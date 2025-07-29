Цири против статтеров: Epic Games совместно с CDPR создали плагин для устранения статтеров в Unreal Engine

Как стало известно, Ари Арнбьёрнссон, бывший разработчик из Housemarque, который сейчас работает в Epic Games, совместно с CD Projekt RED разработал плагин Fast-Geo Streaming для Unreal Engine 5.6, который устраняет статтеры.
Плагин создан для потоковой передачи уровней, который устраняет статтеры благодаря быстрой потоковой передаче ресурсов. Сообщается, что данный плагин использовался в технической демонстрации The Witcher 4.
По всей видимости CD Projekt RED всерьез обеспокоены известной "болячкой" движка Unreal Engine 5 и хотят обеспечить максимально качественный релиз The Witcher 4. Кроме того, это означает то, что игры на Unreal Engine 5.6 возможно наконец-то смогут побороть давний недуг движка компании Epic Games.
Работает только на 5090 и выше?
Естественно))
Само собой, проц еще нужен последнего поколения и 64ОЗУ ддр 5, ссд м2 и все устранено.
ну ссд проблем нет - у меня и хлеще есть, а вот с остальным жирно слишком
Играл вчера в кингдом Кам деливеренс 2 был крайне удивлен оптимизации. На запредельных настройках на 5080 в 4 к 100 кадров без генерации. Никаких заиканий, с ж синком идеальный плавняк. Кстати ж синк просто необходим для игр без него вообще не то пальто! фри синк это мусор!
так он же на крайэнжин
Да я о том что игра то выглядит потрясно! смысла в ua 5 вообще не вижу это не решить. Не одной игры нет с хорошей оптимизацией, деревья все ну никак они не выглядят а те деревья что в технодемках убивают любой пк) будто ua 5 создан специально для фортнайта и то наруби там все на ультра раком встает даже 5090
нет там 100 кадров =)
у меня тоже 5080 и 14600 - в зависимости от локации от 50 до 70 выдает
и это даже не 4к, у меня монитор ширик, т.е. 2.5к
Новый Ведьмак с трассировочкой пути на графонистом движке UE5 это воистину крутяк🤩🍻 Надеюсь проджекты справятся и выдадут отличную оптимизацию, как в Ведьмаке 3 и Next Gen🙏 // Nvidia Power
Мдаа всегда знал что в калоконтакте зависают не здоровые и наивные люди
Ты на его ник в конце сообщения посмотри, я предполагаю, что это наброс
Это какой-то ИИ-бот, который генерирует сообщения, составляя их из модных словечек "трассировочка", "графонистый движок", "отличная оптимизация", "некст ген", "это база", "быстрее меняй видеокарту" и так далее.
зачем пытаться устранять проблемы в корне движка, лучше костыли делать вроде плагинов. Ждем плагин который уберет мыло?
это проблемы не столько в корне движка сколько в корне пека и касается всей современной 3д графики и современного типа игр.
и формально простое решение уже давно есть - это компиляция шейдеров под гпу и новые версии шейдеров.
и какого то универсального кеша шейдеров так понимаю быть особо не может потому что видеокарты разные даже в рамках одной серии видеокарт и короче шейдеры компилируется не абы как а с учетом конкретных характеристик гпу иначе оно бы работало медленее либо карты нужно было сложнее с массивным медленным планировщиком задач.
Раньше вообще никакой компиляции не было и все шло
она была но во время загрузок и модели освещения были очень просты и количесво уникатьных матеров на обьемы уровней.
пи3деж очередной, если бы один плагин убирал фризы, то его бы эпики давно создали, у них уже с нереального двигла 3 фризы в открытых мирах из-за компиляции шейдеров в реал тайме и переход через невидимую стену в следующую локацию вызывает смачные фризы, на хдд ситуация еще больше усугубляется, вплоть до стоп кадров. Ведя 4 и фризы на у5, это практически уже синонимы, я сразу про это писал, и так и будет на релизе, а реды будут делать удиваленные глаза говоря, ЧТО БЛЯТЬ?! как так же, у нас плагин есть, но не волнуйтесь мы все исправим в патче номер 5871, через 5 лет после релиза.. а потом забудется, притрется, останется
каких статтеров, нельзя было написать багов и зависаний. никто не умеет или не хочет оптимизировать движок engine 5 чтобы покупали железо дорогое, в киберпуке графика была как ведьмаке 3! а требования в 4 раза выше. так же и тут нормально идти она будет не то что на игровом, на профессиональном компьютере на котором игры уже делать можно, а не только играть
даже на релизе графика в киберпуке была намного лучше чем в педьмаке 3 от сюда и системные требования очевидно.
Сравнил старую игру и новую, у тебя что недавно ПК появился ????? 🤣🤣🤣
Ну у поляков с оптимизацией через раз. второй педьмак , там о ней можно при выходе только мечтать
очень смешно. это просто яркий пример для сравнения. у меня ведьмак 2 на ноутбуке работал днищенском за 10 тысяч рублей в год выхода, а киберпанк даже не запустился на пк где ведьмак 3 на максималках работал
Когда для того, чтобы убрать баг тебе надо пилить отдельный плагин. UE: итоги. А ведь скоро ничего другого и не будет. Я не наносек-вкатун в UE, но прикольно, если этот плагин ещё и отдельно ресурсов отжирает))
100% будет хавать
Чел, так то игру ещё надо пилить. Прикинь да?
Или движок ещо должен был половину игры сделать? Ответственность за оптимизацию это 90% дело разработчика, а не движка. Тем более УЕ идут исходники - ты можешь хоть пол движка переписать.
Ну, допустим они решили проблему с traversal stuttering, а что делать с shader compilation stuttering?
не компилировать во время игрового процесса?)
Подождите ка, но ведь недавно эпики заявляли, что это не проблема движка, а разработчиков игр. В смысле в 5.6 версии движка это исправят?
да да, движок это самая важная проблема, и только сейчас откуда не возьмись пллагин появился которого нет, а когда настанет момент игры то скорее всего это забудется