unreal Engine 5, а авторы поблагодарили разработчиков RPG за доверие и творческое сотрудничество.

Рекламный ролик "Wake Up" Дэвида Финчера для Xbox получил победу в категории пост-продакшена и вошёл в финал в нескольких номинациях: визуальные эффекты, операторская работа, цветокоррекция и постановка.

44
15
MNM 777
16
MrX11

Дед спрашивает где такой плакат на стену заказать )

6
MNM 777 MrX11

Можешь тут поискать : https://waifubitches.com/search/ciri

Юрий Пенкин

щас прохожу финалку 16 и напоминает ведьмака и готику

10
Gridon

Ещё можно заявить что файтинг Tekken напоминает балет, там тоже все красиво машут ногами.

7
Юрий Пенкин Gridon

ну я не про боёвку, она тут примитивнейшая однокнопочная, уже палец болит, а про доп задания и стилистику мира

3
Ивасик

Магия. Чудовища. Зелья. Кровь. Ведьмаки. Ведьмачки.

Одним словом, встречайте.

6
MrX11
4
Gridon

Победа в номинации CGI мультик для игры обойдя в сложнейшей борьбе аж 2 других CGI мультика для игры. Теперь осталось за малым сделать саму игру а не просто красивый пререндер на анриле который с релизом ничего общего иметь не будет. Судя по всему отделу маркетинга выдали бюджет всего проекта пока игроделы снова будут клепать Франкенштейна которого починят только к 2035 году.

3
Sir Patrik
3
Hidan20

Ну так всё по факту.

3
Ekaterina2009

у киберпанка анимация тоже была классная а на выходе сталкер 2, щас кое как подлатали можно играть но это не та что нам обещали, я бы не возлагала надежды на ведьмака 4

2
Alex40001

и как всегда это избитое "боги? здесь нет богов..."

1
Алекс Балдунин

Круто! Прохожу Ведьмак 3 уж в который раз!!

