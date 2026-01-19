ЧАТ ИГРЫ
The Witcher 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.9 1 291 оценка

В CD Projekt RED объявили о масштабном наборе сотрудников на все игры в разработке: от The Witcher 4 до Cyberpunk 2

Gutsz Gutsz

Новости о том, что CD Projekt RED расширяет штат, сопровождали нас фоном практически весь прошлый год. Мы регулярно слышали то о приходе именитых ветеранов индустрии, то об открытии специфических вакансий на ключевые роли. Однако нынешнее объявление от польской студии отличается масштабом: похоже, авторы «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 готовы вдавить педаль газа в пол. Это уже не точечное усиление, а массированный набор, свидетельствующий о переходе производства флагманских проектов в новую, гораздо более активную фазу.

О начале большой рекрутинговой кампании в социальных сетях сообщил Павел Саско, заместитель геймдиректора сиквела Cyberpunk 2077. По его словам, студия открыла «множество» вакансий в своих офисах в Польше, США и Канаде. Саско подчеркнул, что свежие силы требуются для работы над полным спектром проектов компании:

  • The Witcher 4 (Project Polaris);
  • Cyberpunk 2 (Project Orion);
  • Project Sirius (спин-офф «Ведьмака» от The Molasses Flood);
  • Project Hadar (совершенно новая IP студии).
Новый "Ведьмак" в опасности? Польский геймдев оказался в глубоком кризисе

Компания ищет специалистов всех профилей: инженеров, аниматоров, сценаристов, художников, звукорежиссеров и тестировщиков (QA). В зависимости от должности предлагаются различные форматы работы — от полной занятости в офисе до гибридного и удаленного графика. В комментариях под постом геймеры уже шутливо интересуются, есть ли вакансия «игрока в Cyberpunk 24/7», и просят разработчиков добавить вид от третьего лица в будущий сиквел.

Комментарии:  14
askazanov

Круто! Значит полноценно занимаются делом.

Great-heartedElio

Что за олигофренам нужен вид от третьего лица, в киберпанке он нафиг не нужен

Egik81

Видимо сроки поджимают. Впрочем, все равно наступит жёсткий удар по тормозам после выхода игр.

Да кстати кодовое название The Witcher 4 Project Polaris. А знатоки железа сразу вспомнят название семейства GPU. И найдут много сходств между ними.))))

era aoi

Два года до выхода ведьмачькиного чутья 4, а они только начали набирать персонал, потянуло запахом сырого релиза и переносов.

хренагу6ка

Откуда дата про два года до выхода, с потолка взята? Даже примерной даты никто не называл, а сказали только, что "не раньше 2027"

Babadzaki-San

Попахивает лютыми переносами и калом на выходе).После скама с киберпуком я бы не спешил на релизе покупать их игры).Ну если вы не совсем дурачки,конечно.Хотя фанатиков киберкала это не касается.Они всё съедят.)

wianewa

Да уж после киберпанка я их новые игрульки ток спустя год, уже по скидочке, только куплю. Хотя тот же ведьмак 3 полноценно играбельной игрой стал только после выхода длс.

Babadzaki-San wianewa

Но в Ведьмаке был полноценный открытый мир,а в киберпуке обычный город и кусок пустыни.Это даже не близко открытый мир.И всё равно они умудрились выпустить неиграбельную альфа-версию).

mxorganic

От и до, как говорится. А что посередине? Кибергвинт?

rei_nyasha

то есть до этого у них людей не было или волна увольнений была?

Rio17

Ведьма 4, как мужики в деревнях от Цири бегали, крестясь богу.

Sir Patrik

Всё уговорили я тоже иду к ним работать! 🤝

VanGrey

Сейчас понаберут)))))

