Цири в The Witcher 4 не будет такой же сильной, как в конце The Witcher 3: "Между играми что-то определенно произошло"

После первого настоящего показа The Witcher 4 от CD Projekt Red с кинематографическим трейлером на The Game Awards 2024 возникли вопросы, связанные с новой ролью Цири как главного героя, а также с канонической концовкой предыдущей части серии.

Студия отвечает на эти и другие вопросы, но пока не подтверждает, какая концовка из The Witcher 3 является канонической. Учитывая, насколько могущественна приемная дочь Белого Волка к концу игры, CD Projekt Red спешит заверить нас, что в The Witcher 4 она не будет таковой.

Исполнительный продюсер Малгожата Митренга рассказала:

Разрыв между тем, что она была полностью побеждена в конце предыдущей игры, и тем, что сейчас, с тем набором навыков, который мы продемонстрировали в трейлере – что-то определенно произошло между играми.



Однако было нелегко определить, что именно. Нам пришлось глубоко копнуть, чтобы подумать, как мы это сделаем — мы с огромным уважением относимся к лору, как к книгам, так и к тому, что вошло в наши предыдущие игры. Но это был один из первых вопросов, на который мы нашли ответ, и это то, как мы смогли создать эту оригинальную историю, которая начинается с The Witcher 4.

Однако все еще остается так много неотвеченных вопросов, по крайней мере для сообщества. CD Projekt Red открыто не обсуждает особенности канонического финала Wild Hunt, предпочитая вместо этого настаивать на том, что все 36 (да, действительно) концовок The Witcher 3 «важны».

Хотя CD Projekt Red также не вникает в то, как Цири стала Ведьмаком или сыграл ли Геральт, который будет в новой игре, роль в её трансформации, главная героиня будет оснащена немного другим набором навыков.

Она быстрее, ловчее, но все равно видно, что ее воспитал Геральт.