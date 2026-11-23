На корейской выставке G-STAR 2026 вице-президент по сюжету Марчин Блаха и нарративный директор Филипп Вебер из CD Projekt Red рассказали, какой будет "Ведьмак 4". Главной героиней в этот раз станет Цири, и это, по словам разработчиков, меняет очень многое - как в повествовании, так и в построении квестов.

Вебер объяснил, почему проект называется именно "Ведьмак 4": студия хочет ясно дать понять, что это официальное продолжение серии. При этом ключевой вопрос для команды - что делает историю "настоящей историей Ведьмака". По его словам, CDPR стремится создавать игры о разных гранях человеческой природы - игры для взрослых, которые ставят сложные вопросы и не дают простых ответов. Эти же принципы из третьей части переносятся в новую игру.

Смена протагониста - главный вызов. Раньше разработчики точно знали, как поведет себя Геральт в той или иной ситуации. Теперь им приходится думать, какой выбор сделает Цири: в одних случаях она может оказаться жестче Геральта, в других - гораздо активнее броситься кому-то на помощь. Смотреть на мир "Ведьмака" через эту новую перспективу, по словам Вебера, - увлекательный процесс.

Блаха добавил, что каждая часть серии была своего рода революцией: "Ведьмак 2" сильно отличался от первой игры, третья - от второй. CDPR намерена повторить этот скачок и в "Ведьмаке 4", задав новый стандарт для RPG.

Смена героя изменит и восприятие квестов. Геральт был скорее арбитром, решающим, как разрешить ситуацию; игра за Цири предполагает гораздо более глубокую личную вовлеченность. Речь идет не только о том, какой выбор морально правильный, но и о том, насколько игрок эмоционально привязан к персонажу.

Вебер рассказал, что при работе над "Ведьмаком 4" студия применит все, чему научилась на предыдущих проектах, включая Cyberpunk 2077, где у игрока было гораздо больше вариативности в стиле игры. Однако базовые принципы создания хороших квестов не изменились: каждое задание, большое или маленькое, должно давать игроку значимый опыт.

Мы не создаем квесты, которые просто тратят время игрока,

— подчеркнул он. Именно стремление каждый раз предложить что-то свежее, по его мнению, сделало побочные задания третьей части настолько любимыми.

Блаха добавил, что из-за разницы характеров Цири и Геральта квесты в "Ведьмаке 4" приобретут иную форму. Цири не такая спокойная и сдержанная, она более вспыльчива и эмоциональна в решениях.

Говоря о передаче эмоций без диалогов, разработчики отметили, что в CDPR над нарративом работает троица из сценаристов, квест-дизайнеров и дизайнеров катсцен. Иногда одно выражение лица может сказать больше, чем реплики, и современные технологии позволяют добиваться такой тонкости.

Блаха признал, что идеи, хорошо выглядящие на бумаге, не всегда удаются в игре. Это естественная часть процесса: если качество не дотягивает, студия не боится вырезать квест или заменить его лучшим. Вебер добавил, что даже в коротких побочных заданиях команда отвечает на вопрос, что именно этот квест дает такого, чего нет ни в одном другом. Уникальность может проявляться в геймплее, награде, теме или запоминающемся персонаже - но все должно складываться в гармонию и соответствовать атмосфере "Ведьмака".

По словам Вебера, одна из главных добродетелей студии - амбициозность: CDPR никогда не довольствуется "достаточно хорошим". Кроме того, студия не управляется данными: даже объективно сильная история не попадет в игру, если команда сама ее не полюбит.

Мы хотим делать наши самые любимые игры - те, в которые хотим играть сами,

— заключил он.