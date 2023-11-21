Успех Baldur's Gate 3 вдохновил разработчиков The Witcher 4

Старший программист сюжета CD Projekt RED Илья Семиколенных, который в данный момент проживает в Польше и работает над новой игрой серии Ведьмак, дал интервью агентству Weloveplayers, в котором рассказал о влиянии Baldur's Gate 3 на игровую индустрию и на своих коллег в частности. По словам Ильи, огромная вариативность игры поразила польских разработчиков, ведь именно того же они добивались в Cyberpunk 2077. Однако у них игра вышла забагованной, а у Larian все получилось. Успех Baldur's Gate 3 вдохновил людей в компании и сейчас они активно обсуждают ее в коридорах.

Я слышу это в воздухе, вижу это в воде (смеется), в разговорах в коридоре. В общем, в CD Projekt RED активно обсуждают Baldur's Gate и многих людей это вдохновило.

В полном интервью Илья также поговорил о переходе CD Projekt Red на Unreal Engine 5, проблемах нового движка от Epic Games, а также пожелал успехов российским разработчикам.