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The Witcher 4 TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 828 оценок

Цена акций CDPR выросла на 71% в 2024 году после анонса The Witcher 4

monk70
Новости

В прошлом году у CD Projekt Red было не так много событий, но они представили долгожданную The Witcher 4. Кроме того, постоянные продажи Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 в сочетании с шумихой вокруг анонса привели к тому, что акции CDPR выросли на целых 71% в 2024 году.

По словам доктора Серкана Тото из Kantan Games, акции CDPR выросли на 71,09%. За ними следует Roblox, которая выросла на 34,54%. У Take-Two, EA и Embracer также были схожие тенденции, в то время как стоимость некоторых крупных студий резко упала в 2024 году.

Стоимость акций Ubisoft, Unity и Remedy упала более чем на 40%. Это в первую очередь беспокоит Ubisoft, поскольку в этом году у компании было несколько крупных релизов, которые провалились, что привело к тому, что компания оказалась на грани банкротства.

Текущее финансовое положение Ubisoft намекает на банкротство в 2025 году
-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Max Rolens

Многие ждали Цири, но вот я ждал каноничную Цири, а не высер больной на голову фемки

3
erkins007

Да это CGI посмотрите на CGI прошлых частей - там совершенно другие лица, чем в игре.

-2
Saturation

собсна ради чего и делался анонс

0
вупсич пупсич

Ведьмак 4 следующая игра которую я буду ждать с огромным желанием поиграть в неё. А сейчас ждем ккд2.

-6