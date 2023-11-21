на главную
об игре
The Witcher 4 TBA
7.5 370 оценок

Успех Baldur's Gate 3 вдохновил разработчиков The Witcher 4

2BLaraSex
Новости

Старший программист сюжета CD Projekt RED Илья Семиколенных, который в данный момент проживает в Польше и работает над новой игрой серии Ведьмак, дал интервью агентству Weloveplayers, в котором рассказал о влиянии Baldur's Gate 3 на игровую индустрию и на своих коллег в частности. По словам Ильи, огромная вариативность игры поразила польских разработчиков, ведь именно того же они добивались в Cyberpunk 2077. Однако у них игра вышла забагованной, а у Larian все получилось. Успех Baldur's Gate 3 вдохновил людей в компании и сейчас они активно обсуждают ее в коридорах.

Я слышу это в воздухе, вижу это в воде (смеется), в разговорах в коридоре. В общем, в CD Projekt RED активно обсуждают Baldur's Gate и многих людей это вдохновило.

В полном интервью Илья также поговорил о переходе CD Projekt Red на Unreal Engine 5, проблемах нового движка от Epic Games, а также пожелал успехов российским разработчикам.

-7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Protocol10

По словам Ильи, огромная вариативность игры поразила польских разработчиков, ведь именно того же они добивались в Cyberpunk 2077. Однако у них игра вышла забагованной, а у Larian все получилось.

Однако у них вышла забагованной и без вариативности. Вот так правильно.

9
Adamantokha_00

---Я слышу это в воздухе, вижу это в воде--- Это уже из Властелин Колец !!! -)))

3
ReXSniper

вы там не вдохновляйтесь point to click убогим

1
Slow Slade Snow Snake

А давайте мы пристыкуемся вон к тем успешным и честным господам, да и немножко прокатимся
Вдохновило.... на новую волну обещаний и извинений, будем ждать, готовьте уши и соус, будем собирать лапшу и есть спагетти

0
Никому ничего

Зная тягу пшеков к экспериментам, я бы поосторожнее относился к чрезмерному вдохновению игрой Baldur's Gate 3. Пошаговые бои в ведьмаке могут разочаровать.

0
AndralStormborn

Но, кп77 хоть имеет по своему оригинальный и интересный сюжет, все же не особо вариативен.

Хотя конечно концовок там побольше чем в бг3

0