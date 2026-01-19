В CD Projekt RED объявили о масштабном наборе сотрудников на все игры в разработке: от The Witcher 4 до Cyberpunk 2

Новости о том, что CD Projekt RED расширяет штат, сопровождали нас фоном практически весь прошлый год. Мы регулярно слышали то о приходе именитых ветеранов индустрии, то об открытии специфических вакансий на ключевые роли. Однако нынешнее объявление от польской студии отличается масштабом: похоже, авторы «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 готовы вдавить педаль газа в пол. Это уже не точечное усиление, а массированный набор, свидетельствующий о переходе производства флагманских проектов в новую, гораздо более активную фазу.
О начале большой рекрутинговой кампании в социальных сетях сообщил Павел Саско, заместитель геймдиректора сиквела Cyberpunk 2077. По его словам, студия открыла «множество» вакансий в своих офисах в Польше, США и Канаде. Саско подчеркнул, что свежие силы требуются для работы над полным спектром проектов компании:
- The Witcher 4 (Project Polaris);
- Cyberpunk 2 (Project Orion);
- Project Sirius (спин-офф «Ведьмака» от The Molasses Flood);
- Project Hadar (совершенно новая IP студии).
Компания ищет специалистов всех профилей: инженеров, аниматоров, сценаристов, художников, звукорежиссеров и тестировщиков (QA). В зависимости от должности предлагаются различные форматы работы — от полной занятости в офисе до гибридного и удаленного графика. В комментариях под постом геймеры уже шутливо интересуются, есть ли вакансия «игрока в Cyberpunk 24/7», и просят разработчиков добавить вид от третьего лица в будущий сиквел.
Круто! Значит полноценно занимаются делом.
Что за олигофренам нужен вид от третьего лица, в киберпанке он нафиг не нужен
Видимо сроки поджимают. Впрочем, все равно наступит жёсткий удар по тормозам после выхода игр.
Да кстати кодовое название The Witcher 4 Project Polaris. А знатоки железа сразу вспомнят название семейства GPU. И найдут много сходств между ними.))))
Два года до выхода ведьмачькиного чутья 4, а они только начали набирать персонал, потянуло запахом сырого релиза и переносов.
Откуда дата про два года до выхода, с потолка взята? Даже примерной даты никто не называл, а сказали только, что "не раньше 2027"
Попахивает лютыми переносами и калом на выходе).После скама с киберпуком я бы не спешил на релизе покупать их игры).Ну если вы не совсем дурачки,конечно.Хотя фанатиков киберкала это не касается.Они всё съедят.)
Да уж после киберпанка я их новые игрульки ток спустя год, уже по скидочке, только куплю. Хотя тот же ведьмак 3 полноценно играбельной игрой стал только после выхода длс.
Но в Ведьмаке был полноценный открытый мир,а в киберпуке обычный город и кусок пустыни.Это даже не близко открытый мир.И всё равно они умудрились выпустить неиграбельную альфа-версию).
От и до, как говорится. А что посередине? Кибергвинт?
то есть до этого у них людей не было или волна увольнений была?
Ведьма 4, как мужики в деревнях от Цири бегали, крестясь богу.
Всё уговорили я тоже иду к ним работать! 🤝
Сейчас понаберут)))))