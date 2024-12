Трейлер The Witcher 4 стал самым популярным среди всех трейлеров показных на последней TGA

Ежегодная церемония вручения премии The Game Awards завершилась, но шум, который был поднят во время мероприятия, будет стоять еще долгое время. Все благодаря трейлеру The Witcher 4, который, что уж говорить, украл шоу. Первый взгляд на последнюю часть игровой серии от CD Projekt Red затмил не только информацию о победителях мероприятия, но и другие представленные на нем проекты.

В первую очередь речь идет в официальном аккаунте The Game Awards. К настоящему моменту трейлер The Witcher 4 просмотрели 238 тысяч человек. Тем самым творение CD Projekt Red занимает второе место, уступая довольно неожиданному для всех лидеру в этой категории - Project Century, трейлер которого просмотрели 290 тысяч раз. Тем временем долгожданная новинка от Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, набрала всего 71 тысячу просмотров. Свежие кадры из Borderlands 4 посмотрели 46 тысяч человек, а трейлер новой Mafia - 38 тысяч.

Однако если взглянуть на youtube-канал IGN, то здесь у новой работы «красных» явное преимущество. Здесь трейлер о приключениях Цири уже посмотрели более 6,4 млн раз. Тогда как трейлер к Elden Ring: Nigthreign просмотрели 2,3 миллиона раз, вышеупомянутую Mafia: The Old Country - 664 тысяч и Intergalactic: The Heretic Prophet - 458 тысяч раз.

Напоследок можно посмотреть и на каналы The Witcher и студии Naughty Dog. И здесь, при сравнении, видно, что постановочный трейлер «красных» буквально сокрушил творение создателей The Last of Us. Как результат, трейлер игры Intergalactic: The Heretic Prophet просмотрели 840 тысяч раз, а трейлер The Witcher 4 - 3 миллиона раз.