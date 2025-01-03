Цена акций CDPR выросла на 71% в 2024 году после анонса The Witcher 4

В прошлом году у CD Projekt Red было не так много событий, но они представили долгожданную The Witcher 4. Кроме того, постоянные продажи Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 в сочетании с шумихой вокруг анонса привели к тому, что акции CDPR выросли на целых 71% в 2024 году.

По словам доктора Серкана Тото из Kantan Games, акции CDPR выросли на 71,09%. За ними следует Roblox, которая выросла на 34,54%. У Take-Two, EA и Embracer также были схожие тенденции, в то время как стоимость некоторых крупных студий резко упала в 2024 году.

Стоимость акций Ubisoft, Unity и Remedy упала более чем на 40%. Это в первую очередь беспокоит Ubisoft, поскольку в этом году у компании было несколько крупных релизов, которые провалились, что привело к тому, что компания оказалась на грани банкротства.