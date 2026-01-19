В CD Projekt RED объявили о масштабном наборе сотрудников на все игры в разработке: от The Witcher 4 до Cyberpunk 2

Новости о том, что CD Projekt RED расширяет штат, сопровождали нас фоном практически весь прошлый год. Мы регулярно слышали то о приходе именитых ветеранов индустрии, то об открытии специфических вакансий на ключевые роли. Однако нынешнее объявление от польской студии отличается масштабом: похоже, авторы «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 готовы вдавить педаль газа в пол. Это уже не точечное усиление, а массированный набор, свидетельствующий о переходе производства флагманских проектов в новую, гораздо более активную фазу.

О начале большой рекрутинговой кампании в социальных сетях сообщил Павел Саско, заместитель геймдиректора сиквела Cyberpunk 2077. По его словам, студия открыла «множество» вакансий в своих офисах в Польше, США и Канаде. Саско подчеркнул, что свежие силы требуются для работы над полным спектром проектов компании:

The Witcher 4 (Project Polaris);

(Project Polaris); Cyberpunk 2 (Project Orion);

(Project Orion); Project Sirius (спин-офф «Ведьмака» от The Molasses Flood);

(спин-офф «Ведьмака» от The Molasses Flood); Project Hadar (совершенно новая IP студии).

Компания ищет специалистов всех профилей: инженеров, аниматоров, сценаристов, художников, звукорежиссеров и тестировщиков (QA). В зависимости от должности предлагаются различные форматы работы — от полной занятости в офисе до гибридного и удаленного графика. В комментариях под постом геймеры уже шутливо интересуются, есть ли вакансия «игрока в Cyberpunk 24/7», и просят разработчиков добавить вид от третьего лица в будущий сиквел.