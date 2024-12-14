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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 629 оценок

Трейлер The Witcher 4 стал самым популярным среди всех трейлеров показных на последней TGA

Gruz_
Новости

Ежегодная церемония вручения премии The Game Awards завершилась, но шум, который был поднят во время мероприятия, будет стоять еще долгое время. Все благодаря трейлеру The Witcher 4, который, что уж говорить, украл шоу. Первый взгляд на последнюю часть игровой серии от CD Projekt Red затмил не только информацию о победителях мероприятия, но и другие представленные на нем проекты.

В первую очередь речь идет в официальном аккаунте The Game Awards. К настоящему моменту трейлер The Witcher 4 просмотрели 238 тысяч человек. Тем самым творение CD Projekt Red занимает второе место, уступая довольно неожиданному для всех лидеру в этой категории - Project Century, трейлер которого просмотрели 290 тысяч раз. Тем временем долгожданная новинка от Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, набрала всего 71 тысячу просмотров. Свежие кадры из Borderlands 4 посмотрели 46 тысяч человек, а трейлер новой Mafia - 38 тысяч.

Однако если взглянуть на youtube-канал IGN, то здесь у новой работы «красных» явное преимущество. Здесь трейлер о приключениях Цири уже посмотрели более 6,4 млн раз. Тогда как трейлер к Elden Ring: Nigthreign просмотрели 2,3 миллиона раз, вышеупомянутую Mafia: The Old Country - 664 тысяч и Intergalactic: The Heretic Prophet - 458 тысяч раз.

Напоследок можно посмотреть и на каналы The Witcher и студии Naughty Dog. И здесь, при сравнении, видно, что постановочный трейлер «красных» буквально сокрушил творение создателей The Last of Us. Как результат, трейлер игры Intergalactic: The Heretic Prophet просмотрели 840 тысяч раз, а трейлер The Witcher 4 - 3 миллиона раз.

19
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Инcайдер

щас любую чушь будут нести и выдумывать как Цири стала ведьмаком - лишь бы оправдать повестку

5
Orbit0330

Дело вообще не в повестке, думаю, что поляки просто решили себе упростить задачу и минимизировать риски...

4
Denis Manulik

повестка сейчас на спад идет, после прихода Трампа. А когда станет президентом и начнем сажать этих олухов, так от повестки будут открещиваться как от чумных родственников. так что потерпи, скоро выдохнем.

0
JustA_NiceGuy

Ной дальше. Ещё толком ничего не известно про игру, да даже в трейлере повестки нет, но тебе обязательно надо о ней написать. Так сильно в опе чешется? Может ты сам такой, но боишься признать? ;)

1
JustA_NiceGuy Orbit0330

Логичное объяснение.

0
niko1989

русской озвучки 1000% не будет

2
ALEX-220

конечно, к сожалению

1
Axel Denisenko
русской озвучки 1000% не будет

Чойта? Игра выйдет не раньше 2026 года, а возможно и в 2027-28г. Возможно к этому периоду ситуация в стране рассосётся и они сделают как и раньше. Все таки наш регион далеко не самый последний по покупкам игры.

1
MAdach Axel Denisenko

Первый раз да?

-1
ALEX-220 Axel Denisenko

вообще то озвучку игры делают вовремя разработки игры так что все

-1
fundamentalist Axel Denisenko

еще один глупый сосун, что думает, вот закончится сво, и все будет как раньше... забудь, дурачок, никогда больше не будет, как раньше и Россия с западом враги на сотни лет вперед, если они их переживут и друг друга не уничтожат в бесконечных конфликтах, которые начнутся после Окраины...

-5
dexxxx123
Напоследок можно посмотреть и на каналы The Witcher и студии Naughty Dog. И здесь, при сравнении, видно, что постановочный трейлер «красных» буквально сокрушил творение создателей The Last of Us.

Ну надо же! Щекастая Моча победила лысое Ховно!

2
Альбиберчери

в самом синематике цири не выглядит красивой, щёки надутые.

2
Cislukevich

Ну, модеры это быстро исправят)

-2
JustA_NiceGuy

Она там монстров убивает, от такого не только щёки опухнут.

0
Toma Hawk

а как же трейлер хл3

0
Smusi

Монстр кста, как будто из сериала. Вот прям который в самой первой серии был.да и другие монстры тоже чернявыми были. Игровой ведьмак на шаг стал ближе к нетфликсу .

0
Tisdare

Жесть, конечно... Цири ведьмачка с мутациями - бред. ГГ страшный, впрочем, как и положено ведьмакам - для чего? Чей-то не понравилось, хотя Ведьмак очень нравится.

0
potter790

Диванные девственники недовольны. xD))

Это чу, визуальная новелла то ли, что бы пихать полуголых сисястых куриц. Во многом на ней и держится трейлер, засунь вместо неё топ модель и трейлер рассыпется, проглядишь на перемотке и забудешь что вообще его смотрел. Будет по Станиславскому - не верю. А так он зацепил даже меня. Где там хейтачки увидели щёки, вообще непонятно:

Над её образом неплохо поработали. Видно что она изрослась, повзрослела, видно её былую красоту в молодости, и при этом видно что жизнь её побила, и что это ведьмак. В чём к ней претензии вообще непонятно, т.к с этого третья игра начинается, что Херальд учит её быть ведьмаком. Её можно сделать чуть покрасивше, но только чуть, и надо ещё умудрится с этим не перегнуть, иначе будет по Станиславскому. Какое то абсолютно пустое нытьё даже для хейта.

До чего дошло, я защищаю педьмака. xDDD))))

Не ну и правда трейлер хорош, посмотрим что от этого хорош останется к релизу. )

0
answerx32

Конечно трейлер стал самым популярным и народ заинтересован. Ведьмак сама по себе популярная франшиза и не конвейерная игра которая выходит каждый год. Те которые в свое время проходили первую часть, наверное в четвертую поиграют уже вместе с внуками.

0
DОC

Стим кипит комментариями про то, почему Цири на мужика похожа?

-1
Ой извините

Цирилла всем показала, кто тут отец👍

-1
selfreaver

Она показала что делает с людьми алкоголь

0
Кей Овальд

Ну ещё бы. Такого Кринжа навалили.

-2
Wolfenstein

надо Киану Ривза было на роль выдьмака брать , то и комично было бы и в тож время уважаемо ! а за бабу играть это для тех у кого либо пол не определен либо ладони стерты и на сюжет пофиг

-3
1barac9U7ada7

Ведьмак без Ведьмака ну что ж посмотрю что из этого выйдет. Ведьмак - мужской род. ведьма - женский род, логика проста

-4
SoRaS3

В трейлере говорилось "Witcher".

0
Dimitry Arsenev

Не во вселенной Ведьмака. Ведьма это ведьма занимается колдунством, мужской род будет колдун. Ведьмаки это искусственные мутанты. так что женский род будет тоже ведьмак - может вообще ничего не понимать в колдунстве, но после мутации уже будет свеженьким ведьмаком, ну в русском варианте вероятно сведут к ведьмачке, но в англоязычных версиях будет просто "Witcher".

1
Уральский чекист

Цирилла в моем сердечке! Жду игру)

-5
dexxxx123

Дилдо не забудь из попы вынуть только, перед прохождением.

-6
ALEX-220 dexxxx123

что плохого если у человека есть свой любимый персонаж?

-1
dexxxx123 ALEX-220

Ну хватить дурачком прикидываться. Всем понятно для чего этот "любимый персонаж" выбран главным героем.

2
ALEX-220 dexxxx123

повесточка?

3