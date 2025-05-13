Цири в The Witcher 4 откроет совершенно новые возможности для серии, считает руководитель CD Projekt Red

С момента анонса The Witcher 4 на церемонии The Game Awards 2024 фанаты до сих пор активно обсуждают будущее всей франшизы. Как подтвердил финансовый директор CD Projekt Red Пётр Нелюбович в интервью польскому изданию Parkiet, новая глава ведьмачьей саги станет не просто продолжением — четвертая часть откроет «совершенно иные горизонты» для всей серии, благодаря смене главного героя. Цири официально становится центральной фигурой повествования.
Хотя трейлер, показанный в декабре, был полностью кинематографичным и не содержал кадров игрового процесса, зрелищная постановка на движке Unreal Engine 5, демонстрация нового сеттинга и образ повзрослевшей Цири вызвали бурю обсуждений. По словам Нелюбовича, выбор Цири — осознанный шаг, который расширяет возможности как в сюжетном, так и в художественном направлении. Новая героиня позволяет разработчикам рассказать историю иначе — через призму совершенно другого взгляда на мир.
Руководитель также подчеркнул, что студия стремится к новому уровню качества. The Witcher 4 должен превзойти все предыдущие части не только по технической части, но и по глубине повествования. По заявлению CD Projekt Red, игра станет «самой проработанной и амбициозной» в истории франшизы. Разработчики обещают масштабный и живой открытый мир, насыщенный как классическими элементами ведьмачьего наследия, так и новыми механиками.
Стоит отметить, что новая часть — это лишь один из элементов общего расширения вселенной. В производстве находится и Project Sirius — проект, который, как заявляют в CDPR, будет заметно отличаться от привычных игр по «Ведьмаку».
В этом году третья, последняя на данный момент номерная часть The Witcher отмечает юбилей. В честь этого события студия CD Projekt Red представила праздничный арт, а весь май планирует посвятить серии.
Релиз The Witcher 4 ожидается не раньше 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. А пока студия продолжает подогревать интерес игроков: недавно был опубликован эффектный закулисный ролик о создании первого трейлера игры — в нем не пострадал ни один монстр.
Чё там активно обсуждать. "Откроет новые возможности" для повестки и репрезентации Цири как самой сильной, умной, круче всех. Все мужики вокруг будут слабаки и тупари. Уже по трейлеру видно, что она одна понимает как надо жить, все вокруг не умеют. Не оправдываю жертвоприношения в той деревне, но подано это именно так, что она самая умная и и прогрессивная пытается всех научить как надо жить. // Евгений Булин
Она и в 3й это делала
В третьей она тупо чсвшная малолетняя дeбилесса
Котррая не хочет что бы ей указывали она сама знает как жить. Вообще в 3й части толтко геральт чмоня, им помыкает весь женский свет.
на нексусе мододелы уже пообещали исправить цири на герольда ! // West Best
С голосом Полины Чекан? 😄
С помощью нейронки можно и голос заменить. А еще лучше собрать народом денег и нанять актера
Эти всё продолжают убеждать, что замена гг принесет невиданное ранее… Ну хз, я против Цири в качестве гг ничего не имею против, лишь бы не получилось очередное повесточное гиймо.
ой да шли бы они на три весёлых буквы... "мы больше не вернёмся к этой серии..." говорили они пока были бабки, а как бабки дно показали так великое продолжение вам пожалуйста... курвы продажные
Witcher The Path of Cirilla, хорошее бы название было, считаю что цифру 4, надо убрать! 😉🙂