Цири против статтеров: Epic Games совместно с CDPR создали плагин для устранения статтеров в Unreal Engine

Как стало известно, Ари Арнбьёрнссон, бывший разработчик из Housemarque, который сейчас работает в Epic Games, совместно с CD Projekt RED разработал плагин Fast-Geo Streaming для Unreal Engine 5.6, который устраняет статтеры.

Плагин создан для потоковой передачи уровней, который устраняет статтеры благодаря быстрой потоковой передаче ресурсов. Сообщается, что данный плагин использовался в технической демонстрации The Witcher 4.

По всей видимости CD Projekt RED всерьез обеспокоены известной "болячкой" движка Unreal Engine 5 и хотят обеспечить максимально качественный релиз The Witcher 4. Кроме того, это означает то, что игры на Unreal Engine 5.6 возможно наконец-то смогут побороть давний недуг движка компании Epic Games.