Цири выходит на охоту! Зрелищная демонстрация "Ведьмак 4" на мощностях Unreal Engine 5 - геймплей и тизер Ковира

На презентации State of Unreal 2025 в рамках Unreal Fest Orlando студия CD Projekt RED впервые показала техническую демонстрацию игрового процесса The Witcher 4, продемонстрировав возможности проекта на современном движке Unreal Engine 5 в сотрудничестве с Epic Games. Разработчики подчеркивают: всё, что было показано — это не финальная версия, а специально собранная сцена для демонстрации ключевых технологий будущей игры.

Кинематографичный трейлер:

Мы начали наше партнерство с Epic Games, чтобы продвинуть вперед технологию игр с открытым миром. Демонстрация этого раннего взгляда на работу, которую мы проделали с использованием Unreal Engine, работающего на скорости 60 FPS на PlayStation 5, является важной вехой — и свидетельством отличного сотрудничества между нашими командами. Но мы далеки от завершения. Я с нетерпением жду новых достижений и вдохновляющих технологий от этого партнерства по мере продолжения разработки The Witcher 4 на Unreal Engine 5.

— Михал Новаковски, со-генеральный директор CD PROJEKT RED.

Как сообщается, техническая демонстрация была запущена на PlayStation 5 с включённым трассировкой лучей и стабильными 60 кадрами в секунду. В этом ролике можно увидеть живой открытым мир с красивой природой и детализированным городом. Визуально локация напоминает Скеллиге, но здесь мягкий климат, больше зелени, яркие краски и густонаселённые поселения. Игроки наблюдали, как Цири перемещается по центральной площади, где проходит народное представление — с уличными артистами, торговыми рядами и густой толпой горожан.

Демонстрация игрового процесса:

Разработчики обещают живую симуляция города: NPC реагировали на события и друг на друга, развлекались, спорили, работали и вели себя как самостоятельные жители, а не статисты в ожидании игрока. По словам разработчиков, система позволяет создавать автономную жизнь локаций, которая будет меняться в зависимости от времени суток, погоды и поступков игрока.

CDPR также заявили, что город динамически реагирует на Цири — если героиня вмешается в чьи-то дела или случится крупное событие, жители будут это обсуждать, менять поведение и даже открывать или закрывать доступ к отдельным районам.

Скриншоты игры:

Особое внимание было уделено анимации лиц и мимике персонажей. По словам разработчиков, новая система позволяет достигать кинематографического уровня выразительности, не теряя производительности. Это особенно заметно в эмоциональных сценах — губы, глаза, микродвижения мышц лица работают синхронно с озвучкой и ситуацией.

"Ведьмак 4" будет поддерживать Nanite для листвы и Lumen. Последняя версия Unreal Engine 5 может запускать Ray Tracing и Lumen более эффективно, что и позволило CDPR запустить игру с 60 FPS на консоли. Ну а под конец демонстрации разработчики показали вид на Ковир - королевство на севере Континента:

Хотя до полноценного релиза ещё далеко, первый взгляд на The Witcher 4 вызывает обоснованный интерес. Новый движок, живой мир, внимание к деталям и масштаб — всё это указывает на то, что CD Projekt RED действительно готовят следующую большую веху в истории франшизы.