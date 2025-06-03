Цири выходит на охоту! Зрелищная демонстрация "Ведьмак 4" на мощностях Unreal Engine 5 - геймплей и тизер Ковира

На презентации State of Unreal 2025 в рамках Unreal Fest Orlando студия CD Projekt RED впервые показала техническую демонстрацию игрового процесса The Witcher 4, продемонстрировав возможности проекта на современном движке Unreal Engine 5 в сотрудничестве с Epic Games. Разработчики подчеркивают: всё, что было показано — это не финальная версия, а специально собранная сцена для демонстрации ключевых технологий будущей игры.
Кинематографичный трейлер:
Мы начали наше партнерство с Epic Games, чтобы продвинуть вперед технологию игр с открытым миром. Демонстрация этого раннего взгляда на работу, которую мы проделали с использованием Unreal Engine, работающего на скорости 60 FPS на PlayStation 5, является важной вехой — и свидетельством отличного сотрудничества между нашими командами. Но мы далеки от завершения. Я с нетерпением жду новых достижений и вдохновляющих технологий от этого партнерства по мере продолжения разработки The Witcher 4 на Unreal Engine 5.
— Михал Новаковски, со-генеральный директор CD PROJEKT RED.
Как сообщается, техническая демонстрация была запущена на PlayStation 5 с включённым трассировкой лучей и стабильными 60 кадрами в секунду. В этом ролике можно увидеть живой открытым мир с красивой природой и детализированным городом. Визуально локация напоминает Скеллиге, но здесь мягкий климат, больше зелени, яркие краски и густонаселённые поселения. Игроки наблюдали, как Цири перемещается по центральной площади, где проходит народное представление — с уличными артистами, торговыми рядами и густой толпой горожан.
Демонстрация игрового процесса:
Разработчики обещают живую симуляция города: NPC реагировали на события и друг на друга, развлекались, спорили, работали и вели себя как самостоятельные жители, а не статисты в ожидании игрока. По словам разработчиков, система позволяет создавать автономную жизнь локаций, которая будет меняться в зависимости от времени суток, погоды и поступков игрока.
CDPR также заявили, что город динамически реагирует на Цири — если героиня вмешается в чьи-то дела или случится крупное событие, жители будут это обсуждать, менять поведение и даже открывать или закрывать доступ к отдельным районам.
Скриншоты игры:
Особое внимание было уделено анимации лиц и мимике персонажей. По словам разработчиков, новая система позволяет достигать кинематографического уровня выразительности, не теряя производительности. Это особенно заметно в эмоциональных сценах — губы, глаза, микродвижения мышц лица работают синхронно с озвучкой и ситуацией.
"Ведьмак 4" будет поддерживать Nanite для листвы и Lumen. Последняя версия Unreal Engine 5 может запускать Ray Tracing и Lumen более эффективно, что и позволило CDPR запустить игру с 60 FPS на консоли. Ну а под конец демонстрации разработчики показали вид на Ковир - королевство на севере Континента:
Хотя до полноценного релиза ещё далеко, первый взгляд на The Witcher 4 вызывает обоснованный интерес. Новый движок, живой мир, внимание к деталям и масштаб — всё это указывает на то, что CD Projekt RED действительно готовят следующую большую веху в истории франшизы.
Как же хорошо что Цири главный герой, такая красотка.
Давай, PatronizingUnferth, давай...
и у сидипроджект в офисе такие анектоды ходят ходят , про плохих работников
Всё это пререндер, ближе к релизу будут и реальные кадры.
Лично для меня серия мертва, увы.
буду ждать The Blood of Dawnwalker
а она когда там?
Смотрится хорошо, не знаю чего люди бомбили. Цири вроде не изуродовали, не почернела и не потолстела вроде... 🤣
дак в первом ролике то страшная была
Они после первого трейлера её поправили. Тут норм, вопросов нет.
Раскабаннла разве что... Потом разрабы введут цирюльника как в 3й части и можно будет настроить бороду
Анимации всратые. Графоний не особо изменился, хотя один фиг порежут. Да и без норм ведьмака в главной роли даром не нужно...
Анимации всратые? Ты долбишься в глазницы?)
А морду лица то поправили, теперь она не та заплывшая отеками алкашка как в первом синематике. Эта Цири больше похожа на ту которую мы помним.
Цири которую мы помним по 3му Ведьмаку уже нету и ты уже не молодой, а состарился соскуфился и облысел, так что Брат Скуф время ни кого не щадит, но всё в твоих руках и твою пивное беременное пузо снова может стать подтянутым, плоским с 8ю кубиками прессом, а твои бабские висячие сиськи снова могут стать мужской подтянутой стальной грудью, так что Брат Скуф кончай сидеть за Компьютером, ГО в Спортзал железки тягать и отжиматься от пола.
еще один хейтер безмозглый
Классно ты сам с собой поболтал:D Лично я ее такой и помню, играл в третью часть не так давно, месяц назад.
Бабища какая то на гормонах...
На фоне смуты, выглядит очень жиденько
Ты сравниваешь не сравниваемое. смута трижды переваренный пропагандистский кал
А сказочка про бабу воина это не пропагандистский кал?
Лучше такая пропаганда, чем как в "Смуте"
Всё эта Брехня, Лож, Враньё и Ширма, я CD Projekt RED не верю, я до сих пор помню Трейлер Киберпанка 2077 на ЕЗ 2018, а по итогу что получили? Дерьмо а не Киберпанк 2077, так что верить CD Projekt RED нельзя, потому что они очень качественно Врут, вот если бы они дали поиграть в Демо Версию "The Witcher 4" игрокам буквально на 1 неделю, тогда даа я бы в эту "Грандиозную Игру" поверил бы, ноо увы CD Projekt RED такого точно не сделают ибо это не в их Интересах.
Получили КиберКал 2077 и Дерьмак 3 как и было запланировано
Ооо ты даже не представляешь,как же многие на киберпадлу до сих пор дрочат после самого крупного польского игрового мошенничества в истории).Просто ор выше гор.И ведь длс не забыли купить,полоумные).Это как с фанатиками 2 сралкера,такие же больные выродки).А как же многие обкончались от новости про 2 часть это просто фарш).Ждём прогрев гоев в 2030 году)
Не понравилось две вещи в этом трейлере. 1) Этот вычурный, цветастый стиль в деревне, который ближе к русскому, как будто смотрю трейлер Смуты. У поляков он совершенно другой и 2) Сама Цири. Личико более менее со скрежетом ей подправили, но вот харизма и характер вообще никакие. Ни рыба, ни мясо. До харизмы, личности, индивидуальности и шарма Геральта Цири далеко, как до Луны. За ней просто скучно будет наблюдать. Всю игру возможно будем бегать за неинтересного протагониста.
Чел, тебе показали чисто техно-демку а ты уже всю биографию Цири знаешь... прими таблетки
если для тебя первые впечатления и предположения человека о протагонисте игры с техно-демки это изложение всей биографии, то таблетки нужно принять не мне, а тебе. Лечи голову, дед. И завтра не пропускай.
Каким боком ты харизму и характер определил по 10 секундам? У тебя перефап на Геральта, тебе лечиться надо, посмешище.