Трейлер The Witcher 4 стал самым популярным среди всех трейлеров показных на последней TGA

Ежегодная церемония вручения премии The Game Awards завершилась, но шум, который был поднят во время мероприятия, будет стоять еще долгое время. Все благодаря трейлеру The Witcher 4, который, что уж говорить, украл шоу. Первый взгляд на последнюю часть игровой серии от CD Projekt Red затмил не только информацию о победителях мероприятия, но и другие представленные на нем проекты.
В первую очередь речь идет в официальном аккаунте The Game Awards. К настоящему моменту трейлер The Witcher 4 просмотрели 238 тысяч человек. Тем самым творение CD Projekt Red занимает второе место, уступая довольно неожиданному для всех лидеру в этой категории - Project Century, трейлер которого просмотрели 290 тысяч раз. Тем временем долгожданная новинка от Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, набрала всего 71 тысячу просмотров. Свежие кадры из Borderlands 4 посмотрели 46 тысяч человек, а трейлер новой Mafia - 38 тысяч.
Однако если взглянуть на youtube-канал IGN, то здесь у новой работы «красных» явное преимущество. Здесь трейлер о приключениях Цири уже посмотрели более 6,4 млн раз. Тогда как трейлер к Elden Ring: Nigthreign просмотрели 2,3 миллиона раз, вышеупомянутую Mafia: The Old Country - 664 тысяч и Intergalactic: The Heretic Prophet - 458 тысяч раз.
Напоследок можно посмотреть и на каналы The Witcher и студии Naughty Dog. И здесь, при сравнении, видно, что постановочный трейлер «красных» буквально сокрушил творение создателей The Last of Us. Как результат, трейлер игры Intergalactic: The Heretic Prophet просмотрели 840 тысяч раз, а трейлер The Witcher 4 - 3 миллиона раз.
щас любую чушь будут нести и выдумывать как Цири стала ведьмаком - лишь бы оправдать повестку
Дело вообще не в повестке, думаю, что поляки просто решили себе упростить задачу и минимизировать риски...
повестка сейчас на спад идет, после прихода Трампа. А когда станет президентом и начнем сажать этих олухов, так от повестки будут открещиваться как от чумных родственников. так что потерпи, скоро выдохнем.
Ной дальше. Ещё толком ничего не известно про игру, да даже в трейлере повестки нет, но тебе обязательно надо о ней написать. Так сильно в опе чешется? Может ты сам такой, но боишься признать? ;)
Логичное объяснение.
русской озвучки 1000% не будет
конечно, к сожалению
Чойта? Игра выйдет не раньше 2026 года, а возможно и в 2027-28г. Возможно к этому периоду ситуация в стране рассосётся и они сделают как и раньше. Все таки наш регион далеко не самый последний по покупкам игры.
Первый раз да?
вообще то озвучку игры делают вовремя разработки игры так что все
еще один глупый сосун, что думает, вот закончится сво, и все будет как раньше... забудь, дурачок, никогда больше не будет, как раньше и Россия с западом враги на сотни лет вперед, если они их переживут и друг друга не уничтожат в бесконечных конфликтах, которые начнутся после Окраины...
Ну надо же! Щекастая Моча победила лысое Ховно!
в самом синематике цири не выглядит красивой, щёки надутые.
Ну, модеры это быстро исправят)
Она там монстров убивает, от такого не только щёки опухнут.
а как же трейлер хл3
Монстр кста, как будто из сериала. Вот прям который в самой первой серии был.да и другие монстры тоже чернявыми были. Игровой ведьмак на шаг стал ближе к нетфликсу .
Жесть, конечно... Цири ведьмачка с мутациями - бред. ГГ страшный, впрочем, как и положено ведьмакам - для чего? Чей-то не понравилось, хотя Ведьмак очень нравится.
Диванные девственники недовольны. xD))
Это чу, визуальная новелла то ли, что бы пихать полуголых сисястых куриц. Во многом на ней и держится трейлер, засунь вместо неё топ модель и трейлер рассыпется, проглядишь на перемотке и забудешь что вообще его смотрел. Будет по Станиславскому - не верю. А так он зацепил даже меня. Где там хейтачки увидели щёки, вообще непонятно:
Над её образом неплохо поработали. Видно что она изрослась, повзрослела, видно её былую красоту в молодости, и при этом видно что жизнь её побила, и что это ведьмак. В чём к ней претензии вообще непонятно, т.к с этого третья игра начинается, что Херальд учит её быть ведьмаком. Её можно сделать чуть покрасивше, но только чуть, и надо ещё умудрится с этим не перегнуть, иначе будет по Станиславскому. Какое то абсолютно пустое нытьё даже для хейта.
До чего дошло, я защищаю педьмака. xDDD))))
Не ну и правда трейлер хорош, посмотрим что от этого хорош останется к релизу. )
Конечно трейлер стал самым популярным и народ заинтересован. Ведьмак сама по себе популярная франшиза и не конвейерная игра которая выходит каждый год. Те которые в свое время проходили первую часть, наверное в четвертую поиграют уже вместе с внуками.
Стим кипит комментариями про то, почему Цири на мужика похожа?
Цирилла всем показала, кто тут отец👍
Она показала что делает с людьми алкоголь
Ну ещё бы. Такого Кринжа навалили.
надо Киану Ривза было на роль выдьмака брать , то и комично было бы и в тож время уважаемо ! а за бабу играть это для тех у кого либо пол не определен либо ладони стерты и на сюжет пофиг
Ведьмак без Ведьмака ну что ж посмотрю что из этого выйдет. Ведьмак - мужской род. ведьма - женский род, логика проста
В трейлере говорилось "Witcher".
Не во вселенной Ведьмака. Ведьма это ведьма занимается колдунством, мужской род будет колдун. Ведьмаки это искусственные мутанты. так что женский род будет тоже ведьмак - может вообще ничего не понимать в колдунстве, но после мутации уже будет свеженьким ведьмаком, ну в русском варианте вероятно сведут к ведьмачке, но в англоязычных версиях будет просто "Witcher".
Цирилла в моем сердечке! Жду игру)
Дилдо не забудь из попы вынуть только, перед прохождением.
что плохого если у человека есть свой любимый персонаж?
Ну хватить дурачком прикидываться. Всем понятно для чего этот "любимый персонаж" выбран главным героем.
повесточка?