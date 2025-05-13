Цири в The Witcher 4 откроет совершенно новые возможности для серии, считает руководитель CD Projekt Red

С момента анонса The Witcher 4 на церемонии The Game Awards 2024 фанаты до сих пор активно обсуждают будущее всей франшизы. Как подтвердил финансовый директор CD Projekt Red Пётр Нелюбович в интервью польскому изданию Parkiet, новая глава ведьмачьей саги станет не просто продолжением — четвертая часть откроет «совершенно иные горизонты» для всей серии, благодаря смене главного героя. Цири официально становится центральной фигурой повествования.

Хотя трейлер, показанный в декабре, был полностью кинематографичным и не содержал кадров игрового процесса, зрелищная постановка на движке Unreal Engine 5, демонстрация нового сеттинга и образ повзрослевшей Цири вызвали бурю обсуждений. По словам Нелюбовича, выбор Цири — осознанный шаг, который расширяет возможности как в сюжетном, так и в художественном направлении. Новая героиня позволяет разработчикам рассказать историю иначе — через призму совершенно другого взгляда на мир.

Руководитель также подчеркнул, что студия стремится к новому уровню качества. The Witcher 4 должен превзойти все предыдущие части не только по технической части, но и по глубине повествования. По заявлению CD Projekt Red, игра станет «самой проработанной и амбициозной» в истории франшизы. Разработчики обещают масштабный и живой открытый мир, насыщенный как классическими элементами ведьмачьего наследия, так и новыми механиками.

Стоит отметить, что новая часть — это лишь один из элементов общего расширения вселенной. В производстве находится и Project Sirius — проект, который, как заявляют в CDPR, будет заметно отличаться от привычных игр по «Ведьмаку».

В этом году третья, последняя на данный момент номерная часть The Witcher отмечает юбилей. В честь этого события студия CD Projekt Red представила праздничный арт, а весь май планирует посвятить серии.

Релиз The Witcher 4 ожидается не раньше 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. А пока студия продолжает подогревать интерес игроков: недавно был опубликован эффектный закулисный ролик о создании первого трейлера игры — в нем не пострадал ни один монстр.